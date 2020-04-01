Тина Канделаки рассказала, как есть бургеры и картошку и не толстеть
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Тины Канделаки
Известная телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки не раз признавалась, что склонна к полноте. Чтобы поддерживать фигуру, она буквально ежедневно посвящает время спорту и тщательно следит за тем, что ест. Однако иногда Тина позволяет себе послабления в диете, увлеченные фитнесом люди называют это «читмил».
«Ну что, если и баловать себя изредка, то делать это крайне талантливо. Решила устроить себе царский завтрак, а то на траве и рыбе карантин не пересидеть. Как всегда, делюсь рецептом. И не забывайте: один раз живем», — написала она под видео, вызывающим аппетит.
«1. Нарезаем 300 г молодой картошечки и обжариваем ее с луком на подсолнечном масле. Для вкуса обязательно добавьте 100 г сливочного! 2. Гамбургер. Берем булочки с кунжутом. Обжариваем котлету до корочки. Смазываем булку кетчупом и майонезом, выкладываем все в следующем порядке: лист салата, котлету, сыр, лук (побольше), нарезанные томаты, соленые огурцы и вторую булку, смазанную кетчупом и майонезом. 3. Обжариваем сардельки до корочки. Ну а кола, как известно, это свобода. Ее нам сейчас ох как не хватает», — поделилась спортсменка.
Основные правила Тины Канделаки — она ест подобную пищу редко и по утрам, чтобы успеть на тренировке и в быту израсходовать всю полученную с едой энергию.
А вы соблюдаете карантин? Следите за питанием?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!