Всегда красивая: как быстро привести себя в порядок после новогодних излишеств

На новогодних каникулах практически невозможно избежать вредных вкусностей, вечеринок с алкоголем и нарушений режима. Все это, разумеется, сказывается и на лице, и на фигуре. Но это не значит, что с этим ничего нельзя поделать, нужно лишь соблюдать несколько нехитрых рекомендаций.

Правило 1. Режим всему голова

Красота и свежесть зависят от правильной работы организма, которая, в свою очередь, напрямую связана с соблюдением режима. Когда человек в определенное время питается, занимается спортом, ложится спать, все системы работают нормально, без сбоев. И это наилучшим образом сказывается на обменных процессах и, следовательно, на внешности. В противном случае происходит инверсия сна и бодрствования: нормальная выработка гормонов нарушается, человек чувствует себя разбитым и усталым, хотя вроде бы в этот момент отдыхает. Поэтому во время каникул следует придерживаться режима. Даже если вечеринка затянулась до утра, поставьте себе будильник так, чтобы проспать не больше 8 часов. Излишек сна также вреден для организма, как и его недостаток. Но лучше придерживаться обычного режима и по возможности избегать ночных увеселений.

Не стоит на время каникул отказываться и от привычного режима тренировок. А свободное время лучше проводить на свежем воздухе, чем за просмотром бесконечных телепрограмм.

Правило 2. Детокс