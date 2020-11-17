От отита до аллергии: что грозит любителям ходить без шапки

Менингита бояться не стоит

Например, если спросить среднестатистического прохожего, чем может обернуться хождение зимой без шапки, большинство тут же выдадут: «менингитом!» При том что уже не раз было сказано: доказательств прямой связи нет, ведь менингит — это инфекционное заболевание. Воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Передается последняя воздушно-капельным путем. Носитель менингококка может даже не догадываться, что инфекция живет в слизистой оболочке его носоглотки — патология активизируется, когда снижается серьезно иммунитет. Причем любые инфекции активнее передаются не на холоде, а в теплом тесном помещении. Эффективным методом профилактики менингита является вакцинация, но никак не ношение теплой шапки.

Тем не менее любовь прогуливаться зимой с непокрытой головой чревата переохлаждением. На этом фоне снижается иммунитет, а значит возрастает вероятность «поймать» любые вирусы.

«Я годами ходила зимой без шапки: укладываешь с утра волосы, а сверху шапка? Это казалось мне по молодости немыслимым. К сожалению, дурная привычка обернулась гайморитом. Он стал хроническим, активизируется регулярно, даже летом, если допустишь переохлаждение», — пишет одна из пользовательниц, предостерегая всех остальных носить зимой головной убор.