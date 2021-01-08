Всегда красивая: как быстро привести себя в порядок после новогодних излишеств
На новогодних каникулах практически невозможно избежать вредных вкусностей, вечеринок с алкоголем и нарушений режима. Все это, разумеется, сказывается и на лице, и на фигуре. Но это не значит, что с этим ничего нельзя поделать, нужно лишь соблюдать несколько нехитрых рекомендаций.
Правило 1. Режим всему голова
Красота и свежесть зависят от правильной работы организма, которая, в свою очередь, напрямую связана с соблюдением режима. Когда человек в определенное время питается, занимается спортом, ложится спать, все системы работают нормально, без сбоев. И это наилучшим образом сказывается на обменных процессах и, следовательно, на внешности. В противном случае происходит инверсия сна и бодрствования: нормальная выработка гормонов нарушается, человек чувствует себя разбитым и усталым, хотя вроде бы в этот момент отдыхает. Поэтому во время каникул следует придерживаться режима. Даже если вечеринка затянулась до утра, поставьте себе будильник так, чтобы проспать не больше 8 часов. Излишек сна также вреден для организма, как и его недостаток. Но лучше придерживаться обычного режима и по возможности избегать ночных увеселений.
Не стоит на время каникул отказываться и от привычного режима тренировок. А свободное время лучше проводить на свежем воздухе, чем за просмотром бесконечных телепрограмм.
Правило 2. Детокс
Фото: depositphotos
Будем реалистами: мало кто в новогодние праздники может отказаться от традиционных застолий и продуктов с повышенным гликемическим индексом. Есть и еще одна опасность: потребление алкоголя провоцирует аппетит — «невинная» пара бокалов шампанского ведет к потреблению лишних калорий.
По-хорошему еще до новогодних праздников стоит проконсультироваться с нутрициологом и подобрать инсулин-сенситайзеры — препараты, снижающие гликемическую нагрузку на организм.
Но даже если в Новый год не удалось воздержаться от излишеств, никогда не поздно начать детокс-процедуры. Во-первых, корректируем питание. Нет смысла корить себя за уже съеденное и выпитое, но есть смысл проконсультироваться с диетологом и выбрать план питания, а также пообщаться с нутрициологом и подобрать поддерживающие БАДы.
Во-вторых, современные клиники anti-age предлагают два типа детокс-капельниц. Первые выводят из организма токсины, вторые — насыщают его комплексом витаминов и минералов. Не надо думать, что детокс-капельницы ставят только пациентам наркологических клиник, это заблуждение. Чистить организм от токсинов время от времени полезно всем. Красота начинается изнутри.
Правило 3. Аппаратные процедуры вам в помощь
Конечно, процесс восстановления после праздничных излишеств потребует времени, последовательности и ответственности. Но кое-что можно довольно быстро исправить с помощью аппаратных процедур. Например, подтянуть овал лица, который после праздников выглядит отекшим, можно с помощью многоуровневого лазерного омоложение. Даже одна процедура с воздействием лазерных импульсов сделает контуры лица более четкими. Заодно она устранит сосудистую сетку, пигментацию и выровняет тон кожи.
Фото: depositphotos
Аппаратные процедуры могут помочь и телу. Например, на аппарате Ulfit за одну процедуру можно уменьшить объем подкожно-жировой клетчатки в заданном секторе на 30%. На проблемную зону воздействуют высоко сфокусированным ультразвуком. УЗ-лучи нагревают ткань до 45-55 градусов, клеточные мембраны разрушаются, начинается апоптоз, или естественная утилизация клеток с разбором всех клеточных органелл. Продукты распада клеток выводятся из организма естественным путем в течение нескольких месяцев.
Подкорректировать отдельные проблемные зоны можно с помощью холода. Криолиполиз — это очень востребованная процедура: технология Coolsculpting способна и линию подбородка подтянуть, и талию уменьшить, и заставить плечи, руки, бедра и ягодицы выглядеть точеными и подобранными.
Повысить общий тонус тела можно с помощью аппарата VelaShape. Он не только восстанавливает внешний вид и функции всех слоев кожи при целлюлите, но и повышает физическую выносливость и снимает состояние хронической усталости за счет насыщения крови кислородом.
Правило 4. Выполните любую лимфодренажную гимнастику
Первое, что заметно после ночных гуляний: опухшее лицо и мешки под глазами, а также отеки на теле и вздутый живот. Необходимо помочь организму убрать лишнюю жидкость из и следы интоксикации после алкоголя. Сделайте легкую лимфодренажную гимнастику, например, лежа в кровати на спине поднимите вверх ноги и сильно потрясите в течение 1-2 минут или включите любимую музыку и потанцуйте! Задача: за счет вибраций и мышечной работы запустить работу лимфосистемы, разогнать и вывести лишнюю воду. Кто умеет пользоваться тейпами, выполните аппликацию на те зоны, которые беспокоят больше всего, и оставьте на коже на 3-7 дней.
Правило 5. Восстановите водно-питьевой режим!
Алкоголь сильно обезвоживает организм после праздников, поэтому так важно пить чистую воду. Утром, после гимнастики, выпивайте 0.5 литра воды комнатной температуры и, если нет противопоказаний по здоровью, замените ее на минеральную воду.
Ошибочно считать, что если есть отеки, пить воду нельзя. Наоборот, важно наладить водный и обменный режимы, чтобы помочь организму избавиться от всего лишнего. Внимание! Если у вас есть большой лишний вес, хронические заболевания, в том числе почек, проконсультируйтесь с врачом!
Правило 6. Займитесь спортом (начните или вернитесь)
Добавьте легкие физические нагрузки, если вы раньше не занимались фитнесом: ходьба или бег, плаванье, велосипед. Начните с кардиотренировок, затем включите основные упражнения (для пресса, спины, рук и ног) по 2-3 подхода, чтобы постепенно войти в прежний спортивный режим.
Привести себя в форму после праздников легко даже в домашних условиях! Найдите для себя 15-30 минут в день и снова любуйтесь своим отражением в зеркале! И главное — наслаждайтесь процессом, ведь забота о себе — это так приятно. А еще помните, не стоит рассчитывать только на чудеса современной косметологии и космецевтики. Новогодние обещания начать новую жизнь и придерживаться полезных привычек нужно выполнять. Ваши красота и здоровье в ваших руках.
Фото: depositphotos
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