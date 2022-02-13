Грим не спасает: врач прокомментировал отечность на лице Баскова

Специалист Алексей Хухрев уверен, что у артиста проблемы со здоровьем, которые сказываются на состоянии его лица и кожи. Врач предполагает, что артист ведет неправильный образ жизни, который провоцирует появление отеков. Чаще всего это может быть связано с проблемами в почках.

«Зависит от стиля жизни: курения, водного режима. Это называется „грыжи“, они бывают из-за того, что теряется упругость эластичных тканей орбиты, и жировые мешки вываливаются. Это может быть вызвано гипотиреозом и заболеванием почек», — рассказал Алексей Blitz+.

Врач советует артисту пройти полное обследование организма и внимательнее относиться к своему здоровью. При правильном питании и верно подобранном специалистами лечении Басков быстро придет в норму и еще очень долго будет радовать поклонников молодым и посвежевшим внешним видом.