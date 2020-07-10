Грязные smoky-eyes Дженнифер Лопес и еще 10 эпичных бьюти-провалов звезд на красных дорожках
Фото: eastnews.ru
Дженнифер Лопес
Фото: eastnews.ru
Любовь этой талантливой женщины к дымчатому макияжу глаз известна давно, и надо сказать, он ей очень идет. Но в данном случае что-то явно пошло не так. Иначе как объяснить, что smoky-eyes в самом начале вечера уже кажутся грязными и неаккуратными, будто мейкап «поплыл», из-за чего на общих планах Лопес похожа на панду. Портретные фотографии, впрочем, тоже не спасают ситуацию, ведь визажист зачем-то подвел звезде губы коричневым карандашом, сильно выступив за их контур. Выглядит это все, мягко говоря, не очень, о чем не написал в свое время только ленивый.
Анджелина Джоли
Фото: Globallookpress.com
Этот звездный выход актрисы на премьере фильма «Обыкновенное сердце» многим запомнился надолго как один из самых эпичных бьюти-провалов всех времен! Шумиха тогда была знатная, потому что все недоумевали, почему всегда безупречная Анджелина внезапно появилась на людях со столь странным макияжем, будто на премьеру она пришла прямиком со съемок кулинарного шоу, где изрядно обсыпалась мукой. Однако во всем виноваты нерадивые визажисты, которые напортачили со светоотражающей пудрой. Причем при естественном освещении все смотрелось прекрасно, но под вспышками фотокамер оплошность стала очевидна.
Николь Кидман
Фото: Globallookpress.com
Еще одна жертва коварной светоотражающей пудры. Причем, в отличие от Джоли, Николь попадала впросак с ней неоднократно. Причем мы уверены, когда актриса выходила из дома, она считала, что выглядит стильно, женственно и безупречно. Но камеры фотографов были безжалостны и запечатлели, что нос и область под глазами у Кидман припудрены так сильно, будто она упала лицом в муку или сахарную пудру.
Кристин Стюарт
Фото: eastnews.ru
Кристин Стюарт любит экспериментировать со своей прической и макияжем, не все из ее преображений были удачны, но тем не менее в целом все обычно смотрелось гармонично. Однако один из ее выходов в свет оказался абсолютно провальным. Неудачно в нем было о все – от прически до макияжа. Непрокрашенные, свисающие сальными прядями короткие волосы казались попросту грязными, smoky-eyes – небрежными, добавляли нелепости образу высветленные брови, из-за чего создавалось ощущение, что их попросту у актрисы нет.
Шэрон Стоун
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Эту золотую помаду актрисе припоминали очень долго! Да и сама Шэрон, наверняка, не скоро забудет свой бьюти-провал, ведь из-за желания примерить ультрамодный образ и сверкать на красной ковровой дорожке, как драгоценный металл, она выглядела очень нездоровой: ее кожа приобрела тусклый и желтоватый оттенок, будто она заразилась гепатитом B. Не спас ситуацию даже сияющий и идеальный тон кожи. Этот провал лишь доказал, что большинство помад подобных оттенков не могут существовать вне модного подиума.
Эль Фаннинг
Фото: eastnews.ru
Что ни говори, а Эль Фаннинг – девушка очень красивая. Эти светлые волосы, голубые глаза и фарфоровая кожа не могут оставить равнодушными. Но визажисты каким-то чудесным образом при помощи макияжа сделали ее хуже, чем она есть. Когда актриса появилась на красной ковровой дорожке с креативным макияжем глаз в сине-розовых тонах, призванных внести цветной акцент в ее монохромный образ, все ахнули. Но, к сожалению, не от восторга. От того, как тени были нанесены на веки, создавалось ощущение небрежности, будто их нанес не профессионал, а маленький ребенок, добравшийся до маминой косметички.
Кристина Агилера
Фото: GettyImages
Пожалуй, это один из самых обсуждаемых бьюти-провалов последних десятилетий произошел с Кристиной Агилерой. Звезда решила, что хочет выступить перед многомиллионной аудиторией не аристократически бледной, потому нанесла на ноги автозагар. И все бы хорошо, но под светом софитов он потек прямо по ногам, что и засняли фотографы. И, казалось бы, с кем не бывает, но смотреть на эти снимки всем было немного неловко.
Памела Андерсон
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
К макияжу Андерсон всегда были вопросы: она предпочитала густо и очень ярко красить глаза, а губы подводить карандашом, который был значительно темнее помады (ох, уж эти 90-е!). Однако к такому ее образу мы хотя бы привыкли. А в 2017 году звезда «Спасателей Малибу» и журналов для взрослых появилась на красной ковровой дорожке премии The Fashion Awards в непривычном для нее (да и для нас) виде. Актриса выбрала естественный мейкап в нюдовых тонах, но «голые» глаза в сочетании с бровями-нитками и едва тронутыми блеском губами сделали звезду просто неузнаваемой. Больше Андерсон в таком виде не появлялась – умеет делать выводы из своих ошибок!
Дрю Бэрримор
Фото: GettyImages
За еще один эпичный бьюти-провал, который уже несколько десятилетий невозможно забыть (хоть и очень хочется), нужно благодарить визажистов Дрю Бэрримор. Тут даже сложно что-то прокомментировать, потому что совершенно непонятно, чего они хотели добиться, когда старательно запудривали ее половину ее лица. Причем сделали это так тщательно, что даже на волосах заметны частички косметического средства. Если они хотели, чтобы образ Бэрримор был впечатляющим, у них получилось, только со знаком минус.
Айшвария Рай
Фото: Globallookpress.com
Экзотическую красоту роскошной Айшварии Рай испортить очень сложно, но нерадивые визажисты сумели. И всего-то надо было сделать, что нарисовать ей серые smoky и дополнить их матовой помадой холодного сиреневого оттенка. Эти цвета настолько не подходили актрисе индийского происхождения, что она была больше похожа на труп невесты из известного мультфильма Тима Бертона, чем на молодую красивую женщину.
Джиннифер Гудвин
Фото: Globallookpress.com
То, что продемонстрировала на красной ковровой дорожке актриса Джиннифер Гудвин, язык не поворачивается назвать макияжем. Да, это креативно, но больше похоже на то, что визажисты перепутали лицо звезды с холстом и щедро разрисовали его углем, а не косметикой. В общем, не надо было так, ведь Гудвин вообще-то красивая женщина!
Фото: globallook, gettyimages, dpa, eastnews
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