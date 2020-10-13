Меган Фокс, Памела Андерсон и еще 9 жертв неудачного татуажа
Фото: Globallookpress.com
Меган Фокс
Фото: Globallookpress.com
Про красоту Меган Фокс не высказался только ленивый. Когда звезда была в зените своей славы, ее прочили успех Анджелины Джоли. И неважно, что лицо актрисы во многом результат хорошей работы пластических хирургов и косметологов (впрочем, она все отрицает). Однако то, что Фокс прибегала к татуажу бровей, ни у кого не вызывает сомнений. К сожалению, он не всегда был выполнен удачно. Слишком яркие и неестественно изогнутые дуги не очень подходили к тонкому лицу звезды. Стоит отметить, что она и сама все быстро поняла и, видимо, сменила косметолога. Сейчас брови Меган выглядят безупречно.
Памела Андерсон
Фото: Globallookpress.com
Памела Андерсон – ярая поклонница татуажа. При помощи перманентного красителя она нарисовала себе все части лица, включая контур губ и темную подводку глаз. Так актриса всегда, даже на пляже, могла быть при макияже. Но главная проблема заключалась в бровях-ниточках: мало того, что в 2020-м такая форма выглядит как минимум старомодно, так еще и превращает лицо звезды в вечно удивленную маску. Может быть, кто-нибудь уже скажет Памеле, что безнадежно устаревшие тренды 90-х пора оставить в прошлом?
Анджелина Джоли
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Джоли по праву считается одной из самых красивых и стильных звезд современности. Ее образ обычно продуман до мелочей. Бьюти-провалы актриса совершает довольно редко, но мода на татуаж не обошла стороной и ее. Джоли сделала себе брови, которые были не очень симметричными, коротковатыми и слишком графичными. Однако к чести звезды, она быстро осознала, что совершила ошибку, и свела перманент, вернув своим бровям натуральные цвет и форму, а о ее модном промахе напоминает лишь пара фотографий с красных дорожек.
Кристина Агилера
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Певица очень любит экспериментировать с разными образами. Она была и блондинкой, и брюнеткой, и худой, и с пышными формами – в любой из этих ипостасей она чувствовала себя комфортно. Не обошла стороной ее любовь к преображениям и такую часть лица, как брови. Если хорошо покопаться в Интернете, можно найти снимки, на которых Алигела – брюнетка с черными бровями-ниточками, но это еще цветочки. Когда она вернулась на «светлую» сторону, то вместе с белокурыми локонами обзавелась и двумя широкими бровями-домиками с неестественным изгибом, которые получила при помощи татуажа. Не надо так больше, Кристина!
Анастасия Волочкова
Фото: Globallookpress.com
Не отстают от западных и российские звезды и, пожалуй, королевой неудачного татуажа можно по праву назвать Анастасию Волочкову. Решилась она сделать себе перманентные брови еще в далеком 2003 году, когда процедура только-только появилась в нашей стране. Получилось, откровенно говоря, плохо: брови вышли слишком широкими, по форме не подходили балерине и делали нежные черты ее лица более грубыми. Однако главной претензией был цвет: до сих пор непонятно, почему голубоглазая блондинка Волочкова решила остановиться на сером варианте. Стоит отметить, что, несмотря на то, что за прошедшие годы оттенок бровей стал лучше, от плохого татуажа звезда так и не отказалась.
Юлия Волкова
Фото: Globallookpress.com
Экс-участница мегапопулярной в начале 2000-х группы «Тату» славится экспериментами над собственной внешностью. От природы очень симпатичная, Волкова почему-то постоянно была собственной внешностью. О гипертрофированно больших губах певицы мы поговорим как-нибудь в другой раз, но в 2012-м Юля поразила светскую Москву (да и всю страну) своим странным татуажем. Специалист «наколол» ей смоляные брови неестественной формы и непонятной ширины, которые попросту уродовали ее.
Виктория Боня
Фото: Globallookpress.com
Боня – еще одна российская любительница татуажа и бровей в стиле Леонида Ильича Брежнева. Одно время она гордо носила чрезмерно темные и широкие, которые вызывали неоднозначные чувства даже у преданных поклонников знаменитости. Впрочем, в 2016 году Виктория поняла, что время неудачного татуажа осталось в прошлом и избавилась от него в кабинете косметолога. Сейчас ее брови выглядят гораздо более естественными и гармоничными.
Ольга Орлова
Фото: Globallookpress.com
В целом брови Орловой никогда не выглядели так чудовищно плохо, как у Юлии Волковой или Анастасии Волочковой. Более того, издалека они всегда казались вполне нормальными. Но стоило присмотреться повнимательнее, как сразу обнаруживались проблемы: брови были «нарисованы» в старомодной технике, которая сегодня уже неактуальна, и расположены слишком близко друг к другу, из-за чего кажется, будто Ольга постоянно хмурится.
Мадонна
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Культовая певица одна из первых примерила себя татуаж. Идя в ногу с модными тенденциями, звезда попросила своего косметолога сделать ей широкие, черные брови, практически сросшиеся на переносице, как у Фриды Кало. Однако все так привыкли к эпатажности Мадонны и ее любви примерять на себя разные образы, что никто не удивился подобному преображению.
Мишель Обама
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Бывшая первая леди США практически не была замечена в модных промахах во времена президентства ее супруга. Однако в какой-то момент Мишель, видимо, сменила мастера по татуажу или просто что-то пошло не так, но на некоторых фотографиях можно заметить, что ее брови внезапно стали разной формы и «нарисованы» со слишком крутым и неодинаковым изгибом, что мало кого красит.
Деми Ловато
Фото: Globallookpress.com
Популярная певица – обладательница широких, вычурно графичных бровей, которые еще и подкрашивает, чтобы усилить их выразительность. Проблема в этом лишь одна: в 2020 году, когда бал правит естественность, столь гипертрофированная четкость уже не в моде. Мы не верим, что такая стильная девушка, как Деми, об этом не знает, видимо, ей просто нравится татуаж в том виде, в котором она привыкла его делать еще 5 лет назад.