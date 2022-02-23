Пластика «золотого голоса» России: что стоит за внезапным омоложением Николая Баскова

Пластика «золотого голоса» России: что стоит за внезапным омоложением Николая БасковаРазбираем с экспертом
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Фото: starface
Внешность Николая Баскова в последние месяцы стала предметом яростных обсуждений. Сначала певца обвиняли в том, что он резко постарел, потом отмечали, что он выглядит каким-то опухшим, а его появление на мероприятии «Русского радио» в начале этой недели вновь всколыхнуло общественность. На сей раз всех удивило, как резко омолодился артист. Так что же он сделал для столь резкого преображения? Разбираем с экспертом.
Динара Махтумкулиева
Специалист сети клиник ЦИДК, косметолог-эстетист
«Николай склонен к полноте, и его внешность относится к деформационному типу старения, как и внешность большинства населения нашей страны. Для этого типа характерен «поплывший» овал лица после сорока лет, появление четко выраженных брылей, возрастного птоза. А глядя на последние фотографии певца, можно отметить, что он не только похудел, но и заметно помолодел. Например, четко проработанная линия второго подбородка говорит о том, что он прибегнул к услугам врача-косметолога и проработал область скул филлерами», — комментирует специалист сети клиник ЦИДК Динара Махтумкулиева.
Круговая блефаропластика
Басков не скрывает, что в 2012 году ему была проведена круговая блефаропластика. В результате использования тяжелого сценического грима кожа вокруг глаз у него истончилась и покрылась сеточкой морщин, поэтому певец воспользовался услугами пластических хирургов. Однако надо отметить, что артист не воспользовался ботоксом для коррекции «гусиных лапок» в уголках глаз, хотя гладкий лоб позволяет предположить проведение данной процедуры. В последнее время певец значительно помолодел, что связано не только с потерей веса, но и с проведением косметологических операций. Например, такой популярный в последнее время «угол молодости» можно наблюдать на последних фотографиях певца, чего раньше замечено не было.
Instagram @nikolaibaskov
архив пресс-служб / Макс Светский
«Угол молодости»
«Углом молодости» принято называть угол в 90 градусов между подбородком и линией шеи. По мнению специалистов, именно такой угол позволяет выглядеть моложе и более эстетично. В случае с Николаем коррекция позволила сделать его лицо более мужественным, что однозначно добавило ему шарма. Современная косметология формирует такие углы с помощью филлеров. Для этой процедуры используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты различной вязкости. Они позволяют врачу буквально вылепить желаемый образ. При наличии лишнего веса, как у Николая раньше, возможно, потребуется предварительная липосакция в зоне второго подбородка либо коррекция овала с помощью нитевого лифтинга.
Коррекция филлерами позволяет произвести вмешательство без долгого реабилитационного периода. Эффект от процедуры продержится до 12 месяцев, а если учитывать, что гиалуроновая кислота является естественным продуктом для человеческого организма и самостоятельно выводится из организма, то сложно придумать менее аллергенную методику.
Инъекции ботулотоксина
Отсутствие заломов на лбу, характерных для мужчин этого возраста, и невыраженные носогубные складки говорят о том, что певец регулярно делает инъекции ботокса, что очень популярно у медийных личностей, так как с наименьшими потерями позволяет избавиться от ярко выраженных морщин.
Фото: starface
Липосакция
Певец склонен к набору лишнего веса и неоднократно обращался к хирургам для проведения липосакции. Но, как утверждает сам Басков, он любитель вкусно покушать и вес с завидной регулярностью возвращается. Процедура липосакции позволяет убрать в объеме до 10 сантиметров, но сложно будет удержать результат, если не придерживаться диеты.
Уходовые косметические процедуры
Надо отдать должное певцу — его кожа выглядит увлажненной и сияющей. Такого эффекта можно добиться, если регулярно проводить комплексы биоревитализации, мезотерапии и аппаратный массаж в косметологических клиниках.
Биоревитализация
Инъекционная методика, при которой в кожу пациента вводятся препараты гиалуроновой кислоты, активизирующие выработку коллагена и эластина. Процедура способствует укреплению кожи, делая ее цвет более сияющим.
Мезотерапия
Еще одна инъекционная методика, в результате которой в кожу вводятся специально подобранные коктейли с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами и различными витаминами. Курс из 5-8 процедур позволяет максимально омолодить кожу, увлажнить ее и сделать более упругой. Судя по фотографиям Николая Баскова, он регулярно пользуется этими процедурами для поддержания кожи на должном уровне.
Фото: архив пресс-служб / Макс Светский, starface, @nikolaibaskov, Globallook