Пластика по-королевски: что делала с лицом Кейт Миддлтон за 10 лет брака с принцем Уильямом
Сравним фотографии Кейт Миддлтон, сделанные в разные годы. Здесь мы не увидим каких-либо разительных перемен. Эксперты часто ведут споры о том, применяла ли Кейт пластику. Если же она и прибегала к услугам хирургов, то делала это очень деликатно.
Перед свадьбой герцогиня значительно поработала над своим образом. Ее волосы приобрели максимально ухоженный вид, изменился ее стиль одежды. Возрастная припухлость щек сменилась более четкой линией скул, заострился подбородок. Это говорит о коррекции филлерами. Также заметно, что после рождения первого ребенка Кейт сделала коррекцию груди, увеличив ее на один размер. Но процедура была проведена максимально деликатно.
Фото: dpa
По фотографиям 2015 года можно отметить, что герцогиня начинает активно использовать омолаживающие процедуры, это благотворно сказалось на внешнем виде: менее заметными стали мешки под глазами, предположительно, помогли ей в этом микротоки.
Также носогубные морщины на лице Миддлтон с возрастом стали менее заметны, что говорит об умеренном применении филлеров либо же это результат применения ультразвукового SMAS-лифтинга и той же микротоковой терапии против отеков.
Совершенно очевидно, что Кейт Миддлтон делает инъекции ботулотоксина. Для этого достаточно изучить ее фото в разные периоды времени. Только делает она это нерегулярно, если посмотреть на результат. Кейт — отличный пример для пациентов с выраженным гипертонусом мимических мышц. Он проявляется еще в молодом возрасте, как правило до 25 лет, уже тогда закладываются первые морщины в периорбитальной области и на лбу. К 30 годам они становятся статическими, то есть заметными в состоянии покоя. Этот момент — решающий и важно его не пропустить. Но даже когда мы не получаем идеально гладкого лба, все равно положительные изменения налицо. Посмотрите на фото: морщины становятся минимально выраженными, взгляд более открытым, выражение лица — доброжелательным. Как правило, изолированного гипертонуса мышц верхней трети лица не бывает и постепенно присоединяется и нижняя треть. Если игнорировать эти процессы в верхней трети, то мы получим тяжелые брови и веки, свисающие вниз, и старающуюся хоть как-то скомпенсировать это лобную мышцу, застывшую в напряжении при улыбке. Нижняя треть проявит себя скорбно поджатым подбородком и ранним появлением губоподбородочных складок.
Фото: dpa
А вот что касается аппаратных методик, то герцогиня Кембриджская вряд ли к ним прибегала. Ее лицо не тронуто ни лазерными шлифовками, ни фототерапией. Если внимательно посмотреть на зону шеи, можно заметить, эта область выглядит светлее, чем декольте — и обе они имеют неровный цвет с красноватым оттенком. Все это признаки фотостарения, с которыми отлично справляется аппаратная косметология.
«У Кейт "открытая улыбка", большие красивые зубы, природный цвет которых — светлый и приятный. Конечно, современные стандарты красоты внушают нам тренд на белоснежную улыбку, определенную форму и цвет, что, бесспорно, делает результат такого лечения "заметным" даже простому обывателю: всегда видно, что человеку провели реставрацию зубов. В том числе это заметно и на примере результата лечения Кейт. Если постараться кратко описать ее новую улыбку, следует похвалить ее стоматолога: реставрации "аккуратные", отличная симметрия, гармония относительно губ и лица в целом, умерено светлые (нет эффекта вызывающего оттенка сантехнической керамики)».
Если сравнить фотографии Кейт Миддлтон 2008-го и 2019 годов, становится очевидно, что ее лицо поменялось. В первую очередь произошли изменения в верхней трети лица. Однозначно эта область поменялась за эти годы, могу предположить, что, скорее всего, она сделала верхнюю блефаропластику, насчет нижней с уверенностью сказать не могу.
Если говорить о нижней трети лица, со стопроцентной уверенностью могу сказать, что герцогиня Кембриджская прибегает к услугам косметолога, который, как мне кажется, гармонизировал ее лицо за счет небольшой аугментации подбородочной области, то есть за счет еле заметного увеличения подбородка, которое дало хорошее вытяжение нижней челюсти вперед и вытянуло шею. Также это отлично сработало на контурирование лица и четкость овала.
Если говорить все-таки именно о пластической хирургии, то не могу сказать, что жена принца Уильяма точно прибегала к еще каким-то операциям, кроме верхней блефаропластики. Я посмотрел ряд фотографий, и нос, например, не изменился: кончик его как был картофелеобразный, таким и остался.
Фото: globallook, dpa
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