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Биоламинирование, домашнее спа и другие способы восстановить здоровье ногтей после снятия гель-лака

Сегодня гель-лак — фаворит среди покрытий, практически вытеснивший традиционные варианты, но многие по-прежнему задаются вопросом, портит ли гель-лак ногти — вокруг этой темы появилось много различных мифов. Давайте попробуем разобраться и понять, как восстановить ногти после снятия долговременного покрытия.

Многие считают, что ногти портятся потому, что после снятия покрытия они желтеют и становятся ломкими. Это возможно, только если мастер использует некачественные средства в процессе работы, а также пересушивает ногти под лампой. Многое зависит от того, какого вы выбрали мастера. Если он профессионал, таких последствий не будет. Восстановление поврежденной ногтевой пластины после снятия гель-лака возможно как в салоне профессиональными средствами, так и самостоятельно в домашних условиях.

Елена Лихова
Тренер-наставник сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики»

Почему требуется восстановление ногтевой пластины: основные ошибки

  • Одна из главных и грубых ошибок, которую совершают многие — просто сдирают гель-лак с ногтей. Этим наносится огромнейший вред ногтевой пластине, которая от таких манипуляций становится тоньше и слабее.

  • Нельзя снимать гель-лак с ногтей при помощи строительного ацетона. После таких экспериментов они приобретают болезненный и хрупкий вид и долго восстанавливаются до нормального состояния.

  • Нельзя носить гелевое покрытие больше трех недель. Это не только неэстетично, но и вредно.

  • Внутренний дисбаланс организма (изменение гормонального фона, авитаминоз и так далее). Подобные ошибки приводят к появлению негативных мифов о вреде гелевого покрытия, которые на самом деле неверны. Снятие гель-лака лучше всего доверить профессионалу. Для восстановления и поддержания здоровой ногтевой пластины есть несколько способов: салонные процедуры и домашние. Но важно в обоих случаях придерживаться основных правил.

Главные правила по уходу за ногтями и руками

  • Возьмите за правило мыть посуду и делать домашнюю работу только в перчатках.

  • Если ногтевая пластина ничем не покрыта, перед выполнением работы наносите на ногти защищающее покрытие. Обычно это прозрачная основа с полезным составом.

Фото: depositphotos

  • Ежедневно используйте масло для кутикулы или увлажняющий, питательный крем с натуральным составом.

  • Откажитесь от жестких металлических пилочек в пользу стеклянных и регулярно проводите обработку, делая маникюр у специалиста.

Какие салонные процедуры помогут восстановить ногти

Биоламинирование

Укрепляет и защищает ногтевую пластину, подходит для ремонта и выравнивания ногтей. Моделирующее покрытие проявляет схожие с натуральным ногтем физические свойства. За счет создания дополнительного каркаса, покрытие позволяет укрепить даже очень слабые ногти. Средство содержит комплекс провитаминов группы В и С (экстракт лайма, ионы серебра), а также ценную аминокислоту ацетил-метионин, которая воздействует на ростковые клетки ногтя и способствует утолщению ногтевой пластины. Биоламинирование обеспечивает не только надежную защиту, но и яркий глянцевый блеск.

Система укрепление ногтевой пластины IBX

Укрепляет и восстанавливает ногтевую пластину. Это единственная система, компоненты которой проникают внутрь ногтевой пластины и образуют в ней полимерную сеть, укрепляя естественную структуру ногтя. Она направлена на интенсивное восстановление поврежденных и защиту здоровых ногтей от вредных внешних воздействий. Компоненты системы IBX становятся единым целым с ногтевой пластиной, поэтому не требуется снятия. В состав системы входят натуральные масла жожоба и авокадо с распределенными в них микроразмерными полимерными элементами. При нагревании в лампе масла жожоба и авокадо приобретают свойства повышенной текучести, за счет этого проникают даже в самые мелкие поры вглубь ногтевой пластины и приносят в своем составе полимерные элементы. В процессе последующей полимеризации данные элементы образуют единую структуру с естественными элементами ногтевой пластины. Система IBX структурирует ногтевую пластину изнутри и создает максимально натуральный эффект.

Выравнивание ногтей

Процедура направленна на укрепление и выравнивание ногтевой пластины. Это нужно для того, чтобы придать правильную архитектуру ногтю, а также избежать неровного покрытия лаком или гель-лаком. Выравнивание не только укрепляет и выравнивает поверхность ногтевой пластины, оно также влияет сцепление лака или гель-лака. Таким образом, маникюр дольше выглядит идеальным, если сделать выравнивание. Процедура помогает корректировать форму ногтя, делает пластину более гладкой, что позволяет ногтю расти в правильном направлении.

