Коррекция носа с помощью филлеров: преимущества и риски модной процедуры
«Как правило, люди обращаются ко мне потому, что желают придать лицу более гармоничный вид. То есть они хотят получить привлекательный облик в целом, а не какую-то конкретную форму носа. На консультации я настраиваю пациента именно на это. Часто люди приходят с желанием убрать горбинку или, по их словам, «избавиться от клюва». Иногда пациентов раздражает кончик носа. Если копнуть глубже, то мы неизбежно столкнёмся с вопросом: что будет с лицом после коррекции? Я строю разговор с пациентами таким образом, чтобы они воспринимали нос как часть целого, а не орган сам по себе. На мой взгляд, это наиболее правильный подход.
Сделать маленький нос на крупном лице или скопировать нос с чужой фотографии без учёта индивидуальных анатомических особенностей – всегда плохая идея. Толщина кожи и тканей, длина носовых костей и самого лица играют большую роль и не всегда позволяют в полной мере воплотить желания пациента. Если хирург максимально пойдёт навстречу и сделает то, что хочет человек, результат может выглядеть неестественно.
На консультации я всегда объясняю пациенту, почему желаемая форма носа не подойдёт. Вместе мы стараемся прийти к взаимопониманию относительно наилучшего результата операции.
От чего зависит форма носа?
Наследственный фактор имеет большое значение. Свою роль играет и национальность. При этом существует и другой серьёзный фактор, не имеющий отношения к наследственности, – травма. Если кость была повреждена в раннем возрасте и образовалась костная мозоль, то это могло привести к формированию горбинки. Также стоит учитывать, что наш нос формируется до 25 лет. Ткани лица и форма черепа могут меняться в течение всей жизни, и это влияет на форму носа. Я не оперирую людей, не достигших совершеннолетия. Это связано не только с юридическими требованиями, но и с активной стадией роста молодого организма. С 18 лет начинается благоприятное время для перемен. Вчерашние школьники поступают в высшие учебные заведения, погружаются во взрослую жизнь. Многим из них хочется чувствовать себя уверенно, и они решаются на ринопластику. В этом возрасте нос уже не слишком изменится, поэтому можно обратиться к пластическому хирургу.
Важно понимать, что косметологические способы коррекции формы носа проводятся по определённым показаниям. Они применимы в небольшом количестве случаев, и объёмы коррекции, как правило, несущественны. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам, ведь в неумелых руках эти методики могут быть опасны, и результаты воздействия будет уже не исправить».
Фото: Pexels.com
Коррекция с помощью филлеров
Итак, нас интересует безоперационный способ скорректировать форму носа, а именно – с помощью филлеров. Среди преимуществ:
невысокая стоимость (от 20 тысяч рублей);
отсутствие наркоза, область покрывают обезболивающим кремом;
отсутствие реабилитационного периода;
оценить финальный результат можно уже через 1-2 недели, когда гель полностью «уляжется»;
манипуляции занимает примерно 30-40 минут, после чего пациент идет домой или на работу.
Может понадобиться порядка десяти проколов. После чего вас ждет распирающие ощущения в носу, травматический отек, большая вероятность гематом – впрочем, все не критично. После коррекции также больно улыбаться, чихать, морщиться и наклоняться. Еще дней десять будет болеть переносица при нажатии. Но стоит понимать, что контурная пластика может далеко не все – косметологи предупреждают об этом на очной консультации. Какие несовершенства вы сможете устранить?
легкую горбинку;
низкую переносицу;
острые углы переносицы;
несимметричную форму;
слишком узкий нос;
опущенный кончик.
Помимо филлеров могут использовать и другие препараты. Последствия тоже бывают разными. Одни довольны результатом, другие - откровенно разочарованы. Вот отзыв одной из девушек, которая хотела уменьшить слишком широкий кончик носа. «Спустя месяц после процедуры форма ноздрей изменилась до неузнаваемости. Раньше такого никогда не было. Одна ноздря сузилась до предела, в то время как вторая сохранила прежнюю форму. Я бы даже не углядела сей ужас, если бы мне об этом не сказал человек со стороны. Более того, при плохом искусственном освещении иногда заметны следы от уколов. Они похожи на маленькие пятна, имеют коричневый оттенок, и при естественном свете их совсем не видно. Однако, стоит только зайти в ресторан с приглушенным светом, и вся моя ринопластика становится заметной всем окружающим. Пожалела, что сделала».
Также стоит понимать, что эффект от подобной коррекции временный. Зависит от вязкости препарата, в среднем нос будет держать новую форму 1-2 года. То есть если вы будете регулярно повторять процедуру, то дешевле обойдется сделать классическую ринопластику.
Фото: Pexels.com
Как избежать разочарования
«Не нужно возлагать на косметологические процедуры слишком большие надежды. С их помощью можно скорректировать небольшие неровности. Иногда я использую филлеры после ринопластики. Объём маленький: всего 0,1-0,2 мл. Они дают хороший результат, если анатомически положить их правильно. Помните о том, что у каждого способа есть свои ограничения, и в первую очередь думайте о своей безопасности.
На мой взгляд, в принципе некорректно сравнивать ринопластику с контурной пластикой. Это то же самое, что сравнивать пластическую операцию по подтяжке лица и аппаратную косметологию. Можно ли с помощью аппаратного воздействия добиться эффекта, как после фейслифтинга? Всё зависит от методики, уровня специалиста и особенностей лица.
В целом, не стоит сравнивать косметологию и хирургию. Некоторые участки тела, например носогубную область, невозможно скорректировать с помощью пластической операции. Качество кожи можно улучшить тоже только у косметолога.
Разные методы коррекции носа могут дополнять друг друга. Чтобы понять, какой способ подходит именно вам, нужно проконсультироваться со специалистом».
Фото: Pexels.com, архив пресс-службы
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