Разорван ли мой имплант? 6 признаков, которые могут указать на наличие дефекта
Стоит отметить, что однозначных признаков, свидетельствующих о разрыве импланта, которые пациентка могла бы выявить самостоятельно, не существует. Как правило, такие симптомы имеют косвенный характер. В каких же случаях стоит обратиться к врачу?
Признак 1. Любые изменения формы груди
Прежде всего должны насторожить любые изменения формы, плотности и симметричности молочной железы, особенно если процесс развивается достаточно быстро.
Признак 2. Внезапная асимметричность груди
При разрыве импланта или нарушении его целостности содержимое капсулы попадает в ткани молочной железы, тем самым вызывая воспаление. А скопление в капсуле достаточно большого количества жидкости влияет на объем молочных желез, поэтому одна грудь может стать немного больше и плотнее другой.
Признак 3. Изменение плотности груди
Если произошло какое-либо физическое воздействие и плотность груди изменилась, например, она стала мягче. Это может быть следствием того, что произошел разрыв капсулы импланта или его оболочки.
Фото: depositphotos
Признак 4. Боль при прикосновении к груди
Тревожными признаками являются внезапно появившаяся боль или чувство дискомфорта при движении рукой. Это необязательно говорит о разрыве импланта, но такая вероятность все же есть.
Признак 5. Внезапная неровность на груди
Если пациентка чувствует волны на импланте — это нормально, но если они как-то изменились, появились грубые складки и выраженные неровности, это повод для обращения к пластическому хирургу.
Признак 6. Увеличение лимфоузлов
Косвенным признаком возможных проблем является и увеличение подмышечных лимфоузлов, поскольку так организм может реагировать на выход свободного силикона из импланта. Стоит отметить, что в некоторых случаях увеличенные лимфоузлы могут быть безболезненными.
Фото: depositphotos
Как чаще всего диагностируется разрыв импланта
Чаще всего разрыв импланта обнаруживается случайно, и в большинстве случаев пациентов ничего не беспокоит. Подозрения обычно возникают при плановом осмотре или УЗИ.
УЗИ — хороший метод диагностики, но, по статистике, во время ультразвукового исследования не всегда можно определить разрыв импланта. Тем не менее важно делать его не реже одного раза в год. Если все же что-то вызывает сомнение, следующим этапом диагностики будет МРТ, более точный метод исследования, который дает более полную картину происходящего. При выявлении разрыва импланта следующим шагом является его удаление (с капсулой или без нее) либо удаление с репротезированием (установкой нового импланта).
Все перечисленные выше признаки разрыва импланта являются косвенными, поэтому при малейшем дискомфорте, изменениях в груди нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные проблемы.
Фото: depositphotos
Рекомендуется делать УЗИ молочных желез ежегодно, даже если ничего не беспокоит. Большинство пациенток, которые приходят на первичную операцию по увеличению бюста, делали УЗИ очень давно, а некоторые — ни разу в жизни. И в этом большой плюс имплантов: они обязывают регулярно наблюдать за молочными железами. Это полезно не только с точки зрения диагностики нарушений импланта, но и в плане других проблем с молочной железой, например, онкологических заболеваний, которые могут развиваться и без него.
Что может послужить причиной разрыва современного импланта
К сожалению, встречаются случаи, когда у пациенток происходит разрыв импланта, и связаны они чаще всего с теми из них, которые установлены более 10 лет назад. Импланты последнего поколения имеют пожизненную гарантию, и их разрыв — большая редкость. Если вдруг его целостность нарушается и виной тому производитель, именно ему и придется оплатить расходы пациентки.
Для того чтобы нарушить целостность современных имплантов, требуется колюще-режущий предмет, и даже в этом случае их содержимое — мягкий, но достаточно плотный гель — редко вытекает за пределы капсулы, образующейся в течение месяца после операции.
Еще одной причиной разрыва может стать брак или неосторожность хирурга, который повредил его в ходе установки и не заметил этого.
Повредить изделие можно в результате сильного сдавливания, но руками это сделать невозможно — в интернете есть множество опытов и видеодоказательств, когда машина переезжает имплант и целостность его сохраняется.
Фото: depositphotos
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