Коррекция носа с помощью филлеров: преимущества и риски модной процедуры

«Как правило, люди обращаются ко мне потому, что желают придать лицу более гармоничный вид. То есть они хотят получить привлекательный облик в целом, а не какую-то конкретную форму носа. На консультации я настраиваю пациента именно на это. Часто люди приходят с желанием убрать горбинку или, по их словам, «избавиться от клюва». Иногда пациентов раздражает кончик носа. Если копнуть глубже, то мы неизбежно столкнёмся с вопросом: что будет с лицом после коррекции? Я строю разговор с пациентами таким образом, чтобы они воспринимали нос как часть целого, а не орган сам по себе. На мой взгляд, это наиболее правильный подход.

Сделать маленький нос на крупном лице или скопировать нос с чужой фотографии без учёта индивидуальных анатомических особенностей – всегда плохая идея. Толщина кожи и тканей, длина носовых костей и самого лица играют большую роль и не всегда позволяют в полной мере воплотить желания пациента. Если хирург максимально пойдёт навстречу и сделает то, что хочет человек, результат может выглядеть неестественно.

На консультации я всегда объясняю пациенту, почему желаемая форма носа не подойдёт. Вместе мы стараемся прийти к взаимопониманию относительно наилучшего результата операции.