Фото: depositphotos

Спа-комплексы для ногтей

Комплексы позволяют создать защитный барьер от повреждений ногтевой пластины. За счет прямого попадания и впитывания питательных компонентов в матрикс ногтя комплекс обеспечивает быстрый и одновременно долговременный восстанавливающий эффект при покрытии гель-лаком. Процедура позволяет быстро восстановить кутикулу и поврежденную ногтевую пластину, а также сохранить их здоровье. Выполняется и как самостоятельная процедура, и после проведения маникюра или педикюра при покрытии гель-лаком.

Как укрепить ногтевую пластину в домашних условиях

Делайте домашние маски и ванночки

  • Минеральное запечатывание

Возьмите фланель или замшу, кусочком ткани вотрите в ноготь мелкую морскую соль. Отряхните руки. Теперь тканью втирайте в ногтевую пластину пчелиный воск с добавками подходящего вам масла. Отполируйте чистым куском замши. Это следует делать каждые две недели.

  • Маска на основе меда

Смешайте мед и кокосовое масло. Вотрите смесь в ногти и кончики пальцев. Наденьте теплые перчатки или оберните руки тканью. Оставьте на десять минут. Повторяйте эту процедуру два раза в неделю, а раз в неделю возможна маска на ночь.

  • Масляная ванночка

Наиболее доступный метод увлажнения и ухода. На две ложки масла добавьте половину чайной ложки лимонного сока. Эту процедуру можно проводить даже ежедневно, она отбеливает и укрепляет ногти.

  • Солевая ванночка с маслами

Эта ванночка подойдет скорее ломким, чем слоящимся ногтям. На литр теплой воды разводится столовая ложка соли. На 10 минут погрузите в нее ногти. Затем ополосните, нанесите масло для кутикулы. Таких процедур понадобится 7-10.

  • Желатиновая ванночка

Она обладает укрепляющим действием. Стакан воды на ложку желатина, держите ногти в теплой смеси 10-15 минут. Можно делать ежедневно.

  • Капсулы и жидкие витамины А и Е

Капсулы продаются в аптеках. Их нужно раздавить, жидкую форму просто капать на ноготь, тщательно втирая. Втирание воска закрывает микротрещины ногтя, предупреждая надломы и расслаивание. Воск можно втирать пустой либо смешанный с чем-то. Именно он — основа известного «японского запечатывания». Втирать воск можно ежедневно.

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Массажер для рук Hand LWG, Marutaka. В основе работы массажера лежит прессотерапия (массаж сжатым воздухом) и акупунктурное воздействие на область кисти и запястья. Современная технология комплексно повторяет основу древнеяпонского массажа шиацу и усиливает эффект технологией лимфодренажного массажа. Волнообразными движениями разминает мышцы на пальцах, ладони и запястье. После массажа ощущается тепло в области кисти, снимается напряжение, чувствуется легкость рук. Исчезают спазмы, помогает устранить головную боль, мышцы становятся более эластичными. Цена: 14 800 рублей.

  • Лимонный сок

Разрежьте лимон напополам, затем в каждую из половинок опустите ноготки. Рекомендованное время — 20-25 минут. Такой метод позволяет укрепить ногти, избавиться от расслоения и даже немного замедлить рост кутикулы. Кроме того, лимон известен своим свойством отбеливать, поэтому обладательницам желтоватой ногтевой пластины эта маска особенно показана.

Наталья Ермакова
Эксперт-преподаватель сети салонов красоты i like Nails

Давайте ногтям отдохнуть от покрытия

Чтобы ногтевая пластина не травмировалась и не становилась тонкой, после двух месяцев гель-лака рекомендуется дать ногтям отдохнуть примерно на одну-две недели. Втирать масла, делать укрепляющие ванночки с солью или парафином, наносить увлажняющие маски. Ногти восстановятся, напитаются полезными микроэлементами, потом гель-лак даже будет лучше и дольше держаться.

Сделайте успокаивающие процедуры

Во время аппаратного маникюра мастер работает фрезой в разных плоскостях, вычищая боковые валики и кутикулу. В этот момент и может случиться пропил ногтя, что может привести к его последующей деформации. В этом месте ноготь может болеть не только после гель-лака, но и под гель-лаком. Для снятия неприятных ощущений необходимо выполнять процедуры по укреплению родного ногтя: делать успокаивающие молочные ванночки, парафиновую маску и наносить укрепляющие лаки.

Фото: depositphotos

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