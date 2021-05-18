Как изменилась Оксана Федорова за 19 лет с момента получения титула «Мисс вселенная»

В 2021 году титул «Мисс вселенная» получила мексиканка Андреа Месса. Яркая темноволосая девушка обладает типом внешности, как у нашей Оксаны Федоровой, которая победила в конкурсе в 2002 году. Россиянка в блоге выложила видео с конкурса и призналась, что ей приятно вспоминать то время.

«Конкурс всецело изменил мою жизнь. В мое время он длился три недели, сейчас не так долго. С некоторыми девушками-участницами я общаюсь до сих пор. Приятно, что мои поклонники по всему миру присылают видео, опросы, фото, приятные сообщения. Спасибо им большое за то, что возвращают меня в ощущение праздника, радости и незабываемых эмоций. Уже столько лет прошло, а красота продолжает волновать умы человечества. Видимо, так будет всегда!» — написала Федорова в блоге.