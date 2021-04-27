Как звезды борются с отеками на лице, отчего последние возникают и что с этим делать

Однако отек может быть самостоятельным симптомом серьезных патологий. К ним относятся хроническая сердечная недостаточность, цирроз печени. При заболеваниях почек в некоторых случаях возникает избыток натрия в кровотоке, что провоцирует отеки вокруг глаз и в ногах. Еще один провокатор отеков при поражении почек — повреждение мелких сосудов с выходом белка (альбумина). Отдельная ситуация с отеками ног может быть при повреждении вен на ногах, столь привычный нам диагноз как венозная недостаточность ("варикоз"). Кроме того, лимфатическая система при неадекватной своей работе может прекратить правильно справляться с выводом жидкости из организма и вызвать отек в теле.

Сразу оговоримся, что самостоятельный прием мочегонных в такой ситуации исключен и даже опасен. Максимум, что можно самостоятельно предпринять до посещения врача, — снизить количество потребляемой соли в день, а также прекратить обильный прием воды непосредственно за пару часов до сна. В остальном если взрослый человек съедает не более 1 чайной ложки соли в день (но нужно учитывать при этом и соль в готовых продуктах), это не страшно. Касаемо объема воды, мужчине необходимо 3,7 литров, а женщине — 2,7 литров воды в день. Такой объем выпивает совсем не большое количество людей».

Есть и еще одна причина отечности на лице: такой побочный эффект дает регулярное использование филлеров. По словам косметологов, если увлекаться инъекциями на протяжении нескольких лет, произойдет деформация мягких тканей и отеки на лице гарантированы. Например, некоторое время назад пользователи с удивлением обсуждали лицо Кэмерон Диас. Красавица-актриса, оставившая работу ради семьи, пропагандирует естественное старение, Кэмерон даже не пользуется декоративной косметикой в повседневной жизни и не скрывает гусиные лапки вокруг глаз. Но во время одного их эфиров в социальной сети все отметили отечное лицо актрисы. И виной тому как раз филлеры на основе гиалуроновой кислоты (она притягивает воду). А помните лицо Деми Мур на недавнем модном показе? Совершенно точно любовь к соленому и острому тут ни при чем — голливудская звезда сделала очередную пластику и коррекцию филлерами. Конкуренцию ей могут составить другие голливудские дивы Мег Райан и Мелани Гриффит — эти красивые женщины регулярно делают инъекции гелеобразных препаратов.