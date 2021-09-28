Дита фон Тиз: брак с Мэнсоном, страх загара и другие интересные факты о королеве бурлеска
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Фото: Frederic Kern via www.imago-imag/ Global Look press
Дита — одна из самых ярких и необычных персон современного шоу-бизнеса. Что же мы знаем о ней?
Жгучая брюнетка Дита фон Тиз от природы блондинка. С детства ее кумиром была Мэрилин Монро.
Актриса уверена, что жизнь станет скучной, если у человека нет маниакальной страсти хотеть какую-либо вещь, успешный бизнес или объект сексуальных желаний.
Дита фон Тиз — муза кутюрье Жана-Поля Готье.
Дита известна прежде всего своими откровенными образами, провокационными нарядами и страстью к красивому нижнему белью. Но при этом она советует покорять мужчин спокойствием и гармонией.
Много лет актриса носит корсеты, уменьшающие ее талию на 12 см. Это вредит внутренним органам, но ее это не смущает — образ важнее. Рост Диты — 163 см, вес — 50 кг.
Сцена — главная страсть фон Тиз. Но ради удовольствия она снимается и в кино. Ее фильмография насчитывает больше 60 фильмов, некоторые из них с пометкой 18+. В молодости Дита снималась даже в эротике.
Актриса с фарфорово-белой кожей ужасно боится загара.
Во время одного из шоу с Дитой едва не произошла катастрофа. Она танцевала в огромном бокале с шампанским. И, когда артистка стала раздеваться, сосуд, в котором она находилась, едва не завалился на бок. Ей пришлось делать все, чтобы удержать равновесие, иначе бы Дита упала с огромной высоты, а сверху бы ее накрыли декорации.
Спокойно реагирует на критику, но терпеть не может, когда про нее пишут вранье.
Несмотря на огромное количество поклонников и множество романов, Дита была замужем всего раз. И ее избранником стал скандальный Мэрилин Мэнсон. Правда, брак продержался недолго — с 2005 по 2007 год.
Фото: Cinetext/Distler/ Global Look press
«Идеальный день для меня: проснуться рано утром в воскресенье, никуда не торопиться и после завтрака отправиться на блошиный рынок, чтобы купить новые штучки для своей коллекции».
Дита фон Тиз коллекционирует фарфор и антиквариат.
Актриса сама придумывает костюмы для своих шоу, ведь она дипломированный дизайнер одежды.
Для поддержания фигуры королева бурлеска занимается йогой, пилатесом и балетом. Тренажерные залы она не терпит, но для большей физической активности занимается на батуте.
Она не скрывает, что делает пластические операции. Так, ее идеальная грудь — результат работы хирурга. Также Дита сделала татуаж и в том числе свою знаменитую родинку.
В 2009 году Дита была в Москве. Она выходила на сцену на «Евровидении» во время выступления дуэта из Германии Alex Swings Oscar Sings!.
Дита не скрывает, что у нее была сотня мимолетных романов. Но, по ее словам, она никогда не любила.
Фото: Instagram, Frederic Kern via www.imago-imag, Cover Images, Serge Arnal, Sonia Moskowitz, Panoramic, Paul Fenton, Cinetext/Distler/ Global Look press