Дита фон Тиз: брак с Мэнсоном, страх загара и другие интересные факты о королеве бурлеска

Дита — одна из самых ярких и необычных персон современного шоу-бизнеса. Что же мы знаем о ней?

Жгучая брюнетка Дита фон Тиз от природы блондинка. С детства ее кумиром была Мэрилин Монро.

Актриса уверена, что жизнь станет скучной, если у человека нет маниакальной страсти хотеть какую-либо вещь, успешный бизнес или объект сексуальных желаний.

Дита фон Тиз — муза кутюрье Жана-Поля Готье.

Дита известна прежде всего своими откровенными образами, провокационными нарядами и страстью к красивому нижнему белью. Но при этом она советует покорять мужчин спокойствием и гармонией.

Много лет актриса носит корсеты, уменьшающие ее талию на 12 см. Это вредит внутренним органам, но ее это не смущает — образ важнее. Рост Диты — 163 см, вес — 50 кг.

Сцена — главная страсть фон Тиз. Но ради удовольствия она снимается и в кино. Ее фильмография насчитывает больше 60 фильмов, некоторые из них с пометкой 18+. В молодости Дита снималась даже в эротике.