Меган Фокс, Памела Андерсон и еще 9 жертв неудачного татуажа

Певица очень любит экспериментировать с разными образами. Она была и блондинкой, и брюнеткой, и худой, и с пышными формами – в любой из этих ипостасей она чувствовала себя комфортно. Не обошла стороной ее любовь к преображениям и такую часть лица, как брови. Если хорошо покопаться в Интернете, можно найти снимки, на которых Алигела – брюнетка с черными бровями-ниточками, но это еще цветочки. Когда она вернулась на «светлую» сторону, то вместе с белокурыми локонами обзавелась и двумя широкими бровями-домиками с неестественным изгибом, которые получила при помощи татуажа. Не надо так больше, Кристина!

Анастасия Волочкова