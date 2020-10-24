Опасные симптомы, факторы риска и стереотипы вокруг рака груди

«Рак молочной железы на ранних стадиях протекает бессимптомно и обнаруживается, как правило, на маммографии. Но что должно однозначно насторожить, так это уплотнения в груди и в подмышечной ямке или над ключицей, прозрачные или кровянистые выделения из груди, втяжение соска, изменение цвета или структуры кожи груди, асимметрия.

Среди неспецифических симптомов — не проходящая боль в грудном отделе позвоночника. В России доля выявлений новообразований молочной железы самая большая среди выявлений других онкологических заболеваний, она составляет — 18,3%. Рак молочной железы в настоящее время серьезно помолодел и его обнаруживают не только у людей старшей возрастной группы, но и у совсем молодых. Женщинам старше 40 лет, а также тем, у кого есть родственники первой и второй генераций (матери, сестры, бабушки, тети) с диагностированным раком молочных желез или яичников, обязательно один раз в год проходить скрининговые обследования на предмет выявления генных мутаций BRCA-1 и BRCA-2. Такой анализ помогает выявить заболевание на самой ранней стадии, вовремя начать лечение и в 95% случаев сохранить функционально полноценную молочную железу.

Важно: при наличии имплантов пациентке уже нельзя выполнить маммографию — важный метод скрининга рака молочной железы. Но есть замена — УЗИ. Грудь с имплантами необходимо каждый год контролировать у маммолога с проведением ультразвукового исследования. Для более углубленной диагностики при наличии имплантов в груди назначают магнитно-резонансную томографию».