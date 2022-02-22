От Жизель до дамы на шпагате: как Анастасия Волочкова пыталась не растерять былую красоту

Ботокс

К 46 годам, к сожалению, мало кому удается сохранить первозданную красоту – и Волочкова не исключение. По фотографиям видно, что не обошлось без ботокса, так как отсутствуют мимические морщины на лбу и вокруг глаз. Популярные инъекции ботулотоксина в зону лба, уголков глаз позволили ей вернуть брови на место и избавиться от «гусиных лапок», а современные техники инъекций сохранили при этом активную мимику.

Коррекция филлерами

Проявления возрастного птоза скорректированы с помощью филлеров. У балерины прорабатывались филлерами зона скул, овал лица и был добавлен объем губам. Процедура почти безболезненная, которая требует корректировки через 1-2 года, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Надо отдать должное – кожа у Анастасии выглядит увлажненной и относительно ухоженной. Такого результата можно добиться регулярным проведением комплексов процедур биоревитализации, коллагенотерапии.