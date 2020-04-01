Тина Канделаки рассказала, как есть бургеры и картошку и не толстеть

Известная телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки не раз признавалась, что склонна к полноте. Чтобы поддерживать фигуру, она буквально ежедневно посвящает время спорту и тщательно следит за тем, что ест. Однако иногда Тина позволяет себе послабления в диете, увлеченные фитнесом люди называют это «читмил».

«Ну что, если и баловать себя изредка, то делать это крайне талантливо. Решила устроить себе царский завтрак, а то на траве и рыбе карантин не пересидеть. Как всегда, делюсь рецептом. И не забывайте: один раз живем», — написала она под видео, вызывающим аппетит.