В погоне за красотой: самые яркие примеры странной пластики знаменитостей

В погоне за красотой: самые яркие примеры странной пластики знаменитостейРазбираем с экспертами.
Порой к пластическим хирургам приходят пациенты с самыми разными запросами, иногда очень странными: достаточно вспомнить «живого Кена» Родриго Алвеса (кстати, сейчас это уже трансгендер Родди), «украинскую Барби» Валерию Лукьянову или бразильского татуировщика Фернандо де Оливейра из Сан-Паулу, который после ряда операций превратился в... орка из «Властелина колец». Голливудские звезды не отличаются такими экзотическими запросами, однако некоторые из них все же смогли удивить.
Действительно, если говорить о пожеланиях знаменитостей, не со всеми коррекциями можно легко согласиться. Некоторые хотят таких изменений, которые могут быть даже опасными. Конечно, обычно доктор предупреждает о возможных рисках и пытается отговорить, если итог манипуляции будет, к примеру, практически незаметен. Но решение принимает пациент, и если один врач отказал, то может найтись такой специалист, который эту операцию проведет. Вот только несколько примеров сомнительных преображений внешности.
Отари Гогиберидзе
Пластический хирург, основатель клиники «Время Красоты»
Софи Лорен
Фото: GettyImages
Как и большинство звезд, Софи Лорен отрицает хирургические вмешательства. 87-летняя актриса выглядит не на свой возраст, но и прекрасным ее внешний вид нельзя назвать. У артистки сделан полный спектр операций: самые разные подтяжки лица, бровей и скул, блефаропластика, ринопластика, инъекции ботокса и филлеров. Также, похоже, сделана платизмопластика — подтяжка нижней трети лица и подбородка. Слишком крупными выглядят переколотые губы, лицо стало тяжелым и перегруженным. В целом женщина выглядит комично, как будто изо всех сил пытается молодиться.
Памела Андерсон
Фото: GettyImages
Американская актриса и модель тоже не осталась в стороне от пластических операций. Блефаропластика изменила разрез глаз, сделав Памелу практически неузнаваемой. Подтяжка лба и бровей придала лицу слегка удивленный, странный вид. Постоянные инъекции ботокса лишили мимики и ее знаменитой голливудской улыбки, филлеры сделали губы слишком крупными и избыточно припухлыми. Злоупотребление уколами красоты придало лицу практически болезненную одутловатость, на английском такой побочный эффект называется pillow face — вид, как после сна лицом в подушку.
Тори Спеллинг
Фото: GettyImages
Многие помнят актрису по роли избалованной школьницы Донны в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210», но после этого успеха Тори Спеллинг практически не снималась. Девушка очень рано увлеклась пластикой, изменив свое лицо до неузнаваемости. У актрисы и так были достаточно крупные, массивные черты лица. Увеличение губ филлерами, одутловатость от инъекций ботокса только подчеркнули не самые выгодные нюансы ее внешности. Тори выглядит комично, у нее типичное утиное лицо, как из интернет-мемов.
Мадонна
Фото: Globallook
Певица никогда не боялась экспериментов со внешностью, но в последнее время фанаты в шоке от того, как она стала выглядеть. Женщина сделала подтяжку, которая превратила ее лицо в неподвижную, неестественную маску. Усугубили ситуацию обильные инъекции филлеров и ботокса. Лицо потеряло мимику и уникальность, стало абсолютно неузнаваемым, а от уколов красоты оно стало одутловатым и опухшим. Излишне увеличены губы, слишком подчеркнуты скулы. Певице 63 года, и, очевидно, она не хочет стареть, но годы все равно берут свое.
Павел Голованев
Пластический хирург
Дита фон Тиз
Фото: GettyImages
Эту звезду бурлеска всегда отличали яркая театральная внешность и сексуальный силуэт с выраженными бедрами и пышной грудью. Но селебрити не стала останавливаться на природных формах — девушка хотела получить очень тонкую талию, которая приблизила бы ее фигуру к типу песочные часы. Так она добилась бы максимального сходства с девушками на открытках в стиле пин-ап. Чтобы реализовать задуманное, артистка согласилась на неоднозначную коррекцию, удалив нижнюю пару ребер.
Большинство докторов категорически не рекомендуют идти на этот рискованный шаг, так как ребра служат защитой для жизненно важных внутренних органов. Но несмотря на это, фон Тиз была проведена остеотомия, которая сделала ее талию феноменально тонкой — всего 42 см. Особенно красиво смотрится такой силуэт в черном корсете. Как бы то ни было, но это преображение сыграло на руку звезде, и теперь она по праву носит гордый титул «королевы бурлеска».
В свою очередь, такую же манипуляцию для красивого силуэта сделали себе и другие селебрити: певица Шер, актриса Деми Мур и некоторые другие.
Деми Мур
Фото: GettyImages
Помимо остеотомии, этой голливудской звезде был сделан целый ряд странных операций. Например, одним из таких экспериментов стала коррекция коленей. Так как возраст стал давать о себе знать появившимся птозом, в том числе и на ногах, бывшей жене «крепкого орешка» Брюса Уиллиса было проведено липомоделирование. Несмотря на довольно неожиданное решение, оно дало хорошие результаты — теперь ноги 58-летней звезды выглядят почти как у молодой особы, и она с удовольствием носит мини-юбки.
Фото: globallook, GettyImages