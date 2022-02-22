От Жизель до дамы на шпагате: как Анастасия Волочкова пыталась не растерять былую красоту

От Жизель до дамы на шпагате: как Анастасия Волочкова пыталась не растерять былую красотуРазбираем с экспертами
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Фото: Globallook
Ирина Филимоненко
Врач-косметолог, специалист клиники 360 Cosmetology
«Глядя на фотографии балерины, с уверенностью можно утверждать, что косметологические вмешательства имели место быть. Морфотип старения у Анастасии – деформационный, с возрастом опускаются ткани, веки и лоб, становятся выраженными брыли и носослезная борозда, носогубная складка, появляются малярные мешки. И без вмешательства косметолога или пластического хирурга изменить положение вещей не удастся», – комментирует Ирина Филимоненко.
Пластика груди
Единственное эстетическое вмешательство, которое не скрывает Волочкова – маммопластика. После 35 лет, когда балерина оставила балетную деятельность в прошлом, то практически сразу поставила себе имплантаты. На вкус некоторых это добавило ей сексуальности, но и выглядеть тонкой и изящной она при этом перестала. Может, поэтому грудь балерины стала самой обсуждаемой темой в Интернете – после ее шпагатов, конечно. Способствовало этому и то, что Анастасия не скрывала результат, а всячески его демонстрировала, без устали фотографируясь в крошечных бикини на мальдивских пляжах.
Ботокс
К 46 годам, к сожалению, мало кому удается сохранить первозданную красоту – и Волочкова не исключение. По фотографиям видно, что не обошлось без ботокса, так как отсутствуют мимические морщины на лбу и вокруг глаз. Популярные инъекции ботулотоксина в зону лба, уголков глаз позволили ей вернуть брови на место и избавиться от «гусиных лапок», а современные техники инъекций сохранили при этом активную мимику.
Коррекция филлерами
Проявления возрастного птоза скорректированы с помощью филлеров. У балерины прорабатывались филлерами зона скул, овал лица и был добавлен объем губам. Процедура почти безболезненная, которая требует корректировки через 1-2 года, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Надо отдать должное – кожа у Анастасии выглядит увлажненной и относительно ухоженной. Такого результата можно добиться регулярным проведением комплексов процедур биоревитализации, коллагенотерапии.
Фото: eastnews
Биоревитализация
Инъекционное введение в слои кожи препаратов гиалуроновой кислоты оказывает омолаживающее действие. Она активирует процессы образования коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты, что делает кожу более упругой, увлажненной и придает ей здоровый цвет. Даже после первой процедуры заметен эффект.
Коллагенотерапия
Тоже инъекционная процедура, но в кожу вводятся препараты, в составе которых чистый коллаген. Также оказывает омолаживающее действие на кожу, показаниями являются дряблость кожи, морщины, расширенные поры, и другие проявления старения кожи.
Комплексное использование таких процедур, как ботокс, биоревитализация, коллагенотерапия и корректировка лица филлерами позволяет без вмешательства пластического хирурга надолго сохранить молодость, что и демонстрирует Анастасия Волочкова.
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Фото: архив пресс-служб
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, автор блога @ doctor_botox
«На мой взгляд, Анастасия прекрасно выглядит. И поддерживает свое тело в очень хорошей физической форме, что не устает регулярно демонстрировать подписчикам. Она подтянута, спортивна, без грамма лишней клетчатки. Что же касается вмешательств, то кроме коррекции груди, косметологического ухода, татуажа бровей светская львица, судя по всему, больше ничего не делала. Поэтому небольшой совет, который можно дать Анастасии, это не обходить своим вниманием существующее сегодня многообразие аппаратных методик, которые призваны поддерживать красоту и молодость и профилактировать возрастные изменения. Это лазерные шлифовки кожи, микроигольчатый RF-лифинг – они помогут сократить кожных лоскут, восстановить тургор кожи, избавят от мелких морщинок. В качестве процедуры, которая будет способствовать глубокому увлажнению кожи можно порекомендовать биоревитализацию».
Вместо заключения хочется отметить, что у Волочковой отличная генетика, но ее образ жизни, а также не всегда удачный татуаж, к сожалению, способствовали тому, что она стала выглядеть старше своих лет.
Фото: Globallook, Eastnews