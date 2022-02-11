Провал близок: 7 ошибок в зимнем макияже, которые не допускают только профессионалы

Обязательно пользуйтесь бальзамами для губ и гигиеническими помадами. Самое главное, что их можно наносить и под декоративную помаду, и аккуратно поверх нее — это позволит предотвратить дальнейшее высушивание губ. По этой же причине не стоит в холодное время года использовать блески, так как они высушивают губы. Лучше применять матовые помады с хорошим покрытием.

Ошибка 4. Использовать нюдовые и пастельные тона

Несмотря на то что зимой вокруг лежит снег и нет буйного цветения флоры, именно в это время года стоит отдавать предпочтение более насыщенным и ярким оттенкам в макияже. Объясняется это тем, что в холодное время года кожа визуально выглядит светлее, поэтому тон и пудру также нужно выбирать на тон светлее, а если мы говорим о помаде, тенях и румянах, то предпочтительнее холодные оттенки. Поэтому не бойтесь экспериментировать — зима идеально для этого подходит.