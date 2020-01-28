Вертикальные узоры, алый лак и еще 6 вариантов маникюра, которые сделают ваши ногти визуально длиннее
Общие правила для красивого маникюра на коротких ногтях
Правильно наносите лак
Еще одна важная деталь, если вы хотите сделать ногти визуально более длинными, –нужно наносить правильно лак. Мастер обращает внимание на форму ногтей и далее красит таким образом: заостренные или прямоугольные ногти узкой формы окрашиваются полностью, потому что такая форма и так делает ногти длиннее. Но если форма ногтей широкая, то на нее лучше наносить лак в центре ногтя, оставляя бока нетронутыми.
Правильно подбирайте форму ногтей
Обязательно подбирается правильная форма ногтей. Чтобы удлинить ногти беспроигрышным вариантом является мягкий квадрат или классический овал. Длина должна быть больше, чем самая широкая часть ногтевой пластины.
Но форма руки также может отразиться на выборе формы ногтя. Так, если вы обладаете короткими пальцами с широкими ногтями, придайте ногтям круглую форму. Для таких рук подойдет и овальный маникюр, ведь он способен зрительно удлинить пальцы.
Для тонких и длинных пальцев хорошо подходит квадратная форма ногтей. Если боитесь, что уголки будут обламываться, сделайте квадратные ногти покороче. Подходит под тонкие пальцы и заостренная форма ногтей.
Фото: vostock-photo
- Для пухлых рук хороши удлиненные ногти, особенно овальной формы. Красиво будут смотреться миндалевидные ногти, но если хочется квадратные, нужно придать им удлиненную прямоугольную форму. На маленьких руках хороши овальные ногтевые пластины, способные визуально сделать пальцы длиннее.
Тщательно обрабатывайте кутикулу
При коротком маникюре необходимо тщательно и очень аккуратно сделать маникюр и обработать кутикулы. После теплой ванночки кутикулу стоит аккуратно обрезать или отодвинуть, что обеспечит дополнительное пространство у основания ногтя. При подготовке к покраске нужно хорошо обточить боковые поверхности пилочкой, чтобы ногти стали уже.
Самые выигрышные варианты маникюра для коротких ногтей
Темные оттенки покрытия
Фото: Instagram @ilike_nails
Считается, что темные оттенки делают ногти визуально более длинными. Если выбор пал на такой цвет, нужно отдать предпочтение глубоким оттенкам, чтобы маникюр не выглядел слишком мрачно. Например, обратите внимание на бордовый и темно-синий. Они выглядят наиболее выигрышно, и заставляют ногти казаться визуально длиннее, а пальцы становятся более тонкими и изящными.
Нюд тоже работает
Фото: Instagram @ilike_nails
Если вы не любите темные цвета, можно использовать лаки и в нюдовых оттенках. Светлые, пастельные тона тоже умеют визуально делать ногти длиннее. Выбирать стоит нежные и натуральные оттенки, которые не слишком выделяют ногти, и при этом делают маникюр аккуратным. Нюдовый лак, оттенок которого совпадает с натуральным цветом ваших ногтей, будет смотреться не только стильно и лаконично, но и заставит ногти казаться длиннее, чем они есть на самом деле.
Френч – вечная классика
Фото: Instagram @laqueen_msk
Французский маникюр идеально визуально удлиняет ногти, так как он имеет кромку, которая появляется тогда, когда ноготь уже отрос. Именно этот эффект создает видимость длины. Французский маникюр стоит делать гель-лаком, он сохраняет свой вид надолго за счет нейтрального оттенка у основания, благодаря этому появляется возможность немного отрастить ногти.
Вертикальный дизайн
Фото: Instagram @ilike_nails
Для коротких ногтей подходит маникюр с геометрическими формами, но только с вертикальными линиями и элементами. От горизонтальных и широких линий, наоборот, следует отказаться. Кроме того, стоит использовать контрастные оттенки. Например, очень хорошо подойдут темные узоры на светлом тоне.
«Нет» белому лаку
Фото: Instagram @laqueen_msk
Нюдовые или пастельные тона визуально продолжают линию ногтя, что выглядит довольно изящно, а вот белого цвета лака лучше избегайте, потому что он привлекает намного больше внимания к ногтевой платине, а также подходит далеко не к каждому тону кожи. Для того, чтобы ногти выглядели длиннее, лак следует наносить вплотную к краю кутикулы, но не заходя за ее пределы.
Красный идеален для любых ногтей
Фото: Instagram @laqueen_msk
Красный цвет станет идеальным выбором, так как он выглядит женственно на любой форме и длине ногтей. При нанесении алых оттенков следует использовать один хитрый способ, который поможет визуально сделать ногтевую пластину тоньше. Наносите лак, отступая от боков ногтя на 1-2 мм.
Матовые текстуры
Фото: Instagram
Текстура лака для ногтей также не менее важна. Матовые текстуры смотрятся более выигрышно и изящно, нежели глянцевые. Можно попробовать сделать акцентированный маникюр. Покрасьте все ногти матовым лаком, а, например, безымянный оставьте глянцевым. Также акценты можно сделать на некоторых ногтях с помощью втирки, глиттера или техники «кошачий глаз». Это позволит подчеркнуть сам дизайн ногтей, и отвлечь внимание от длины.
Омбре
Фото: Instagram @laqueen_msk
Девушкам с короткими ногтями, несомненно, подойдут любые варианты французского маникюра. Однако можно попробовать более современную альтернативу френчу – дизайн «омбре». Такой декор поможет визуально удлинить даже короткие ногти квадратной формы.
Фото: vostock-photo, Instagram
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