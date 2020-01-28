passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вертикальные узоры, алый лак и еще 6 вариантов маникюра, которые сделают ваши ногти визуально длиннее

В современном мире девушки все чаще отказываются от длинных ногтей в пользу коротких: с ними удобнее работать и за ними проще ухаживать. Но у многих, кто и рад бы иметь длинные, не всегда получается их отрастить по разным причинам – из-за ломких или слабых ногтевых пластин или нехватки витаминов. Если вы хотите визуально удлинить свои пальцы, можно использовать несколько приемов, которые помогут коротким ногтям выглядеть длиннее и сделают руки более изящными.
Диана Снигирева
Нейл-мастер салона i like Nails @ilike_nails

Общие правила для красивого маникюра на коротких ногтях

Правильно наносите лак

Еще одна важная деталь, если вы хотите сделать ногти визуально более длинными, –нужно наносить правильно лак. Мастер обращает внимание на форму ногтей и далее красит таким образом: заостренные или прямоугольные ногти узкой формы окрашиваются полностью, потому что такая форма и так делает ногти длиннее. Но если форма ногтей широкая, то на нее лучше наносить лак в центре ногтя, оставляя бока нетронутыми.

Правильно подбирайте форму ногтей

Обязательно подбирается правильная форма ногтей. Чтобы удлинить ногти беспроигрышным вариантом является мягкий квадрат или классический овал. Длина должна быть больше, чем самая широкая часть ногтевой пластины.

  • Но форма руки также может отразиться на выборе формы ногтя. Так, если вы обладаете короткими пальцами с широкими ногтями, придайте ногтям круглую форму. Для таких рук подойдет и овальный маникюр, ведь он способен зрительно удлинить пальцы.

  • Для тонких и длинных пальцев хорошо подходит квадратная форма ногтей. Если боитесь, что уголки будут обламываться, сделайте квадратные ногти покороче. Подходит под тонкие пальцы и заостренная форма ногтей.

Фото: vostock-photo

  • Для пухлых рук хороши удлиненные ногти, особенно овальной формы. Красиво будут смотреться миндалевидные ногти, но если хочется квадратные, нужно придать им удлиненную прямоугольную форму. На маленьких руках хороши овальные ногтевые пластины, способные визуально сделать пальцы длиннее.

Тщательно обрабатывайте кутикулу

При коротком маникюре необходимо тщательно и очень аккуратно сделать маникюр и обработать кутикулы. После теплой ванночки кутикулу стоит аккуратно обрезать или отодвинуть, что обеспечит дополнительное пространство у основания ногтя. При подготовке к покраске нужно хорошо обточить боковые поверхности пилочкой, чтобы ногти стали уже.

Самые выигрышные варианты маникюра для коротких ногтей

Темные оттенки покрытия

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram @ilike_nails

Считается, что темные оттенки делают ногти визуально более длинными. Если выбор пал на такой цвет, нужно отдать предпочтение глубоким оттенкам, чтобы маникюр не выглядел слишком мрачно. Например, обратите внимание на бордовый и темно-синий. Они выглядят наиболее выигрышно, и заставляют ногти казаться визуально длиннее, а пальцы становятся более тонкими и изящными.

Нюд тоже работает

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram @ilike_nails

Если вы не любите темные цвета, можно использовать лаки и в нюдовых оттенках. Светлые, пастельные тона тоже умеют визуально делать ногти длиннее. Выбирать стоит нежные и натуральные оттенки, которые не слишком выделяют ногти, и при этом делают маникюр аккуратным. Нюдовый лак, оттенок которого совпадает с натуральным цветом ваших ногтей, будет смотреться не только стильно и лаконично, но и заставит ногти казаться длиннее, чем они есть на самом деле.

Френч – вечная классика

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Instagram @laqueen_msk

Французский маникюр идеально визуально удлиняет ногти, так как он имеет кромку, которая появляется тогда, когда ноготь уже отрос. Именно этот эффект создает видимость длины. Французский маникюр стоит делать гель-лаком, он сохраняет свой вид надолго за счет нейтрального оттенка у основания, благодаря этому появляется возможность немного отрастить ногти.

Вертикальный дизайн

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото: Instagram @ilike_nails

Для коротких ногтей подходит маникюр с геометрическими формами, но только с вертикальными линиями и элементами. От горизонтальных и широких линий, наоборот, следует отказаться. Кроме того, стоит использовать контрастные оттенки. Например, очень хорошо подойдут темные узоры на светлом тоне.

Елена Титова
Мастер ногтевого сервиса студии красоты La’Queen, @laqueen_msk

«Нет» белому лаку

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram @laqueen_msk

Нюдовые или пастельные тона визуально продолжают линию ногтя, что выглядит довольно изящно, а вот белого цвета лака лучше избегайте, потому что он привлекает намного больше внимания к ногтевой платине, а также подходит далеко не к каждому тону кожи. Для того, чтобы ногти выглядели длиннее, лак следует наносить вплотную к краю кутикулы, но не заходя за ее пределы.

Красный идеален для любых ногтей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото: Instagram @laqueen_msk

Красный цвет станет идеальным выбором, так как он выглядит женственно на любой форме и длине ногтей. При нанесении алых оттенков следует использовать один хитрый способ, который поможет визуально сделать ногтевую пластину тоньше. Наносите лак, отступая от боков ногтя на 1-2 мм.

Матовые текстуры

Фото: Instagram

Текстура лака для ногтей также не менее важна. Матовые текстуры смотрятся более выигрышно и изящно, нежели глянцевые. Можно попробовать сделать акцентированный маникюр. Покрасьте все ногти матовым лаком, а, например, безымянный оставьте глянцевым. Также акценты можно сделать на некоторых ногтях с помощью втирки, глиттера или техники «кошачий глаз». Это позволит подчеркнуть сам дизайн ногтей, и отвлечь внимание от длины.

Омбре

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото: Instagram @laqueen_msk

Девушкам с короткими ногтями, несомненно, подойдут любые варианты французского маникюра. Однако можно попробовать более современную альтернативу френчу – дизайн «омбре». Такой декор поможет визуально удлинить даже короткие ногти квадратной формы.

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!