Пластика «золотого голоса» России: что стоит за внезапным омоложением Николая Баскова

«Угол молодости»

«Углом молодости» принято называть угол в 90 градусов между подбородком и линией шеи. По мнению специалистов, именно такой угол позволяет выглядеть моложе и более эстетично. В случае с Николаем коррекция позволила сделать его лицо более мужественным, что однозначно добавило ему шарма. Современная косметология формирует такие углы с помощью филлеров. Для этой процедуры используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты различной вязкости. Они позволяют врачу буквально вылепить желаемый образ. При наличии лишнего веса, как у Николая раньше, возможно, потребуется предварительная липосакция в зоне второго подбородка либо коррекция овала с помощью нитевого лифтинга.

Коррекция филлерами позволяет произвести вмешательство без долгого реабилитационного периода. Эффект от процедуры продержится до 12 месяцев, а если учитывать, что гиалуроновая кислота является естественным продуктом для человеческого организма и самостоятельно выводится из организма, то сложно придумать менее аллергенную методику.

Инъекции ботулотоксина

Отсутствие заломов на лбу, характерных для мужчин этого возраста, и невыраженные носогубные складки говорят о том, что певец регулярно делает инъекции ботокса, что очень популярно у медийных личностей, так как с наименьшими потерями позволяет избавиться от ярко выраженных морщин.