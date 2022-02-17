Могут вызвать некроз и потерю зрения: в какие зоны лица лучше не вводить филлеры

По словам доктора медицинских наук, если ввести филлер в область лба, может возникнуть осложнение — закупорка сосудов. Это означает, что ткани будут недополучать кровь, что может привести к некрозу. Кроме того, размещение филлеров в области лба и носа может негативно сказаться на зрении. Возникает риск полной потери зрения из-за окклюзии сосудов.

Сложно перечислить все риски, которые связаны с любой косметической процедурой, потому что нюансов слишком много. Но есть общепринятые рекомендации, которых лучше придерживаться. Так, филлеры лучше всего выбирать для области щек. По словам пластического хирурга Джордана Д. Фрея, наиболее распространенными местами для введения филлеров являются носогубные складки.