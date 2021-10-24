В погоне за красотой: самые яркие примеры странной пластики знаменитостей

Порой к пластическим хирургам приходят пациенты с самыми разными запросами, иногда очень странными: достаточно вспомнить «живого Кена» Родриго Алвеса (кстати, сейчас это уже трансгендер Родди), «украинскую Барби» Валерию Лукьянову или бразильского татуировщика Фернандо де Оливейра из Сан-Паулу, который после ряда операций превратился в... орка из «Властелина колец». Голливудские звезды не отличаются такими экзотическими запросами, однако некоторые из них все же смогли удивить.

Действительно, если говорить о пожеланиях знаменитостей, не со всеми коррекциями можно легко согласиться. Некоторые хотят таких изменений, которые могут быть даже опасными. Конечно, обычно доктор предупреждает о возможных рисках и пытается отговорить, если итог манипуляции будет, к примеру, практически незаметен. Но решение принимает пациент, и если один врач отказал, то может найтись такой специалист, который эту операцию проведет. Вот только несколько примеров сомнительных преображений внешности.