Как изменилась Оксана Федорова за 19 лет с момента получения титула «Мисс вселенная»
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Фото: Starface
В 2021 году титул «Мисс вселенная» получила мексиканка Андреа Месса. Яркая темноволосая девушка обладает типом внешности, как у нашей Оксаны Федоровой, которая победила в конкурсе в 2002 году. Россиянка в блоге выложила видео с конкурса и призналась, что ей приятно вспоминать то время.
«Конкурс всецело изменил мою жизнь. В мое время он длился три недели, сейчас не так долго. С некоторыми девушками-участницами я общаюсь до сих пор. Приятно, что мои поклонники по всему миру присылают видео, опросы, фото, приятные сообщения. Спасибо им большое за то, что возвращают меня в ощущение праздника, радости и незабываемых эмоций. Уже столько лет прошло, а красота продолжает волновать умы человечества. Видимо, так будет всегда!» — написала Федорова в блоге.
В 43 года Оксана Федорова выглядит также потрясающе, как и в 24. Но даже неспециалисты видят, что ее лица коснулась рука пластического хирурга, возможно, и не одного. Лицо красавицы изменилось.
Фото: East News
Когда Оксана была молодой, ее черты можно было назвать более правильными. За годы ее глаза округлились, скулы стали более очерченными, нос уменьшился в размерах, а губы стали пухлее.
И как такой красавице пришла в голову идея корректировать внешность? Тем не менее, она это сделала.
Нос Федоровой в какой-то момент стал более узким, а его кончик — короче. Хирурги поработали на славу, но экс-первая красавица мира лишилась своей индивидуальности.
Случались у бывшей «Мисс вселенная» и бьюти-провалы. Так, одно время она увлекалась автозагаром, нанося его очень много на свою светлую кожу. Экспериментировала Федорова и со стрижками: то она носила жгуче-черные длинные локоны, то перекрашивала их в шоколадный оттенок, то делала рельефные стрижки вместо прямых волос одинаковой длины.
Фото: Starface
Была у Оксаны и так называемая хейлопластика, когда переаспределяют мягкие ткани лица в районе губ. Процедуру провели неудачно, и Федорова подала в суд на хирурга, но исправлять ситуацию к другому специалисту не пошла, опасаясь худшего результата, писал портал «Инфопластика».
После того, как губы Федоровой стали надутыми, ее лицо потеряло прежнюю изящность и аристократизм.
Фото: Juliya Khanina/ Global Look press
Специалисты отмечали, что с годами изменилась форма глаз Оксаны. Скорее всего, она делала круговую блефаропластику, чтобы убрать излишки кожи на глазах. Но при этом красавица навсегда потеряла свою миндалевидную форму глаз.
У Оксаны Федоровой, которой уже за 40, нет мимических морщин. Скорее всего, она прибегает к уколам красоты, которые помогают ей сохранить молодость, и эта работа косметологов выполнена отлично.
Модель, филантром и телеведущая не рассказывает о манипуляциях, проводимых с лицом. Но, судя по ее фото в Instagram, можно предположить, что она убирала комки Биша, чтобы сделать щеки более впалыми.
Фото: www.instagram.com/fedorovaoksana/
Во время обеих беременностей Федорова набирала вес. И после каждых родов упорным трудом она избавлялась от лишних килограммов. Оксана ведет спортивный образ жизни, правильно питается, что позволяет ей сохранить фигуру в идеальной форме.
Фото: www.instagram.com/fedorovaoksana/
Что же касается личной жизни бывшей «Мисс вселенная — 2002», то она счастлива во второрм браке с сотрудником администрации президента и бывшим работником ФСБ Андреем Бородины, с которым растит двоих детей — Федора и Елизавету.
Оксана много занимается благотворительностью (ее фонд работает больше 10 лет), ведет передачи на ТВ, занимается творчеством (оказалось, что у нее прекрасный оперный голос), много снимается для рекламы и глянца.
А какой Оксана вам нравится больше — до пластики или после? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram, Starface, East News, Igor Primak, Juliya Khanina/ Global Look press
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