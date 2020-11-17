От отита до аллергии: что грозит любителям ходить без шапки
Менингита бояться не стоит
Например, если спросить среднестатистического прохожего, чем может обернуться хождение зимой без шапки, большинство тут же выдадут: «менингитом!» При том что уже не раз было сказано: доказательств прямой связи нет, ведь менингит — это инфекционное заболевание. Воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Передается последняя воздушно-капельным путем. Носитель менингококка может даже не догадываться, что инфекция живет в слизистой оболочке его носоглотки — патология активизируется, когда снижается серьезно иммунитет. Причем любые инфекции активнее передаются не на холоде, а в теплом тесном помещении. Эффективным методом профилактики менингита является вакцинация, но никак не ношение теплой шапки.
Тем не менее любовь прогуливаться зимой с непокрытой головой чревата переохлаждением. На этом фоне снижается иммунитет, а значит возрастает вероятность «поймать» любые вирусы.
«Я годами ходила зимой без шапки: укладываешь с утра волосы, а сверху шапка? Это казалось мне по молодости немыслимым. К сожалению, дурная привычка обернулась гайморитом. Он стал хроническим, активизируется регулярно, даже летом, если допустишь переохлаждение», — пишет одна из пользовательниц, предостерегая всех остальных носить зимой головной убор.
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А чем все-таки грозит переохлаждение
На морозе, через непокрытую голову, человек теряет треть тепла. Переохлаждение может обернуться как минимум неприятными ощущениями. Многие помнят характерную головную боль, которая возникает при минусовой температуре, если оказался на улице без шапки. Также страдают уши. Последние не защищены жировой клетчаткой (только хрящ и кожа) и потому легко могут подвергнуться обморожению. Если у вас хронический отит, гайморит, ларингит и другие заболевания носоглотки и ушной полости, вам нужно избегать переохлаждений. Отит также не возникает исключительно от переохлаждения — это инфекционное заболевание, но при снижении защитных сил организма вы автоматически в зоне риска.
Если чувствуете стреляющую боль за ушами, постарайтесь как можно скорей оказаться в теплом помещении. Если кожа красная, но без волдырей, ситуацию еще можно спасти в домашних условиях. Важно действовать правильно, чтобы не усугубить ситуацию. Нельзя:
прикладывать горячие компрессы к утратившему чувствительность уху — чревато ожогом;
агрессивное растирание способно усилить болевые ощущения и травмировать кожу;
спиртное исключено;
прикладывать холод также не нужно, чтобы еще больше не усугубить ситуацию.
Дома можно использовать Пантенол в виде пенки. Лучшим будет согреться с помощью шапки, шарфа, пухового платка или попросту теплого одеяла. Организм способен восстановиться сам в случае, если ситуация это позволяет. Всего существует четыре стадии обморожения. Мы говорим о первой, признаками которой является снижение чувствительности на время. При отогревании появляется зуд, жжение и покраснение. Такие признаки проходят сами через несколько дней. Если речь идет уже о второй стадии, когда появляются характерные волдыри на коже, нужно обратиться к врачу.
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Как на холод реагируют наши волосы
Распространенный стереотип гласит, что любители ходить без шапки зимой могут столкнуться с облысением. На самом деле это не так, волосы не начнут выпадать пучками, но минусовая температура отражается на них действительно не лучшим образом. Из-за сужения периферических сосудов нарушается кровоснабжение и питание волосяных луковиц. Из-за этого волосы становятся тусклыми и хрупкими, быстрее ломаются. Так что защита в виде головного убора нашей шевелюре действительно нужна. Но и есть и другая крайность: люди, которые регулярно носят теплую шапку, могут столкнуться с перхотью — кожа головы становится слишком сухой, а под шапкой из синтетических материалов (например, стопроцентного акрила) возникает парниковый эффект. Как результат — белые хлопья на одежде и характерный зуд.
Решается эта проблема комплексно: во-первых, нужно позаботиться об увлажнении воздуха дома. Зимой в наших широтах, с довольно агрессивным отоплением дома, очень нужен увлажнитель. Есть очень бюджетные модели — важно, чтобы прибор было удобно наполнять водой, иначе не будете им пользоваться (из личного опыта).
Второй момент — выбрать подходящую шапку. Не подходит как синтетический материал, так и стопроцентная шерсть — последняя колется. Кашемир — отличный вариант, но не бюджетный. Возможно, стоит поискать варианты из смесовой шерсти. И необязательно шапку, это может быть элегантный платок, капор, а некоторые признают только капюшон пуховика или шубы.
Помним, что слишком тугие шапки могут препятствовать кровотоку в коже головы, а значит головной убор должен соответствовать размеру.
Фото: Pexels.com
Неприятные последствия: головная боль и конъюнктивит
Еще одна распространенная история, если говорить о любителях ходить без шапки — головная боль от холода. Есть такое состояние как ice-cream headache — головная боль из-за холодовых стимулов (мороженое в названии неслучайно — после него такой побочный эффект тоже частенько наблюдается). Состояние, при котором болит центр лба. Верное лечение в таких обстоятельствах — как можно скорей оказаться в тепле. Все становится сложнее, если вы страдаете от мигрени. Холод может спровоцировать приступ, а значит без головного убора в холодное время точно лучше не выходить на улицу.
Наконец, от переохлаждения не редкость конъюнктивит как осложнение простуды головы. Причем выделяют такую патологию в числе наиболее распространенных. Характерные симптомы: покраснение глаз, зуд, иногда воспаление роговой оболочки. Перечисленные признаки вызываются не аллергенами, а действием морозного воздуха и ветра. То есть с одной стороны конкретного, «осязаемого» раздражителя нет, а с другой — есть аллергическая реакция органов зрения. Некоторые специалисты полагают, что виной могут быть особенности иммунной реакции данного пациента. В любом случае лучшим средством профилактики будет ношение головного убора и шарфа в зимнее время. Проще не допустить переохлаждения, нежели устранять затем неблагоприятные последствия.
Фото: Pexels.com
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