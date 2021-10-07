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Дэниэл Крэйг стал обладателем звезды на голливудской Аллее славы

53-летняя звезда фильмов об агенте Джеймсе Бонде и успешный голливудский актер Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы. Символично, что рядом с памятным знаком артиста располагается дом под номером 7007 и звезда Роджера Мура, который на протяжении 12 лет тоже был исполнителем роли Бонда.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дэниэл Крэйг

Фото: Getty Images

Британский актер стал обладателем 2704-й по счету звезды на Голливудском бульваре — главной туристической улице Лос-Анджелеса.

Девушки Джеймса Бонда

«Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — сказал Крэйг на вручении.

Главная роль агента Джеймса Бонда принесла Дэниэлу ошеломительный успех. В конце сентября на экраны вышел пятый по счету фильм Бондианы с участием Крэйга «Не время умирать».

Дэниэл Крэйг является четвертым по счету актером, сыгравшим агента и удостоенным звезды. «Дэниэл Крэйг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard», — сказала продюсер Аллеи славы Аны Мартинес изданию Variety.

Фото и видео: Getty Images