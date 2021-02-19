Неудачно нанесенный автозагар превратил женщину в египетскую мумию

Когда женщина пошла смывать краску, к своему ужасу, обнаружила, что почти все ее ногти стали непривлекательного желто-коричневого оттенка, а пальцы остались в пятнах, напоминающих трупные. «Автозагар может сделать тебя такой», ¬¬– со смехом сообщила сестра «жертвы красоты». Бьюти-провал девушки собрал почти 2 миллиона просмотров. Люди искренне сочувствовали ее беде и в то же время не смогли удержаться от шуток: «Мумифицированные ноги прямо из гробниц Египта», «Я сначала подумал, это ноги трупа», «Я рыдаю». А некоторые предложили ей закрасить свою неудачу темным лаком для ногтей.

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