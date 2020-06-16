Пилочный и кислотный маникюр — чем отличаются от классических техник и кому подходят

Пилочный маникюр

Что это такое? Пилочный маникюр – техника выполнения маникюра только пилкой. По-другому его называют сухим, атравматичным, безводным или эко-маникюром. Процедура выполняется специальными одноразовыми пилками, абразив для которых изготавливают из особого материала. В домашних условиях можно воспользоваться любой другой подходящей пилочкой. Она должна быть достаточно мягкой и гладкой, в таких целях подойдет кварцевая пилочка в форме «луны».

Особенности техники. Техника напоминает нечто среднее между европейским и аппаратным маникюром. Как и при выполнении первого метода, в пилочном не используются режущие инструменты, что полностью оправдывает атравматичность процедуры. Повредить ноготь при удалении омертвевших клеток практически невозможно, если использовать подходящий абразив. Преимущество пилочного метода перед аппаратным – скорость выполнения процедуры и минимальные остатки пыли.

Кому подходит. Безводный метод подходит тем, кто любит или привык к необрезному маникюру, где кутикулу не трогают ни аппаратом, ни кусачками, а просто отодвигают. При помощи специальной пилочки подшлифовываются боковые валики и подчищаются зоны кутикулы.