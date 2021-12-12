Синдром overfilling: в чем опасность перекачанных — на примере звезд

Синдром overfilling — это гиперкоррекция, осложнение при контурной пластике лица. Чаще всего он вызван неадекватной оценкой желаемого результата со стороны врача и, как следствие, избыточным введением препарата.

Как может выражаться:

непропорциональное, асимметричное одутловатое лицо;

неравномерное распределение препарата, контурирование. При коррекции губ — миграция препарата за красную кайму губ;

болезненность в месте введения филлера;

воспаление.

Меры предосторожности, которые помогут избежать гиперкоррекции

Гиперкоррекция связана не только с неудовлетворительным результатом с точки зрения эстетики, но и может серьезно навредить здоровью — например, вызвать сдавливание сосудов, что приводит к ишемии.

Чтобы избежать негативных последствий процедуры, доверяйте только грамотному сертифицированному врачу, который прошел соответствующую подготовку. Это должен быть не просто специалист, окончивший короткие курсы по увеличению губ, а врач-дерматокосметолог с высшим образованием. Важно, чтобы он идеально знал анатомию, возможные осложнения и способы их устранения. А также обязательно работал в клинике с сертифицированными препаратами на основе биодеградируемой гиалуроновой кислоты, а не с подделками неизвестного состава на дому.