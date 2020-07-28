Биоламинирование, домашнее спа и другие способы восстановить здоровье ногтей после снятия гель-лака

Ежедневно используйте масло для кутикулы или увлажняющий, питательный крем с натуральным составом.

Откажитесь от жестких металлических пилочек в пользу стеклянных и регулярно проводите обработку, делая маникюр у специалиста.

Какие салонные процедуры помогут восстановить ногти

Биоламинирование

Укрепляет и защищает ногтевую пластину, подходит для ремонта и выравнивания ногтей. Моделирующее покрытие проявляет схожие с натуральным ногтем физические свойства. За счет создания дополнительного каркаса, покрытие позволяет укрепить даже очень слабые ногти. Средство содержит комплекс провитаминов группы В и С (экстракт лайма, ионы серебра), а также ценную аминокислоту ацетил-метионин, которая воздействует на ростковые клетки ногтя и способствует утолщению ногтевой пластины. Биоламинирование обеспечивает не только надежную защиту, но и яркий глянцевый блеск.

Система укрепление ногтевой пластины IBX

Укрепляет и восстанавливает ногтевую пластину. Это единственная система, компоненты которой проникают внутрь ногтевой пластины и образуют в ней полимерную сеть, укрепляя естественную структуру ногтя. Она направлена на интенсивное восстановление поврежденных и защиту здоровых ногтей от вредных внешних воздействий. Компоненты системы IBX становятся единым целым с ногтевой пластиной, поэтому не требуется снятия. В состав системы входят натуральные масла жожоба и авокадо с распределенными в них микроразмерными полимерными элементами. При нагревании в лампе масла жожоба и авокадо приобретают свойства повышенной текучести, за счет этого проникают даже в самые мелкие поры вглубь ногтевой пластины и приносят в своем составе полимерные элементы. В процессе последующей полимеризации данные элементы образуют единую структуру с естественными элементами ногтевой пластины. Система IBX структурирует ногтевую пластину изнутри и создает максимально натуральный эффект.

Выравнивание ногтей

Процедура направленна на укрепление и выравнивание ногтевой пластины. Это нужно для того, чтобы придать правильную архитектуру ногтю, а также избежать неровного покрытия лаком или гель-лаком. Выравнивание не только укрепляет и выравнивает поверхность ногтевой пластины, оно также влияет сцепление лака или гель-лака. Таким образом, маникюр дольше выглядит идеальным, если сделать выравнивание. Процедура помогает корректировать форму ногтя, делает пластину более гладкой, что позволяет ногтю расти в правильном направлении.