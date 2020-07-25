Когда больше не значит лучше: чем на самом деле может обернуться увеличение груди

Критерии идеального размера

«Перед операцией обязательно проводится консультация, где хирург подбирает имплант по определенным параметрам. Учитываются размеры грудной клетки, расстояния между грудиной и соском, между соском и складкой. В целом учитывается размер молочной железы».

Если раньше выбор имплантов был небольшим, то сейчас, по словам специалиста, линейка каждого производителя включает в себя от 20 до 30 размеров. Среди всего этого многообразия со стопроцентной вероятностью можно найти новую грудь, подходящую по всем критериям.

Операция по экстремальному увеличению груди не так проста, как может показаться обывателю. За подобным хирургическим вмешательством стоит большая предварительная работа, зачастую на подготовительном этапе, прислушавшись к доводам хирурга, многие женщины делают выбор в пользу импланта меньшего размера.

Однако речь идет не о послушных и адекватных клиентках, которые, учитывая советы хирурга, доводят свои пропорции тела до идеала, а не до абсурда. В центре внимания пациентки, которые во что бы то ни стало хотят или грудь величиной с арбуз, или «инстаграмный» крохотный нос. И им не так важно, как на подобные прихоти отреагирует собственный организм. А ведь проблем может поджидать немало.