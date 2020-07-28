Биоламинирование, домашнее спа и другие способы восстановить здоровье ногтей после снятия гель-лака
Многие считают, что ногти портятся потому, что после снятия покрытия они желтеют и становятся ломкими. Это возможно, только если мастер использует некачественные средства в процессе работы, а также пересушивает ногти под лампой. Многое зависит от того, какого вы выбрали мастера. Если он профессионал, таких последствий не будет. Восстановление поврежденной ногтевой пластины после снятия гель-лака возможно как в салоне профессиональными средствами, так и самостоятельно в домашних условиях.
Почему требуется восстановление ногтевой пластины: основные ошибки
Одна из главных и грубых ошибок, которую совершают многие — просто сдирают гель-лак с ногтей. Этим наносится огромнейший вред ногтевой пластине, которая от таких манипуляций становится тоньше и слабее.
Нельзя снимать гель-лак с ногтей при помощи строительного ацетона. После таких экспериментов они приобретают болезненный и хрупкий вид и долго восстанавливаются до нормального состояния.
Нельзя носить гелевое покрытие больше трех недель. Это не только неэстетично, но и вредно.
Внутренний дисбаланс организма (изменение гормонального фона, авитаминоз и так далее). Подобные ошибки приводят к появлению негативных мифов о вреде гелевого покрытия, которые на самом деле неверны. Снятие гель-лака лучше всего доверить профессионалу. Для восстановления и поддержания здоровой ногтевой пластины есть несколько способов: салонные процедуры и домашние. Но важно в обоих случаях придерживаться основных правил.
Главные правила по уходу за ногтями и руками
Возьмите за правило мыть посуду и делать домашнюю работу только в перчатках.
Если ногтевая пластина ничем не покрыта, перед выполнением работы наносите на ногти защищающее покрытие. Обычно это прозрачная основа с полезным составом.
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Ежедневно используйте масло для кутикулы или увлажняющий, питательный крем с натуральным составом.
Откажитесь от жестких металлических пилочек в пользу стеклянных и регулярно проводите обработку, делая маникюр у специалиста.
Какие салонные процедуры помогут восстановить ногти
Биоламинирование
Укрепляет и защищает ногтевую пластину, подходит для ремонта и выравнивания ногтей. Моделирующее покрытие проявляет схожие с натуральным ногтем физические свойства. За счет создания дополнительного каркаса, покрытие позволяет укрепить даже очень слабые ногти. Средство содержит комплекс провитаминов группы В и С (экстракт лайма, ионы серебра), а также ценную аминокислоту ацетил-метионин, которая воздействует на ростковые клетки ногтя и способствует утолщению ногтевой пластины. Биоламинирование обеспечивает не только надежную защиту, но и яркий глянцевый блеск.
Система укрепление ногтевой пластины IBX
Укрепляет и восстанавливает ногтевую пластину. Это единственная система, компоненты которой проникают внутрь ногтевой пластины и образуют в ней полимерную сеть, укрепляя естественную структуру ногтя. Она направлена на интенсивное восстановление поврежденных и защиту здоровых ногтей от вредных внешних воздействий. Компоненты системы IBX становятся единым целым с ногтевой пластиной, поэтому не требуется снятия. В состав системы входят натуральные масла жожоба и авокадо с распределенными в них микроразмерными полимерными элементами. При нагревании в лампе масла жожоба и авокадо приобретают свойства повышенной текучести, за счет этого проникают даже в самые мелкие поры вглубь ногтевой пластины и приносят в своем составе полимерные элементы. В процессе последующей полимеризации данные элементы образуют единую структуру с естественными элементами ногтевой пластины. Система IBX структурирует ногтевую пластину изнутри и создает максимально натуральный эффект.
