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Макияж деловой женщины: как создать эффектный повседневный образ

Для любой жительницы мегаполиса очень важна экономия времени, особенно утром при сборах на работу или на встречу. При этом существует ряд правил делового макияжа 2020, от которых отступать вовсе не хочется. Среди них – идеально ровный тон, здоровое сияние кожи, и безупречный взгляд. Для того чтобы сделать качественный макияж, выглядеть свежей и отдохнувшей, замаскировать свои недостатки и подчеркнуть достоинства, достаточно потратить не более 10-15 минут, если знать основные тренды и алгоритм действий.

Дневной макияж – универсальный инструмент, который подойдет и для важного совещания, и для похода магазин, и при этом легко трансформируется для вечернего выхода. Основная его черта – умеренность в цвете и натуральность. Первое, о чем следует помнить, косметика, которая покажется уместной для позднего светского раута, днем будет выглядеть вульгарно и вызывающе, поэтому важно знать, как правильно наносить повседневный мейкап и как сделать его эффектным.

5 главных трендов макияжа осени 2020

Екатерина Ковальчук
Визажист салона красоты «Мильфей»

Правило 1. Отказ от плотного тона

В 2020-м в моде минимум тонального средства, соответственно, мы убираем на дальнюю полку плотные тональные кремы и достаем BB и CC или просто основы под макияж с эффектом сияния, куда можно добавить немного кремового хайлайтера, перемешать и нанести на кожу для создания здорового сияния.

Правило 2. Тренд на пушистые брови

Никаких четких линий и жесткой фиксации. Гелем мы зачесываем брови наверх, особенно у начала брови, подчеркивать можно только хвости, но стараться сильно не утяжелять.

Фото: depositphotos

Правило 3. Эффект здоровой кожи

Для создания идеально сияющей кожи можно смешивать текстуры средств: сначала наносим жидкий хайлайтер, а сверху перекрываем сухим, также можно использовать румяна с сияющими частичками для красивого металлического перелива.

Правило 4. Никаких четких линий на глазах

На глазах не должно быть никаких четких линий: мягко растушеванные подводки, грубые стрелки, предпочтительно ярких тонов. В тренде этой осенью будут подводки синих оттенков, оранжевые и белые стрелки, которые будут сочетаться как с нюдовой помадой, так и с яркими цветами, например, насыщенного терракотового цвета.

Правило 5. Больше глянца на губах

Классическая красная помада должна быть обязательно слегка с глянцем для сочетания с модными пушистыми бровями, «неаккуратными» стрелками и естественным сияниям кожи.

Основные правила макияжа деловой женщины

Яна Левенцева
Визажист, топ travel-блогер России, арт-фотограф, бизнесвумен

Дневной макияж лучше всего выполнять пастельными оттенками, которые максимально приближены к цвету кожи: бежевые, розовые, серые и все нюдовые цвета. Создавать его лучше всего при естественном освещении, то есть перед окном – так будет видно, насколько ровно легко покрытие и насколько легким получается мейкап.

Очищение и подготовка к макияжу

Вне зависимости от повода нанесения макияжа, всегда стоит кожу тщательно подготовить. В первую очередь, раз в неделю следует скрабировать ее, чтобы избавиться от шелушений, так тональное средство ляжет ровнее. А за 10 минут до начала необходимо нанести увлажняющее средство или праймер, чтобы макияж продержался как можно дольше и не пересушивал кожу.

Фото: depositphotos

Кожа

При нанесении тональной основы стоит обязательно помнить о цветотипе кожи для того, чтобы не оказаться бледным вампиром или желтым кленовым листом. Наносить средство рекомендуется влажным спонжем, так излишки косметики останутся внутри, а покрытие ляжет ровно и скроет все недостатки.

Лучшим решением станут кремовые румяна розоватого оттенка, так как такой оттенок лучше всего сочетается с тоном кожи. А на скулы слегка нанесите полупрозрачный хайлайтер, который придаст лицу здоровое и нежное свечение. Кстати, кремовые румяна можно использовать в качестве теней.

Брови

Брови делают взгляд более выразительным, но в повседневном мейкапе их можно слегка подчеркнуть с помощью теней под цвет волос и уложить с помощью прозрачного фиксирующего геля.

Ирина Голубева
Профессиональный визажист, владелица студии макияжа в Москве и основательница online-школы Make Up Myself

Глаза

Городской макияж – это не черные smoky, это верно расставленные акценты, которые только подчеркнут вашу естественную красоту. Сделать взгляд более выразительным можно с помощью обычного коричневого (черного для жгучих брюнеток) карандаша для глаз. Наточите карандаш и прокрасьте межресничное пространство. Важно прокрашивать не слизистую, а именно пространство между ресницами, тогда макияж будет незаметным.

Если вы хотите использовать тени, отдавайте предпочтение теплым тонам: охровые, золотые, коричневые, но не наносите их слишком толстым слоем, чтобы городской макияж не превратился в вечерний.

Также используйте хорошую стойкую тушь (в дождливую погоду можно использовать влагостойкие варианты). Как только вы прокрасили тщательно все ресницы от самого корня, приложите палец под корень и подержите так 5-10 секунд. Ресницы приподнимутся и визуально удлинятся.

Фото: depositphotos

Губы

В городском макияже нежелательно делать цвет губ слишком активным. Красные губы с белой рубашкой – это, конечно, классика, но днем лучше выбрать более спокойные оттенки.

Возьмите карандаш для губ персиково-розового оттенка и прокрасьте контур. Начните с уголков, а затем двигайтесь вверх, до лука Купидона. Если вы хотите немного визуально увеличить губы, допустимо выйти за контур, но не переборщите.

Нижнюю губу также прокрасьте от углов к центру. Добавить объема можно с помощью прозрачного блеска или помады, оттенок которой будет немного светлее карандаша. Помаду стоит наносить на центр и растушевать с помощью пальцев к краям рта.

Алина Антонова
Визажист сети салонов Keep Looking
«Учитывая, что после карантина жизнь практически вернулась в нормальное русло, хочется, чтобы повседневный мейк не занимал слишком много времени. Это подтверждают и тенденции этой осени. Индивидуальность — основа всего образа: волос, одежды, макияжа. Акценты могут быть как ярко выраженными, так и еле заметными деталями. В этом сезоне возвращаются стрелки, только размер, цвет и форму выбираем самостоятельно. Можно сделать с помощью теней объемную стрелку с мягкими линиями и увести к вискам или воспользоваться подводкой для более четкого контура. По-прежнему отдаем предпочтение легким, увлажняющим тональным средствам. Создаем так называемый «эффект живой кожи», на ней отлично смотрятся легкие бронзеры как напоминание об ушедшем лете. Они могут быть в кремовой или сухой текстуре, матовые или сияющие. Их удобно наносить пушистой кистью на выступающие части лица мягкими движениями, создавая эффект натурального загара. Этой осенью не остались в стороне и губы. Актуальны классические оттенки красного и винного с четким контуром. Можно совсем не красить глаза и сделать акцент в макияже на губы. Смотрится очень эффектно!»

Фото: depositphotos

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