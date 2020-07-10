Грязные smoky-eyes Дженнифер Лопес и еще 10 эпичных бьюти-провалов звезд на красных дорожках

К макияжу Андерсон всегда были вопросы: она предпочитала густо и очень ярко красить глаза, а губы подводить карандашом, который был значительно темнее помады (ох, уж эти 90-е!). Однако к такому ее образу мы хотя бы привыкли. А в 2017 году звезда «Спасателей Малибу» и журналов для взрослых появилась на красной ковровой дорожке премии The Fashion Awards в непривычном для нее (да и для нас) виде. Актриса выбрала естественный мейкап в нюдовых тонах, но «голые» глаза в сочетании с бровями-нитками и едва тронутыми блеском губами сделали звезду просто неузнаваемой. Больше Андерсон в таком виде не появлялась – умеет делать выводы из своих ошибок!

Дрю Бэрримор