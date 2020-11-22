Наращивание ресниц: нюансы и скрытые опасности суперпопулярной процедуры

Процедура наращивания ресниц действительно имеет скрытые опасности, которые заключаются в несоблюдении правил гигиены после наращивания или в грубых ошибках мастера — это нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа, использование некачественных материалов.

Сам процесс наращивания ресниц подразумевает под собой приклеивание одной или пучка синтетических ресниц к каждой натуральной ресничке. В результате выстраивается естественный внешний вид ресничек, большинство которых держится около месяца. Затем рекомендована коррекция, после чего с обновленным взглядом можно ходить еще 3-4 недели. Удобство и долговременность эффекта привлекает многих девушек сделать эту процедуру. Однако не всем она подходит.