Детский крем, духи «Красная Москва» и еще 9 косметических средств, которыми пользовались наши мамы и бабушки
Тушь «Ленинградская»
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Легендарный продукт, который можно было найти в женских косметичках даже в начале 90-х годов. Наверняка вы видели этот брусочек в черной картонной коробке со специальной щеточкой на тумбочках мам и бабушек, но даже не представляли, каким сложным был привычный нам процесс нанесения туши. Чтобы прокрасить ресницы «Ленинградской», нужно было минимум полчаса: сначала надо было поплевать в средство, чтобы набрать его на щетку (вообще предполагалось воспользоваться водой, но она, в отличие от слюны, не всегда была под рукой), затем нанести на ресницы. Тушь придавала ресницам вожделенный черный цвет, но при этом беспощадно склеивала их, потому приходилось аккуратно разделять их булавкой или иголкой. Вот уж точно: красота требовала жертв!
Лак для волос «Прелесть»
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Если нашим бабушкам в их молодости лак для волос в общем-то был не особо нужен, то в 80-е годы мода резко изменилась: прически стали более сложными, кудри, химия экстремальный объем требовали надежной фиксации. Именно тогда и появилась новинка советской химической промышленности, ставшая настоящим спасением для любительниц «вавилонов» на голове. И называлась она лак для волос «Прелесть». Чудо-средство надежно фиксировало локоны, буквально бетонируя их, однако очень быстро стало дефицитным, и найти его было очень непросто. Кстати, «Прелесть» выпускается и сегодня – и даже пользуется спросом у дам.
Тональный крем «Балет»
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Во времена Советского Союза достать косметику было делом непростым – все было в дефиците. Однако с покупкой тональных средств сложностей обычно не возникало. А все потому, что московская фабрика «Свобода» выпускала вполне добротный по тем временам тональный крем «Балет». Продукт был представлен в трех оттенках, был очень плотным, по текстуре напоминал пластилин и все недостатки скрывал отменно. Женщины даже шутили, что благодаря «Балету» можно нарисовать себе новое лицо. Правда кожа под слоем такого тонального крема плохо дышала, но тогда это не считалось проблемой.
Крем «Детский»
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Появившийся в 50-е годы ХХ века крем «Детский» мгновенно стал хитом продаж. Он неважно впитывался, пах весьма специфически, но это никого не смущало, ведь питал кожу он отменно. Считалось, что у него натуральный состав, потому его использовали и в качестве уходового средства, и в качестве основы под пудру. В общем, мультифункциональное средство.
Духи «Красная Москва»
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Культовый советский аромат с характерными терпкими нотами, композиция которого была разработана легендарным парфюмером Генрихом Брокаром еще до революции. Маэстро создал их специально для императрицы Александры Федоровны. Духи под названием «Любимый букет императрицы» настолько пришлись ей по душе, что она приказала поставлять их ко двору регулярно. Тонкий, теплый, благородный аромат с оттенком флердоранжа сравнивали со знаменитыми Chanel №5. После революции их переименовали в «Красную Москву», но «рецептуру» оставили неизменной. Эти духи любили даже советские актрисы, среди которых непревзойденная Любовь Орлова.
Духи «Ландыш серебристый»
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Вообще говоря, с парфюмерией в Советском Союзе было немного лучше, чем с косметикой, потому конкурентами «Красной Москвы» было множество ароматов, например, «Наташа», «Красный мак», «Каменный цветок», «Рижская сирень», «Белая сирень». Но одним из самых востребованных стал культовый «Ландыш серебристый». «Так пахнут ландыши только в раю» – вот что писали про них в то время. Этот тонкий и звенящий аромат стал визитной карточкой парфюмерной фабрики «Северное сияние» и предметом мечтаний множества советских женщин. Но достать его порой тоже было непросто.
Пудра «Кармен»
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Еще одна мечта советских женщин, осуществить которую было не очень просто. Счастливицы, которым довелось приобрести пудру «Кармен», были в полном восторге от самого факта обладания заветной коробочкой со знойной испанской цыганкой на крышке. Не смущало даже то, что пудра, несмотря на розоватый оттенок, жутко выбеливала кожу и при этом ужасно сыпалась.
Вазелин «Норка»
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Вазелин считался средством номер 1 от пересыхания кожи лица, рук, губ, локтей – в общем, всех участков, которые могли потрескаться, покраснеть или начать шелушиться. Его же использовали в качестве прозрачного бальзама или блеска для губ. Женщины уверяли, что именно благодаря вазелину губы становились бархатистыми и очень мягкими, правда открыть жестяные баночки со средством порой было непросто, но что не сделаешь ради красоты, даже длинными ногтями пожертвуешь!
Губные помады фабрики «Северное сияние»
Фото: pexels
Мечтой всех советских женщин были заграничные польские помады, но достать их было практически невозможно, потому приходилось довольствоваться отечественными, произведенными фабриками «Новая заря» или «Северное сияние». Пахли они, прямо скажем, не очень, цветовая палитра ограничивалась в основном морковными, красными, вишневыми и малиновыми оттенками, но и их найти в продаже было сложно, так что радовались тому, что удавалось купить. Зато помады были очень стойкие: из-за особенностей красящего пигмента они могли оставаться на губах два дня и не смываться полностью.
Тени «Елена»
Фото: Instagram
Если вы думаете, что сейчас речь пойдет о знаменитых многоступенчатых шкатулках Ruby Rose, ошибаетесь – эта роскошь стала доступна женщинам только в 90-е, а в советские времена главным поставщиком теней была фабрика «Рассвет», которая выпускала двушки или набор из трех оттенков под гордым названием «Елена». Цвета были подобраны очень своеобразным образом – то, что сейчас принято называть «вырви глаз». Самым модным сочетанием считалась палитра из голубого, зеленого и фиолетового оттенков, но дамы покупали и радовались. Цвета более спокойные, в том числе и в бежевой гамме, стали появляться позднее.
Канцелярские карандаши «Косметика»
Фото: Instagram
Карандаши для глаз были практически недоступны обычным женщинам. Большим счастьем было, если случайно удавалось поймать их на прилавках магазинов. Однако желание рисовать модные стрелки из-за дефицита меньше не стало, потому хитрые советские гражданки нашли выход, начав покупать карандаши в магазинах для художников, выпускавшиеся под брендом с говорящим названием «Косметика». Правда, и их вскоре стало сложно достать. Но и тогда женщины не отчаялись и начали смачивать водой грифель обычных канцелярских карандашей и натирали им спички и рисовали вожделенные стрелки.
Фото: pexels, depositphotos, Instagram
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