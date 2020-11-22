Наращивание ресниц: нюансы и скрытые опасности суперпопулярной процедуры
Наращивание моментально завоевало сердца девушек и женщин, страстно мечтавших о том, чтобы засыпать и просыпаться с выразительным взглядом и отдохнуть от ежедневного использования туши. К тому же процедуру активно продвигали звезды Голливуда, что лишь добавляло ей популярности. А популярный визажист и лэшмейкер Арианна Монтазем неоднократно заявляла, что наращивание — одна из лучших инвестиций в свою красоту, как и покрытие ногтей гель-лаком: «В конечном счете решать только вам, действительно ли она стоит вашего внимания и денег». Однако действительно ли все столь радужно и безоблачно?
В целом, если мастер обучен, наращивание безопасно и не представляет опасности для ваших собственных ресниц. Однако врачи-офтальмологи неоднократно заявляли, что эта процедура может спровоцировать раздражение конъюнктивы или роговицы, в результате чего могут развиться такие неприятные болезни, как конъюнктивит и кератит. Данные острые реакции могут быть обусловлены как непосредственно контактом с искусственными ресницами, так и с веществами, которые присутствуют в клее для фиксации волосков. Причем непосредственно после процедуры все может быть хорошо, а раздражение проявится лишь через некоторое время. И если вы делаете наращивание в первый раз, никто не может дать гарантию, что с вами этого не произойдет, так как нет никаких настораживающих признаков, которые могли бы предупредить о грядущих проблемах.
Фото: depositphotos
Но и это еще не все! Если вы попали в руки к неквалифицированному мастеру, вы можете столкнуться с такой серьезной проблемой, как эрозия внутренней поверхности век, причем вызвать ее при неумелом использовании могут даже очень дорогие и качественные материалы. Опасность эрозии заключается в том, что она может привести к окончательному и бесповоротному повреждению луковиц ваших собственных ресниц, из-за чего они просто перестанут расти.
Процедура наращивания ресниц действительно имеет скрытые опасности, которые заключаются в несоблюдении правил гигиены после наращивания или в грубых ошибках мастера — это нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа, использование некачественных материалов.
Сам процесс наращивания ресниц подразумевает под собой приклеивание одной или пучка синтетических ресниц к каждой натуральной ресничке. В результате выстраивается естественный внешний вид ресничек, большинство которых держится около месяца. Затем рекомендована коррекция, после чего с обновленным взглядом можно ходить еще 3-4 недели. Удобство и долговременность эффекта привлекает многих девушек сделать эту процедуру. Однако не всем она подходит.
- Наращенные ресницы иногда могут вызывать появление аллергической реакции или раздражения глаз. Мастерам рекомендуется не использовать дешевые и некачественные материалы, а потребителям стоит аккуратнее относиться к выбору студии или специалиста. Если стоимость процедуры намного ниже среднего, есть вероятность, что салон серьезно экономит на расходниках. Раздражение может быть вызвано как самими ресницами, так и гиперчувствительностью к веществам, с помощью которых они были прикреплены.
Фото: depositphotos
Более густые объемы, от 2D до «Голливуда», выглядят невероятно эффектно и позволяют отказаться от подводки и туши для глаз. Однако есть одна проблема — чем плотнее приклеены пучки ресниц, тем больше вероятность, что они будут собирать пыль и мусор и в дальнейшем содержать бактерии. В этом случае рекомендуется тщательно соблюдать гигиену, регулярно очищать область вокруг глаз и расчесывать искусственные реснички каждый день — утром и вечером, чтобы вычесать накопившийся мусор.
Кроме того, существует проблема поломки или выпадения ресниц. Время от времени терять несколько штук — не повод для беспокойства, это естественный процесс обновления волосков. Но если собственные ресницы у вас от природы тонкие и ломкие или уже не раз были повреждены, сделайте перерыв между наращиваниями как минимум на 6 недель, чтобы дать им возможность отрасти и восстановиться.
- Еще одной неприятностью может стать неудовлетворительный результат. Чтобы избежать нежелательного результата по окончании процедуры, увидев ресницы в зеркале, детально расскажите мастеру желаемые параметры: эффект, длина. Можно даже показать фотографию.
Фото: depositphotos
Вы также можете столкнуться с такой проблемой как дискомфорт после процедуры. Необходимо обсудить с мастером все детали наращивания и материалы. Выбирайте качественные тонкие ресницы: они очень комфортны и практически не ощущаются.
Плохое наращивание и ненадлежащий последующий уход могут испортить натуральные ресницы. Необходимо выполнять простейшие рекомендации мастера такие, как не красить ресницы тушью, не выдергивать их, приходить вовремя на коррекцию или на снятие.
Фото: depositphotos
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