Утраченная красота: мог ли криолиполиз изуродовать фигуру Линды Евангелисты

«Эта процедура, по сути, связана с глубоким шоковым эффектом от воздействия холода. Бытует мнение, и якобы оно научно доказано, что низкие температуры активно разрушают жировые клетки. Но несмотря на довольно высокую ценовую политику такой процедуры и сложность исполнения, я лично пока еще не наблюдал ярко выраженного эффекта. Зато видел побочный эффект — осложнения после нее, которые проявлялись в контурных неровностях и деформации кожи в области перехода так называемой аппаратной присоски-головки, которые уже никак не уберешь.

До сих пор у нас нет исчерпывающих данных о той самой пресловутой гиперплазии жировой клетки, которая перевернула жизнь топ-модели. Возможно, многие негативные последствия после подобной процедуры даже не имеют именно такого медицинского диагноза как гиперплазия, а напрямую связаны с деформацией в той области тела, где прошелся этот аппарат. Опираясь на свой долгий профессиональный опыт, однозначно могу сказать — я лично видел пациентов с некрозами из-за серьезного обморожения и даже полного омертвения тканей там, где проведен модный аппаратный криолиполиз.