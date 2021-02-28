Окончательно и бесповоротно: «живой Кен» Родриго Алвес избавился от лишнего и теперь точно женщина

Впереди у инстазвезды большие планы. Совсем скоро у нее будет операция по увеличению груди. Во время следующей операции мне поставят имплант. Бюст будет больше и полнее. Кроме того, мой имплант для подбородка будет удален, а линия челюсти сбрита в форме буквы V, так что мое лицо будет выглядеть более женственным», — рассказала Джессика.

Кроме того, знаменитость прокомментировала свои изменения. По словам звезды, в новом теле она чувствует себя отлично. «Это совсем другое ощущение. Сегодня я впервые пойду куда-нибудь. Пойду в парикмахерскую, чтобы помыть волосы. Я так счастлива, я как новый человек», — добавила Алвес.

«Я пообещала себе, что не буду плакать. Моя жизнь начнется сейчас. Я снялась в более чем 400 телешоу как мужчина и продолжу как женщина. Я продолжала делать пластические операции, чтобы найти себя, хотя на самом деле я всегда была трансгендерной женщиной. Просто я боялась ранее, не знала, с чего начать. Затем я нашла способ жить с Джессикой, которая была внутри меня», — подытожила блогер-миллионник.