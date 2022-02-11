Провал близок: 7 ошибок в зимнем макияже, которые не допускают только профессионалы

Провал близок: 7 ошибок в зимнем макияже, которые не допускают только профессионалыИнструкция от экспертов по исправлению
Ирина Голубева
Блогер, звездный визажист, основатель бренда GI BEAUTY
Есть несколько важных ошибок, которые не стоит допускать в зимнем макияже.
Ошибка 1. Использовать косметику на гелевой основе
В холодное время года необходимо максимально защищать кожу от обезвоживания, сухости, стянутости, которая появляется за счет низких температур воздуха, обогревателей, холодного и сухого ветра. Продукты на гелевой основе в данном случае не защитят вас от воздействия вышеперечисленных факторов. Лучше отдать предпочтение кремовым текстурам, более увлажняющим и питающим кожу. Также это правило относится и к декоративной косметике. Выбирайте тональные средства на кремовой основе!
Фото: freepik.com
Ошибка 2. Использовать матовую помаду
В холодное время года рекомендуется отказаться от матовой помады и отдать предпочтение увлажняющим блескам, бальзамам, маслам для губ либо помадам, в состав которых входят увлажняющие компоненты.
Камила Белова
Визажист, автор блога @camiloveadam
Ошибка 3. Забывать про дополнительный уход за губами
Зимой большинство из нас сталкивается с сухостью губ. Причины могут быть разными: сухой воздух в помещениях, недостаток витамина А, обветривание, низкие температуры. Но бороться с сухостью губ при помощи декоративной помады — это обрекать себя на то, что проблема не будет решена, а, наоборот, станет только более ощутимой, так как декоративное средство подчеркнет шелушение.
Обязательно пользуйтесь бальзамами для губ и гигиеническими помадами. Самое главное, что их можно наносить и под декоративную помаду, и аккуратно поверх нее — это позволит предотвратить дальнейшее высушивание губ. По этой же причине не стоит в холодное время года использовать блески, так как они высушивают губы. Лучше применять матовые помады с хорошим покрытием.
Ошибка 4. Использовать нюдовые и пастельные тона
Несмотря на то что зимой вокруг лежит снег и нет буйного цветения флоры, именно в это время года стоит отдавать предпочтение более насыщенным и ярким оттенкам в макияже. Объясняется это тем, что в холодное время года кожа визуально выглядит светлее, поэтому тон и пудру также нужно выбирать на тон светлее, а если мы говорим о помаде, тенях и румянах, то предпочтительнее холодные оттенки. Поэтому не бойтесь экспериментировать — зима идеально для этого подходит.
Фото: freepik.com
Ошибка 5. Использовать обычную тушь
Зимой огромное количество представительниц прекрасного пола сталкивается с аллергией на холод, которая выражается по-разному: у некоторых сильно слезятся глаза, отчего по понятным причинам страдает в первую очередь макияж. Поэтому в это время года во избежание неприятностей лучше перейти на водостойкую тушь, тем более что сейчас можно найти варианты, которые будут подходить и для чувствительных глаз, и для тех, кто вынужден носить контактные линзы.
Анна Карташова
Основатель и креативный директор бренда Annbeauty
Ошибка 6. Неправильно выбирать оттенки декоративной косметики
С приходом зимы на улице не только холодает, но также меняется освещение вокруг и все становится серым. Поэтому самая распространенная ошибка в зимнем макияже — подбор оттенков.
Румяна теплых коралловых цветов смотрятся не так хорошо, как летом или осенью. Более того, из-за них лицо кажется «грязным» и уставшим. Но не забываем про них вовсе, использовать румяна в зимнем макияже необходимо, но в умеренных количествах, главное — правильно подобрать универсальный оттенок или использовать тона в более холодной гамме. То же самое касается теплых теней и всевозможных автозагаров — они выглядят максимально неестественно и даже немного болезненно. Самое верное решение — поменять палитру теней на холодные тона: платина, серо-лиловый, черный, лиловый.
Ошибка 7. Обильно наносить тональную основу
Много тона не значит хорошо! Плотное покрытие при зимнем освещении проявит все видимые и невидимые нюансы на коже, тон будет смотреться маской. Также в зимний период избегайте тональных основ, в составе которых есть вода. Такое тональное средство может замерзнуть на коже и в дальнейшем ее подсушивать.
Фото: freepik