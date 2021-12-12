Синдром overfilling: в чем опасность перекачанных — на примере звезд

Синдром overfilling: в чем опасность перекачанных — на примере звездРазбираем с экспертами
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Врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты». Сертифицированный наставник компании «Аллерган», включенный в ежегодную всероссийскую программу развития и обучения
Теона Церцвадзе
Что такое синдром overfilling
Синдром overfilling — это гиперкоррекция, осложнение при контурной пластике лица. Чаще всего он вызван неадекватной оценкой желаемого результата со стороны врача и, как следствие, избыточным введением препарата.
Как может выражаться:
- непропорциональное, асимметричное одутловатое лицо;
- неравномерное распределение препарата, контурирование. При коррекции губ — миграция препарата за красную кайму губ;
- болезненность в месте введения филлера;
- воспаление.
Меры предосторожности, которые помогут избежать гиперкоррекции
Гиперкоррекция связана не только с неудовлетворительным результатом с точки зрения эстетики, но и может серьезно навредить здоровью — например, вызвать сдавливание сосудов, что приводит к ишемии.
Чтобы избежать негативных последствий процедуры, доверяйте только грамотному сертифицированному врачу, который прошел соответствующую подготовку. Это должен быть не просто специалист, окончивший короткие курсы по увеличению губ, а врач-дерматокосметолог с высшим образованием. Важно, чтобы он идеально знал анатомию, возможные осложнения и способы их устранения. А также обязательно работал в клинике с сертифицированными препаратами на основе биодеградируемой гиалуроновой кислоты, а не с подделками неизвестного состава на дому.
Фото: freepik.com
Важно, чтобы врач мог подобрать для каждой зоны подходящий по плотности препарат. Скажем, для подбородка и скул он будет более плотным, а для заполнения носослезной борозды гораздо мягче.
Есть еще один важный момент, который поможет избежать гиперкоррекции: у доктора должен быть хороший эстетический вкус, который позволит ему пропорционально «разделить» лицо и ввести препарат в нужные зоны с учетом архитектурных законов природы.
«Мне кажется, что врач-косметолог должен быть художником, творцом, который видит красивую картину и «лепит» ее. Дело в том, что можно сделать все правильно по медицинским соображениям: в правильной технике введения, с подходящим для данной зоны препаратом, на нужной глубине. Но если нет правильного видения, то это не будет смотреться гармонично! Например, губы окажутся слишком большими для пациента или щеки выйдут за пределы лица.
Наша задача — не изменить пациента до неузнаваемости, а подчеркнуть природную красоту и индивидуальность. Иногда достаточно немного добавить объема в зону подбородка — и мы уже получим потрясающий результат! Этого будет достаточно, чтобы сбалансировать пропорции».
Как исправить гиперкоррекцию
Единственный метод удаления филлера гиалуроновой кислоты — это растворить его препаратами гиалуронидазы, способными расщеплять кислые мукополисахариды, то есть как раз препараты гиалуроновой кислоты.
Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог, автор методики «Новое лицо за час», сертифицированный тренер компании Merz, основатель сети клиник
Мария Ширшакова
В чем опасность синдрома overfilling
Это довольно серьезный вопрос. Производители заявляют, что гиалуроновая кислота полностью биодеградирует в тканях за 6-12 месяцев, но в ряде случаев этого не случается. Пациенты начинают применять разные препараты разных производителей в одну и ту же зону, считая, что гиалуроновая кислота одна и та же, но это не так. Все это приводит к вторичным деформациям, к огромным объемам, которые обезображивают лицо, к лимфостазам, фиброзам и различным осложнениям, с которыми люди живут годами.
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Пластический хирург
Лия Гавашели
«Синдром overfilling — состояние, когда пациент перебарщивает с введением филлеров. В первую очередь это выглядит некрасиво, так как существует правило «золотого сечения» и такое понятие, как пропорции лица, — в каких-то местах объем действительно можно добавлять, чтобы оно выглядело более привлекательным.
Однако, помимо правил, существуют также и веяния моды, поэтому сегодня мы можем наблюдать не только пациентов с overfilling, но и их докторов, которые увлекаются большим количеством гиалуроновой кислоты, забывая при этом, что она, в свою очередь, притягивает воду, а это ведет к гиперобъемам и нарушению пропорций, притом что изначально у этих людей не было дефицита в тканях. Поэтому overfilling не выглядит красиво, а смотрится как перебарщивание и впадение в крайность».
Фото: globallook, GettyImages