Пластика по-королевски: что делала с лицом Кейт Миддлтон за 10 лет брака с принцем Уильямом

Сравним фотографии Кейт Миддлтон, сделанные в разные годы. Здесь мы не увидим каких-либо разительных перемен. Эксперты часто ведут споры о том, применяла ли Кейт пластику. Если же она и прибегала к услугам хирургов, то делала это очень деликатно.

Перед свадьбой герцогиня значительно поработала над своим образом. Ее волосы приобрели максимально ухоженный вид, изменился ее стиль одежды. Возрастная припухлость щек сменилась более четкой линией скул, заострился подбородок. Это говорит о коррекции филлерами. Также заметно, что после рождения первого ребенка Кейт сделала коррекцию груди, увеличив ее на один размер. Но процедура была проведена максимально деликатно.