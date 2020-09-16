Макияж деловой женщины: как создать эффектный повседневный образ
Дневной макияж – универсальный инструмент, который подойдет и для важного совещания, и для похода магазин, и при этом легко трансформируется для вечернего выхода. Основная его черта – умеренность в цвете и натуральность. Первое, о чем следует помнить, косметика, которая покажется уместной для позднего светского раута, днем будет выглядеть вульгарно и вызывающе, поэтому важно знать, как правильно наносить повседневный мейкап и как сделать его эффектным.
5 главных трендов макияжа осени 2020
Правило 1. Отказ от плотного тона
В 2020-м в моде минимум тонального средства, соответственно, мы убираем на дальнюю полку плотные тональные кремы и достаем BB и CC или просто основы под макияж с эффектом сияния, куда можно добавить немного кремового хайлайтера, перемешать и нанести на кожу для создания здорового сияния.
Правило 2. Тренд на пушистые брови
Никаких четких линий и жесткой фиксации. Гелем мы зачесываем брови наверх, особенно у начала брови, подчеркивать можно только хвости, но стараться сильно не утяжелять.
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Правило 3. Эффект здоровой кожи
Для создания идеально сияющей кожи можно смешивать текстуры средств: сначала наносим жидкий хайлайтер, а сверху перекрываем сухим, также можно использовать румяна с сияющими частичками для красивого металлического перелива.
Правило 4. Никаких четких линий на глазах
На глазах не должно быть никаких четких линий: мягко растушеванные подводки, грубые стрелки, предпочтительно ярких тонов. В тренде этой осенью будут подводки синих оттенков, оранжевые и белые стрелки, которые будут сочетаться как с нюдовой помадой, так и с яркими цветами, например, насыщенного терракотового цвета.
Правило 5. Больше глянца на губах
Классическая красная помада должна быть обязательно слегка с глянцем для сочетания с модными пушистыми бровями, «неаккуратными» стрелками и естественным сияниям кожи.
Основные правила макияжа деловой женщины
Дневной макияж лучше всего выполнять пастельными оттенками, которые максимально приближены к цвету кожи: бежевые, розовые, серые и все нюдовые цвета. Создавать его лучше всего при естественном освещении, то есть перед окном – так будет видно, насколько ровно легко покрытие и насколько легким получается мейкап.
Очищение и подготовка к макияжу
Вне зависимости от повода нанесения макияжа, всегда стоит кожу тщательно подготовить. В первую очередь, раз в неделю следует скрабировать ее, чтобы избавиться от шелушений, так тональное средство ляжет ровнее. А за 10 минут до начала необходимо нанести увлажняющее средство или праймер, чтобы макияж продержался как можно дольше и не пересушивал кожу.
Фото: depositphotos
Кожа
При нанесении тональной основы стоит обязательно помнить о цветотипе кожи для того, чтобы не оказаться бледным вампиром или желтым кленовым листом. Наносить средство рекомендуется влажным спонжем, так излишки косметики останутся внутри, а покрытие ляжет ровно и скроет все недостатки.
Лучшим решением станут кремовые румяна розоватого оттенка, так как такой оттенок лучше всего сочетается с тоном кожи. А на скулы слегка нанесите полупрозрачный хайлайтер, который придаст лицу здоровое и нежное свечение. Кстати, кремовые румяна можно использовать в качестве теней.
Брови
Брови делают взгляд более выразительным, но в повседневном мейкапе их можно слегка подчеркнуть с помощью теней под цвет волос и уложить с помощью прозрачного фиксирующего геля.
Глаза
Городской макияж – это не черные smoky, это верно расставленные акценты, которые только подчеркнут вашу естественную красоту. Сделать взгляд более выразительным можно с помощью обычного коричневого (черного для жгучих брюнеток) карандаша для глаз. Наточите карандаш и прокрасьте межресничное пространство. Важно прокрашивать не слизистую, а именно пространство между ресницами, тогда макияж будет незаметным.
Если вы хотите использовать тени, отдавайте предпочтение теплым тонам: охровые, золотые, коричневые, но не наносите их слишком толстым слоем, чтобы городской макияж не превратился в вечерний.
Также используйте хорошую стойкую тушь (в дождливую погоду можно использовать влагостойкие варианты). Как только вы прокрасили тщательно все ресницы от самого корня, приложите палец под корень и подержите так 5-10 секунд. Ресницы приподнимутся и визуально удлинятся.
Фото: depositphotos
Губы
В городском макияже нежелательно делать цвет губ слишком активным. Красные губы с белой рубашкой – это, конечно, классика, но днем лучше выбрать более спокойные оттенки.
Возьмите карандаш для губ персиково-розового оттенка и прокрасьте контур. Начните с уголков, а затем двигайтесь вверх, до лука Купидона. Если вы хотите немного визуально увеличить губы, допустимо выйти за контур, но не переборщите.
Нижнюю губу также прокрасьте от углов к центру. Добавить объема можно с помощью прозрачного блеска или помады, оттенок которой будет немного светлее карандаша. Помаду стоит наносить на центр и растушевать с помощью пальцев к краям рта.
«Учитывая, что после карантина жизнь практически вернулась в нормальное русло, хочется, чтобы повседневный мейк не занимал слишком много времени. Это подтверждают и тенденции этой осени. Индивидуальность — основа всего образа: волос, одежды, макияжа. Акценты могут быть как ярко выраженными, так и еле заметными деталями. В этом сезоне возвращаются стрелки, только размер, цвет и форму выбираем самостоятельно. Можно сделать с помощью теней объемную стрелку с мягкими линиями и увести к вискам или воспользоваться подводкой для более четкого контура. По-прежнему отдаем предпочтение легким, увлажняющим тональным средствам. Создаем так называемый «эффект живой кожи», на ней отлично смотрятся легкие бронзеры как напоминание об ушедшем лете. Они могут быть в кремовой или сухой текстуре, матовые или сияющие. Их удобно наносить пушистой кистью на выступающие части лица мягкими движениями, создавая эффект натурального загара. Этой осенью не остались в стороне и губы. Актуальны классические оттенки красного и винного с четким контуром. Можно совсем не красить глаза и сделать акцент в макияже на губы. Смотрится очень эффектно!»
Фото: depositphotos
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