Дэниэл Крэйг стал обладателем звезды на голливудской Аллее славы

«Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — сказал Крэйг на вручении.

Главная роль агента Джеймса Бонда принесла Дэниэлу ошеломительный успех. В конце сентября на экраны вышел пятый по счету фильм Бондианы с участием Крэйга «Не время умирать».

Дэниэл Крэйг является четвертым по счету актером, сыгравшим агента и удостоенным звезды. «Дэниэл Крэйг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильма про агента 007. Мы рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который сыграл Бонда, — Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды расположены на 7007 Hollywood Boulevard», — сказала продюсер Аллеи славы Аны Мартинес изданию Variety.