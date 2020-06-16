Пилочный и кислотный маникюр — чем отличаются от классических техник и кому подходят
Если вы считаете, что классический или необрезной маникюр вам по каким-то причинам не подходят, самое время протестировать новые виды – пилочный или кислотный. В чем их особенности и отличия от традиционных, кому подходят, читайте в новом материале на Passion.ru.
Пилочный маникюр
Что это такое? Пилочный маникюр – техника выполнения маникюра только пилкой. По-другому его называют сухим, атравматичным, безводным или эко-маникюром. Процедура выполняется специальными одноразовыми пилками, абразив для которых изготавливают из особого материала. В домашних условиях можно воспользоваться любой другой подходящей пилочкой. Она должна быть достаточно мягкой и гладкой, в таких целях подойдет кварцевая пилочка в форме «луны».
Особенности техники. Техника напоминает нечто среднее между европейским и аппаратным маникюром. Как и при выполнении первого метода, в пилочном не используются режущие инструменты, что полностью оправдывает атравматичность процедуры. Повредить ноготь при удалении омертвевших клеток практически невозможно, если использовать подходящий абразив. Преимущество пилочного метода перед аппаратным – скорость выполнения процедуры и минимальные остатки пыли.
Кому подходит. Безводный метод подходит тем, кто любит или привык к необрезному маникюру, где кутикулу не трогают ни аппаратом, ни кусачками, а просто отодвигают. При помощи специальной пилочки подшлифовываются боковые валики и подчищаются зоны кутикулы.
Фото: depositphotos
Кому не подходит. Метод не подходит людям, у которых кожа рук влажная, а также тем, у кого кутикула большая и налипшая.
Как часто делать. Проводить пилочный маникюр можно регулярно по мере нарастания кутикулы и огрубения валиков даже при наличии покрытия. В конце процедуры кожа и кутикула шлифуется мягким бафом. Еще одно преимущество метода – накопительный эффект: с каждой процедурой кутикула растет медленнее, особенно при регулярной обработке.
Кислотный маникюр
Что это такое? Кислотный маникюр — это вид европейского необрезного маникюра, который выполняется при помощи кислотосодержащих кератолитиков (ремуверов). При данном виде маникюра не применяется режущий инструмент.
Особенности техники. Кислотный маникюр выполняется практически так же, как и классический, отличие заключается лишь в применении специальных средств на основе фруктовых кислот. С кожи рук и ногтей полностью удаляются шелушения, кожа становится гладкой и мягкой. Время экспозиции препаратов зависит от рекомендаций, данных производителем. Этот вид маникюра бережно удаляет омертвевшие клетки кожи, увлажняет и восстанавливает ее.
Первым этапом процедуры на руки наносится специальное кремообразное средство на пару минут. Фруктовые кислоты, которые содержатся в растворе, способствуют расщеплению ороговевших частиц кожи и кутикулы. Благодаря чему кисти и ногти в большинстве случаев уже не нуждаются в применении каких-либо режущих инструментов. В результате кожа рук выглядят моложе, становится бархатной и приятной на ощупь, разглаживаются видимые морщинки.
В зависимости от состояния кутикулы и интенсивности ее роста, остатки кожи с ногтевого ложа можно удалить с применением ремувера и маникюрной лопатки. В завершение процедуры рекомендуется использовать крем-пилинг для защиты и увлажнения кожи.
Кому подходит. Людям с огрубевшей кожей, на которой есть поверхностные пигментные пятна. Всем, кто хочет сохранить красоту и молодость кожи рук.
Кому не подходит. Техника не рекомендуется при наличии ран или царапин на руках. Кислоты, содержащиеся в средствах для данного вида маникюра, могут усугубить и без того травмированную кожу. Противопоказан людям с грибковыми заболеваниями.
Как часто делать. Кислотный маникюр рекомендуется к применению не чаще одного раза в месяц в силу своего химического воздействия. Стоит отметить, что техника так же, как и пилочная, имеет накопительный эффект.
Фото: depositphotos
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