Выравнивание ногтей
Процедура направленна на укрепление и выравнивание ногтевой пластины. Это нужно для того, чтобы придать правильную архитектуру ногтю, а также избежать неровного покрытия лаком или гель-лаком. Выравнивание не только укрепляет и выравнивает поверхность ногтевой пластины, оно также влияет сцепление лака или гель-лака. Таким образом, маникюр дольше выглядит идеальным, если сделать выравнивание. Процедура помогает корректировать форму ногтя, делает пластину более гладкой, что позволяет ногтю расти в правильном направлении.
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Спа-комплексы для ногтей
Комплексы позволяют создать защитный барьер от повреждений ногтевой пластины. За счет прямого попадания и впитывания питательных компонентов в матрикс ногтя комплекс обеспечивает быстрый и одновременно долговременный восстанавливающий эффект при покрытии гель-лаком. Процедура позволяет быстро восстановить кутикулу и поврежденную ногтевую пластину, а также сохранить их здоровье. Выполняется и как самостоятельная процедура, и после проведения маникюра или педикюра при покрытии гель-лаком.
Как укрепить ногтевую пластину в домашних условиях
Делайте домашние маски и ванночки
- Минеральное запечатывание
Возьмите фланель или замшу, кусочком ткани вотрите в ноготь мелкую морскую соль. Отряхните руки. Теперь тканью втирайте в ногтевую пластину пчелиный воск с добавками подходящего вам масла. Отполируйте чистым куском замши. Это следует делать каждые две недели.
- Маска на основе меда
Смешайте мед и кокосовое масло. Вотрите смесь в ногти и кончики пальцев. Наденьте теплые перчатки или оберните руки тканью. Оставьте на десять минут. Повторяйте эту процедуру два раза в неделю, а раз в неделю возможна маска на ночь.
- Масляная ванночка
Наиболее доступный метод увлажнения и ухода. На две ложки масла добавьте половину чайной ложки лимонного сока. Эту процедуру можно проводить даже ежедневно, она отбеливает и укрепляет ногти.
- Солевая ванночка с маслами
Эта ванночка подойдет скорее ломким, чем слоящимся ногтям. На литр теплой воды разводится столовая ложка соли. На 10 минут погрузите в нее ногти. Затем ополосните, нанесите масло для кутикулы. Таких процедур понадобится 7-10.
- Желатиновая ванночка
Она обладает укрепляющим действием. Стакан воды на ложку желатина, держите ногти в теплой смеси 10-15 минут. Можно делать ежедневно.
- Капсулы и жидкие витамины А и Е
Капсулы продаются в аптеках. Их нужно раздавить, жидкую форму просто капать на ноготь, тщательно втирая. Втирание воска закрывает микротрещины ногтя, предупреждая надломы и расслаивание. Воск можно втирать пустой либо смешанный с чем-то. Именно он — основа известного «японского запечатывания». Втирать воск можно ежедневно.
- Лимонный сок
Разрежьте лимон напополам, затем в каждую из половинок опустите ноготки. Рекомендованное время — 20-25 минут. Такой метод позволяет укрепить ногти, избавиться от расслоения и даже немного замедлить рост кутикулы. Кроме того, лимон известен своим свойством отбеливать, поэтому обладательницам желтоватой ногтевой пластины эта маска особенно показана.
Давайте ногтям отдохнуть от покрытия
Чтобы ногтевая пластина не травмировалась и не становилась тонкой, после двух месяцев гель-лака рекомендуется дать ногтям отдохнуть примерно на одну-две недели. Втирать масла, делать укрепляющие ванночки с солью или парафином, наносить увлажняющие маски. Ногти восстановятся, напитаются полезными микроэлементами, потом гель-лак даже будет лучше и дольше держаться.
Сделайте успокаивающие процедуры
Во время аппаратного маникюра мастер работает фрезой в разных плоскостях, вычищая боковые валики и кутикулу. В этот момент и может случиться пропил ногтя, что может привести к его последующей деформации. В этом месте ноготь может болеть не только после гель-лака, но и под гель-лаком. Для снятия неприятных ощущений необходимо выполнять процедуры по укреплению родного ногтя: делать успокаивающие молочные ванночки, парафиновую маску и наносить укрепляющие лаки.
Фото: depositphotos
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