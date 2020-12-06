Разорван ли мой имплант? 6 признаков, которые могут указать на наличие дефекта

Признак 1. Любые изменения формы груди

Прежде всего должны насторожить любые изменения формы, плотности и симметричности молочной железы, особенно если процесс развивается достаточно быстро.

Признак 2. Внезапная асимметричность груди

При разрыве импланта или нарушении его целостности содержимое капсулы попадает в ткани молочной железы, тем самым вызывая воспаление. А скопление в капсуле достаточно большого количества жидкости влияет на объем молочных желез, поэтому одна грудь может стать немного больше и плотнее другой.

Признак 3. Изменение плотности груди

Если произошло какое-либо физическое воздействие и плотность груди изменилась, например, она стала мягче. Это может быть следствием того, что произошел разрыв капсулы импланта или его оболочки.