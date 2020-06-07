Повредилась после прыжка в бассейн и другие «конфузы», которые могут произойти с грудью после ее увеличения
Все средства хороши
Попытки визуально увеличить грудь женщины предпринимали всегда. В ход шли (и продолжают идти) подручные материалы: пуш-ап и свернутые носки под платье, рюши и драпировки, включение в меню капусты, топики на размер меньше, белье на пару размеров больше…В 1961 году, наконец. появился силикон – с ним операции по увеличению груди стали одними из самых востребованных в мире. Этот материал признан безопасным для молочной железы. В качестве наполнителя грудных имплантов выступали разного рода гели, физиологический раствор, соевое масло. Лучше всего себя зарекомендовали себя именно гель и физиологический раствор. Эти наполнители не вызывают рака, аллергии, воспалительных реакций.
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От этого никто не застрахован
И тем не менее периодически мы читаем в таблоидах новости об очередной пышногрудой красотке, чья грудь неожиданно лопнула во время полета… Нельзя не вспомнить и Леру Кудрявцеву, которая полгода назад ошарашила поклонников: звезде срочно удалили импланты из груди. Один из них деформировался и «подтекал» на протяжении нескольких лет. Телеведущая перенесла операцию и предостерегла всех женщин от повторения ее ошибок. Спустя 15 лет Кудрявцева избавилась от имплантов и никому не советует прибегать к их установке. Пластические хирурги уверяют, что современные импланты безопасны, технологии совершенствуются каждый год. Честные эксперты добавляют: да, деформация, возможна, будьте бдительны.
У всего есть срок годности
«Имплант может лопнуть. Нечастно, но это происходит. Причиной может послужить физическое воздействие. Случай из практики: пациентка спустя два года после операции по увеличению груди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упала в бассейн, в котором…не было воды. Имплант в итоге лопнул, понадобилась операция… Есть также срок годности имплантов: примерно спустя десять лет происходит истончение оболочки импланта – она разъедается, содержимое начинает вытекать…
В Европе, Америке рекомендуют спустя десять лет менять импланты. Конечно, за этим можно и нужно следить – делая компьютерную томографию, посещая маммолога, даже на ощупь порой можно определить, что имплант деформировался и начал подтекать. Подобная история, как мы знаем, произошла с Лерой Кудрявцевой.
Фото: Pexels.com
Пластическая хирургия не стоит на месте: из года в год происходит модернизация содержимого имплантов. Ведутся различные эксперименты, собирается статистическая информация о том, как ведут себя импланты после операции, какие есть замечания у пациенток – все это делается для того, чтобы усовершенствовать эндопротезы. В ходу сейчас также липотрансфер молочных желез, когда жировая ткань из одной зоны тела перемещается в грудь с целью ее увеличения – это достойный вариант маммопластики.
Какие меры предосторожности нужно соблюдать после операций? Ка уже говорил выше, обязательно наблюдаться у маммографа – посещение раз в год, и хотя бы раз в три года делать компьютерную томографию, чтобы удостовериться, что с имплантами все в порядке. Что касается спорта, то обычный фитнес, конечно, разрешен, а если речь о профессиональном, например, бодибилдинге, где подразумевается нагрузка на большую грудную мышцу, стоит помнить, что деформация имплантов возможна. Так что придется выбирать».
Фото: Pexels.com
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