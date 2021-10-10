Утраченная красота: мог ли криолиполиз изуродовать фигуру Линды Евангелисты

Утраченная красота: мог ли криолиполиз изуродовать фигуру Линды ЕвангелистыЭксклюзивно для Passion.ru эксперты прокомментировали скандальное заявление супермодели.
На просторах Интернета сегодня можно найти сотни комментариев врачей-косметологов, пластических хирургов и других специалистов из индустрии красоты, и каждый тянет одеяло на себя. Хирурги ратуют за липосакцию как эффективный и безопасный метод похудения. Массажисты «топят» за метод ручной липосакции, при котором на теле образуются багровые синяки. Спа-терапевты ликуют: «Мы же говорили, безопасное похудение — это ручной массаж и обертывание водорослями!». В этом споре есть место здравому смыслу. Безусловно, грамотное питание, размеренное снижение калорийности и индивидуальное выстраивание рациона — самые эффективные и безопасные методы избавления от жира на всем теле, от подбородка до лодыжек.
Фото: DPA
И тут в дело вступают психологи. Оказывается, даже имея деньги и время на таких специалистов, редкая женщина может совладать с гормональными и эмоциональными бурями в голове, душе и на сердце и воздержаться от пирожного или бургера в сложный момент жизни. Линда Евангелиста — классический пример именно такого «тяжелого» случая. Очень круто про нее написала телеведущая Аврора, посочувствовавшая звезде. «Представьте себе, из женщины-иконы превратиться в … обычную женщину? Думаете это легко? Тем более на фоне своих подруг по подиуму, которые не утратили вау-внешности с годами». Евангелиста заявляет, что криолиполиз проблемных частей тела на аппарате Zeltiq оставил ее «жестоко обезображенной». Но при этом выглядит звезда не ужасно, как об этом пишет желтая пресса, а нормально для женщины 56 лет. Можно ли в этом винить неудачную процедуру? Была ли она неудачной? Кто виноват — косметолог или машина? Спросим наших экспертов.
Георгий Чемянов
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, член ОПРЭХ, преподаватель курса «Пластическая хирургия» Института пластической хирургии и косметологии
«Эта процедура, по сути, связана с глубоким шоковым эффектом от воздействия холода. Бытует мнение, и якобы оно научно доказано, что низкие температуры активно разрушают жировые клетки. Но несмотря на довольно высокую ценовую политику такой процедуры и сложность исполнения, я лично пока еще не наблюдал ярко выраженного эффекта. Зато видел побочный эффект — осложнения после нее, которые проявлялись в контурных неровностях и деформации кожи в области перехода так называемой аппаратной присоски-головки, которые уже никак не уберешь.
До сих пор у нас нет исчерпывающих данных о той самой пресловутой гиперплазии жировой клетки, которая перевернула жизнь топ-модели. Возможно, многие негативные последствия после подобной процедуры даже не имеют именно такого медицинского диагноза как гиперплазия, а напрямую связаны с деформацией в той области тела, где прошелся этот аппарат. Опираясь на свой долгий профессиональный опыт, однозначно могу сказать — я лично видел пациентов с некрозами из-за серьезного обморожения и даже полного омертвения тканей там, где проведен модный аппаратный криолиполиз.
Фото: Globallook
Если вы спросите меня, какому методу все же довериться, чтобы похудеть и убрать избыточный жир, я — за человеческий фактор и живые руки хирурга. Ведь аппаратные методики небезопасны тем, что в них заложена определенная программа: воздействие лучом или холодом менее контролируемо, чем скальпель в руках хирурга, который годами делает ту или иную операцию.
Безусловно, и у нас в хирургии бывают незапланированные решения, но все же в 90% действий результат остается в руках доктора. А еще не нужно забывать о том, что современные ультразвуковые аппараты и различные термовоздействия до сих пор не до конца изучены».
