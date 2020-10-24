Опасные симптомы, факторы риска и стереотипы вокруг рака груди
Комментарий специалиста: рак на ранних стадиях бессимптомен
Несмотря на самую большую выявляемость рака груди, примерно у 30% женщин этот тип онкологии обнаружили на поздней стадии. Кроме того, рак стремительно молодеет — об этом говорят все онкологи. Если раньше считалось, что эта форма онкологии поражает женщин преимущественно после сорока лет, то теперь диагнозы все чаще ставятся 25-летним. И также мы понимаем, что финансовые возможности тоже не гарантия избавления от этого недуга, ведь жертвами становятся в том числе богатые и знаменитые. Все зависит от расположения опухоли, ее размера, наличия метастазов, схем лечения.
«Рак молочной железы на ранних стадиях протекает бессимптомно и обнаруживается, как правило, на маммографии. Но что должно однозначно насторожить, так это уплотнения в груди и в подмышечной ямке или над ключицей, прозрачные или кровянистые выделения из груди, втяжение соска, изменение цвета или структуры кожи груди, асимметрия.
Среди неспецифических симптомов — не проходящая боль в грудном отделе позвоночника. В России доля выявлений новообразований молочной железы самая большая среди выявлений других онкологических заболеваний, она составляет — 18,3%. Рак молочной железы в настоящее время серьезно помолодел и его обнаруживают не только у людей старшей возрастной группы, но и у совсем молодых. Женщинам старше 40 лет, а также тем, у кого есть родственники первой и второй генераций (матери, сестры, бабушки, тети) с диагностированным раком молочных желез или яичников, обязательно один раз в год проходить скрининговые обследования на предмет выявления генных мутаций BRCA-1 и BRCA-2. Такой анализ помогает выявить заболевание на самой ранней стадии, вовремя начать лечение и в 95% случаев сохранить функционально полноценную молочную железу.
Важно: при наличии имплантов пациентке уже нельзя выполнить маммографию — важный метод скрининга рака молочной железы. Но есть замена — УЗИ. Грудь с имплантами необходимо каждый год контролировать у маммолога с проведением ультразвукового исследования. Для более углубленной диагностики при наличии имплантов в груди назначают магнитно-резонансную томографию».
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Факторы риска
При наличии онкодиагноза у родственников первой линии (мама, бабушка, сестра) стоит сделать ДНК-исследование крови, чтобы выявить наличие генов BRCA-1 и BRCA-2. В случае их обнаружения не обязательно решаться на профилактическую мастэктомию (удаление груди, что сделала Анджелина Джоли), но совершенно точно нужно будет пристально следить за своим состоянием и регулярно посещать маммолога.
Итак, еще раз повторим, какие существуют факторы риска. Врачи выделяют:
наследственность;
наличие генов-мутантов BRCA-1 и BRCA-2;
возраст, первые поздние роды (после 30 лет);
лишний вес (висцеральный жир начинает вырабатывать канцерогены, которые могут способствовать образованию раковых клеток).
Чтобы не пропустить опасный диагноз, необходимо ежегодно посещать врача-маммолога. После 35 лет это стоит делать каждый год. Считается, что до сорока лет выявить уплотнения груди можно с помощью УЗИ, а после сорока — использовать маммографию. До 40 лет проходить маммографию считается бессмысленным, так как плотная ткань молочных желез не позволит получить достоверную картину, но ряд врачей считают, что это исследование можно назначать уже после 35 лет. И, конечно, все не устают повторять о самообследовании — это самый доступный способ выявить опасные уплотнения в груди. Но не все — опухоль может притаиться между дольками молочной железы, поэтому ручной метод обследования не должен заменять визитов к врачу. Кстати, УЗИ груди, маммография входят в программу ежегодной диспансеризации, то есть можно делать эти обследования бесплатно.
Фото: Pexels.com
Проводим самообследование правильно
Самообследование стоит выполнять в период с 5 по 12 дни менструального цикла. Схема простая: заведя руку за голову другой рукой, по часовой стрелке, начиная сверху, медленно ощупываем грудь пальцами. Настороженность должны вызвать уплотнения, изменения цвета кожи, «апельсиновая корка», выделения из соска. То же самое повторить лежа. Затем с опущенной рукой нужно обследовать лимфоузлы под мышками — они не должны прощупываться.
По мнению специалистов, наличие первичных симптомов рака часто говорит о том, что опухоль уже достаточно долго локализуется в молочной железе. То есть пациентки могут обнаружить злокачественное образование с помощью пальпации, когда речь идет о III-IV стадии рака. Вот еще почему так важно не пренебрегать УЗИ и маммографией. А с наступлением менопаузы пальпацию нужно делать каждый месяц, так как с возрастом риск рака груди, увы, возрастает.
Фото: Pexels.com
Стереотипы вокруг рака груди
Вокруг этого онкологического заболевания существует множество мифов. Наверное, в том числе потому, что и сами врачи порой не сходятся во мнении. Например, есть те, кто считает, что у УЗИ груди слишком низкая специфичность и чувствительность к раку, то есть делать это исследование без наличия симптомов бессмысленно.
Зато все сходятся в том, что рак молочной железы не возникает из-за ношения тесных бюстгальтеров с косточками, курения, абортов, использования антиперспирантов, наличия силиконовых имплантов. Травмы груди не влияют на возникновения онкологии, так как до клинического проявления канцера развивается очень медленно, буквально годами — он не возникает в одночасье.
Также добавим, что сейчас реже стараются применять мастэктомию, то есть полностью удалять грудь (речь не о случае Анджелины Джоли). Уже известно, что рак груди — системное заболевание, на клеточном уровне, потому бессмысленно удалять большие, лишние объемы. Задача — «изъять» сектор молочной железы именно с опухолью.
Фото: Pexels.com
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