Вертикальные узоры, алый лак и еще 6 вариантов маникюра, которые сделают ваши ногти визуально длиннее

Общие правила для красивого маникюра на коротких ногтях

Правильно наносите лак

Еще одна важная деталь, если вы хотите сделать ногти визуально более длинными, –нужно наносить правильно лак. Мастер обращает внимание на форму ногтей и далее красит таким образом: заостренные или прямоугольные ногти узкой формы окрашиваются полностью, потому что такая форма и так делает ногти длиннее. Но если форма ногтей широкая, то на нее лучше наносить лак в центре ногтя, оставляя бока нетронутыми.

Правильно подбирайте форму ногтей

Обязательно подбирается правильная форма ногтей. Чтобы удлинить ногти беспроигрышным вариантом является мягкий квадрат или классический овал. Длина должна быть больше, чем самая широкая часть ногтевой пластины.