Как звезды борются с отеками на лице, отчего последние возникают и что с этим делать
«Несмотря на то, что отек может быть в любой части нашего тела, в обычной жизни чаще всего мы замечаем и волнуемся, когда отеки появляются на лице и ногах. Отек возникает, когда маленькие сосуды в нашем теле пропускают жидкость. Рассмотрим самые распространенные причины эдемы, что и называется отеком по причине избытка и задержки жидкости в тканях нашего организма.
Основные симптомы: отеки стоп, голеностопных суставов, отеки непосредственно под кожей, особенно в ногах и руках, увеличенный размер живота, мешки под глазами. Определить можно путем нажатия на кожу, после чего останется ямочка на короткое время.
Причиной может служить даже неудобное положение, когда мы сидим. У женщин это может быть и в предменструальный синдром, а также во время беременности. Нередко назначенные лекарства для снижения артериального давления, нестероидные противоотечные препараты, стероиды, и некоторые противодиабетические имеют подобный побочный эффект. Также длительный дефицит белка в рационе некоторых диет в течение длительного времени может привести к накоплению жидкости и отекам.
Фото: Pexels.com
Однако отек может быть самостоятельным симптомом серьезных патологий. К ним относятся хроническая сердечная недостаточность, цирроз печени. При заболеваниях почек в некоторых случаях возникает избыток натрия в кровотоке, что провоцирует отеки вокруг глаз и в ногах. Еще один провокатор отеков при поражении почек — повреждение мелких сосудов с выходом белка (альбумина). Отдельная ситуация с отеками ног может быть при повреждении вен на ногах, столь привычный нам диагноз как венозная недостаточность ("варикоз"). Кроме того, лимфатическая система при неадекватной своей работе может прекратить правильно справляться с выводом жидкости из организма и вызвать отек в теле.
Сразу оговоримся, что самостоятельный прием мочегонных в такой ситуации исключен и даже опасен. Максимум, что можно самостоятельно предпринять до посещения врача, — снизить количество потребляемой соли в день, а также прекратить обильный прием воды непосредственно за пару часов до сна. В остальном если взрослый человек съедает не более 1 чайной ложки соли в день (но нужно учитывать при этом и соль в готовых продуктах), это не страшно. Касаемо объема воды, мужчине необходимо 3,7 литров, а женщине — 2,7 литров воды в день. Такой объем выпивает совсем не большое количество людей».
Есть и еще одна причина отечности на лице: такой побочный эффект дает регулярное использование филлеров. По словам косметологов, если увлекаться инъекциями на протяжении нескольких лет, произойдет деформация мягких тканей и отеки на лице гарантированы. Например, некоторое время назад пользователи с удивлением обсуждали лицо Кэмерон Диас. Красавица-актриса, оставившая работу ради семьи, пропагандирует естественное старение, Кэмерон даже не пользуется декоративной косметикой в повседневной жизни и не скрывает гусиные лапки вокруг глаз. Но во время одного их эфиров в социальной сети все отметили отечное лицо актрисы. И виной тому как раз филлеры на основе гиалуроновой кислоты (она притягивает воду). А помните лицо Деми Мур на недавнем модном показе? Совершенно точно любовь к соленому и острому тут ни при чем — голливудская звезда сделала очередную пластику и коррекцию филлерами. Конкуренцию ей могут составить другие голливудские дивы Мег Райан и Мелани Гриффит — эти красивые женщины регулярно делают инъекции гелеобразных препаратов.
Фото: Instagram @camerondiaz
Среди отечественных селебрити в пристрастии к филлерам давно подозревают Любовь Успенскую и Надежду Бабкину. А вот Елена Малышева одна из немногих селебрити, которая не скрывает, что регулярно колет ботокс и использует филлеры для изменения рельефа кожи (то есть заполнения морщин изнутри). Врач и телеведущая раз за разом повторяет: ни один крем не в силах бороться с морщинами, а вот инъекции на основе гиалуроновой кислоты прекрасно с этим справляются. Главное — знать меру, тогда не будет отеков.
Фото: GlobalLookPress
Певица Лолита не скрывает, что прибегает к услугам не только косметологов, но и пластических хирургов. Не так давно артистка рассказывала (и показывала) о результатах безоперационной подтяжки лица, которая подарили ей четкий овал и позволила забыть об отеках по утрам. Лолита никогда не скрывала, что любит вкусно поесть и терпеть не может спорт. В какой-то момент она отказалась от спиртного и обратилась за помощью к эндокринологу, который на основе анализов скорректировал ее питание. Как известно, лишние килограммы в зрелом возрасте почти всегда влекут за собой отечность.
Лариса Гузеева пытается держать себя в форме «дедовскими» методами: с помощью урезания соли в рационе и массажеров для лица. Ложиться под нож хирурга боится, так как результаты других женщин в окружении не радуют. И главное, отмечает телеведущая, теперь не только актрисам приходится «вкачивать в лицо литры яда», чтобы выглядеть моложе. С одной из красивейших артисток советского кино трудно поспорить.
Фото: globallook, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!