Ирина Шапиро
Косметолог и руководитель клиники красоты OMNY BEAUTY CLINIC, профессионал в области аппаратных эстетических процедур
«Лично я могу сказать одно: этот метод прекрасно работает и за четыре с половиной года очевидно, что от использования аппарата для криолиполиза от испанского производителя Cocoon Medical не было ни одной парадоксальной гиперплазии. Были моменты, когда приходили стройные девушки и жаловались на небольшие жировые прослойки в 1-1,5 см. В таких случаях мы предупреждаем, что эффекта может вовсе не быть или аппарат может сработать не так, как ожидаете вы лично. Но ответ зачастую один: "А я хочу делать!". И мы делаем. Но, конечно, на минимальных параметрах, чтобы избежать любых рисков, связанных со здоровьем и красотой.
Пациентки с весом от 50-51 кг вполне могут позволить себе такую процедуру: жировые складки прекрасно уходят. Мне кажется, что камнем преткновения стала разница достигаемых температур на аппаратах: на испанском и на американском она очень отличается. На том, который применяли в ходе процедуры для Линды Евангелисты, скорее всего, была максимальная отметка в -11 градусов — и это критическая температурная зона разрушения жировых отложений, зачастую вызывающая даже некроз тканей!
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Возможно, Линде не стоило выбирать именно этот тип похудения — у нее отсутствовал необходимый минимум пресловутой жировой массы. К тому же неаккуратно могли применить и большую насадку при режиме слишком сильной заморозки.
На все эти негативные факторы у ее организма включилась моментальная защитная реакция. И вместо того, чтобы растопить жировую прослойку, запустился механизм активного наращивания коллагена за счет фибробластов. И это даже не жир, а заново образовавшийся коллаген в виде наросшей грубой толстой кожи».
Яна Лапутина
Журналист, beauty-эксперт, совладелица клиники «Время Красоты»
«Недавний пост Линды Евангелисты — абсолютной бьюти-иконы, звезды модельного бизнеса — о процедуре Zeltiq Coolsculpting, безусловно, нанес ужасный удар по репутации компании.
Но я всегда пытаюсь быть максимально объективной и знаю, что, когда десять с половиной лет назад этот аппарат появился на российском рынке, он был почти во всех московских клиниках и большинство владельцев клиник были крайне довольны им, так как он показывал свою эффективность. Может быть, ошибка в том, что его пытались позиционировать как замену хирургической липосакции, а этого, конечно же, быть не может — это не обсуждается. Но как альтернатива многим аппаратным методикам, направленным на сжигание лишнего жира и уменьшение объемов, — да, безусловно, эта процедура имеет место быть и она эффективна, хорошо себя зарекомендовала.
Евангелисту тяжело уличить в некой коммерческой выгоде данного поста, потому что сложно представить, что какая-нибудь компания-конкурент могла оплатить такой ее комментарий, прежде чем выпустить на рынок аналоговый аппарат. Или же совсем скоро мы увидим, что на рынке появится подобная процедура, еще более эффективная и которую будет хвалить Линда. Тогда коммерческий смысл данного проекта будет вполне понятен.
Фото: GettyImages
Я все же верю в то, что Линда действительно была глубоко разочарована результатами от процедуры и, увы, получила ужасные нежелательные явления — в виде парадоксальной жировой гиперплазии. К сожалению, побочные явления бывают в совершенно любой отрасли медицины — и не все из них возможно предсказать и прогнозировать. Я предполагаю, что в данной ситуации это не было возможным.
И здесь, конечно, встает вопрос и к маркетологам, которые часто пытаются заработать деньги на уже хорошо известных и продаваемых процедурах. Назвать аппаратную методику "заменой и альтернативой хирургической" и тем самым занять уже подготовленную нишу — на мой взгляд, не самый правильный шаг.
Третий момент, на который, как мне кажется, всем нам стоит обратить внимание: как на данный случай будет реагировать сама компания-производитель. Мне кажется, что дальнейшая судьба самого аппарата, как и компании-производителя в целом, сейчас во многом зависит от того, насколько дипломатичными, умными и корректными окажутся те люди, которые будут комментировать ситуацию и пытаться как-то из нее выйти».
Фото: globallook, GettyImages, DPA