Повредилась после прыжка в бассейн и другие «конфузы», которые могут произойти с грудью после ее увеличения

У всего есть срок годности

«Имплант может лопнуть. Нечастно, но это происходит. Причиной может послужить физическое воздействие. Случай из практики: пациентка спустя два года после операции по увеличению груди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упала в бассейн, в котором…не было воды. Имплант в итоге лопнул, понадобилась операция… Есть также срок годности имплантов: примерно спустя десять лет происходит истончение оболочки импланта – она разъедается, содержимое начинает вытекать…

В Европе, Америке рекомендуют спустя десять лет менять импланты. Конечно, за этим можно и нужно следить – делая компьютерную томографию, посещая маммолога, даже на ощупь порой можно определить, что имплант деформировался и начал подтекать. Подобная история, как мы знаем, произошла с Лерой Кудрявцевой.