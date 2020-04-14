Детский крем, духи «Красная Москва» и еще 9 косметических средств, которыми пользовались наши мамы и бабушки

Легендарный продукт, который можно было найти в женских косметичках даже в начале 90-х годов. Наверняка вы видели этот брусочек в черной картонной коробке со специальной щеточкой на тумбочках мам и бабушек, но даже не представляли, каким сложным был привычный нам процесс нанесения туши. Чтобы прокрасить ресницы «Ленинградской», нужно было минимум полчаса: сначала надо было поплевать в средство, чтобы набрать его на щетку (вообще предполагалось воспользоваться водой, но она, в отличие от слюны, не всегда была под рукой), затем нанести на ресницы. Тушь придавала ресницам вожделенный черный цвет, но при этом беспощадно склеивала их, потому приходилось аккуратно разделять их булавкой или иголкой. Вот уж точно: красота требовала жертв!

Лак для волос «Прелесть»