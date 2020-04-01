passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тина Канделаки рассказала, как есть бургеры и картошку и не толстеть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Тина Канделаки

Фото: Instagram Тины Канделаки

44-летняя Тина Канделаки поделилась рецептом своего царского читмила.

Известная телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки не раз признавалась, что склонна к полноте. Чтобы поддерживать фигуру, она буквально ежедневно посвящает время спорту и тщательно следит за тем, что ест. Однако иногда Тина позволяет себе послабления в диете, увлеченные фитнесом люди называют это «читмил».

«Ну что, если и баловать себя изредка, то делать это крайне талантливо. Решила устроить себе царский завтрак, а то на траве и рыбе карантин не пересидеть. Как всегда, делюсь рецептом. И не забывайте: один раз живем», — написала она под видео, вызывающим аппетит.

«1. Нарезаем 300 г молодой картошечки и обжариваем ее с луком на подсолнечном масле. Для вкуса обязательно добавьте 100 г сливочного! 2. Гамбургер. Берем булочки с кунжутом. Обжариваем котлету до корочки. Смазываем булку кетчупом и майонезом, выкладываем все в следующем порядке: лист салата, котлету, сыр, лук (побольше), нарезанные томаты, соленые огурцы и вторую булку, смазанную кетчупом и майонезом. 3. Обжариваем сардельки до корочки. Ну а кола, как известно, это свобода. Ее нам сейчас ох как не хватает», — поделилась спортсменка.

Основные правила Тины Канделаки — она ест подобную пищу редко и по утрам, чтобы успеть на тренировке и в быту израсходовать всю полученную с едой энергию.

А вы соблюдаете карантин? Следите за питанием?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!