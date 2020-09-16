Макияж деловой женщины: как создать эффектный повседневный образ

Правило 1. Отказ от плотного тона

В 2020-м в моде минимум тонального средства, соответственно, мы убираем на дальнюю полку плотные тональные кремы и достаем BB и CC или просто основы под макияж с эффектом сияния, куда можно добавить немного кремового хайлайтера, перемешать и нанести на кожу для создания здорового сияния.

Правило 2. Тренд на пушистые брови

Никаких четких линий и жесткой фиксации. Гелем мы зачесываем брови наверх, особенно у начала брови, подчеркивать можно только хвости, но стараться сильно не утяжелять.