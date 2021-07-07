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Какие проблемы возникают у женщин с настоящим пышным бюстом: разбираем на примере звезд

Натуральная большая грудь — объект зависти многих девушек и предмет особенно пристального внимания мужчин. Но мало кто думает при этом, что пышный бюст создает много проблем своей обладательнице и требует особого тщательного ухода. Как следить за состоянием груди, чтобы она оставалась привлекательной, и какие сложности она может принести? В новом материале на Passion.ru мы разбираемся во всех подводных камнях, о которых редко задумываются мечтающие о пышных формах.
Какие проблемы возникают у женщин с настоящим пышным бюстом: разбираем на примере звезд

5 голливудских красавиц с натуральной большой грудью

София Вергара

София Вергара

София Вергара

Фото: GettyImages

Актриса колумбийского происхождения сохранила прекрасную натуральную грудь, несмотря на возраст и рождение ребенка.

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: GettyImages

Грудь певицы стала еще больше после рождения и кормления ребенка. Возможно, Кэти в ближайшем будущем придется подумать о подтяжке бюста.

Кристина Хендрикс

Кристина Хендрикс

Кристина Хендрикс

Фото: GettyImages

Актриса стала всемирно известной благодаря роли секретаря рекламного агентства в культовом сериале «Безумцы». Большая натуральная грудь звезды этот сексапильный ретро-образ удачно дополнила.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Фото: GettyImages

Многие считают модель идеалом женской красоты. Большая упругая грудь красивой от природы формы делает стройную фигуру девушки женственной и выразительной.

Бейонсе

Бейонсе

Бейонсе

Фото: GettyImages

В молодости у певицы была очень выразительная, но небольшая грудь. После рождения детей фигура Бейонсе заметно округлилась, и грудь не стала исключением.

Какие проблемы возникают у обладательниц большой груди

Тагир Файзуллин

Пластический хирург, доцент курса пластической хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук

  • Под действием гравитации она достаточно рано начинает провисать и деформироваться, образуются растяжки, кожа груди теряет тонус и эластичность.
  • С большой грудью тяжело заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приходится использовать утягивающее компрессионное белье, но даже и с ним выполнять кардионагрузки, прыгать или бегать достаточно некомфортно.
  • Выдающийся бюст создает дополнительную нагрузку на позвоночник, особенно на грудной и шейный отделы. Женщины с большим размером чаще сталкиваются с искривлением позвоночника, остеохондрозом, протрузиями и даже грыжами, потому что им приходится «носить» на себе дополнительный вес.
  • Большие молочные железы давят на грудную клетку и могут создавать проблемы с дыханием. Если у девушки небольшой объем легких, вдохнуть полной грудью становится физически гораздо тяжелее.
  • Подбор гардероба и, в частности, белья превращается в мучение. Далеко не все магазины предлагают большие размеры бюстгальтеров, выбрать нужную форму чашки и подгрудный обхват очень сложно. Тяжелее всего приходится худым девушкам с большой грудью: такие модели белья нередко приходится шить на заказ.
Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Фото: Globallook

Как следует ухаживать за большой грудью

Большая грудь требует особенного внимания, потому что подвержена нарушению питания и нервной трофики. Необходимо регулярно проводить процедуры, направленные на улучшение кровообращения в этой зоне. Самый простой домашний способ — ежедневный контрастный душ. Он стимулирует питание всех тканей. Кожа груди очень тонкая, она легко и быстро теряет эластичность, подвержена сухости и шелушению. Есть специальные кремы для зоны декольте, часто они содержат коллаген и другие антиэйдж-компоненты, чтобы поддерживать хорошее качество кожи в этой зоне. Очень важно правильно подбирать белье. Оно должно быть с хорошей поддержкой, чтобы грудь не провисала, при этом без косточек или с мягкими косточками, чтобы не создавать давление на сосуды.

Нужно ли чаще обследовать большую грудь

Чем больше грудь, тем больше в ней железистой ткани, тем больше, соответственно, пространства для появления новообразований. Обладательницам крупной груди врачи настойчиво рекомендуют регулярно проводить самообследование и минимум раз в полгода делать УЗИ молочных желез.

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Укрепляющий гель для бюста Gel Buste, CLARINS, подтягивает кожу, уплотняет ткани, замедляет процессы старения, оказывает регенерирующее действие, увлажняет, восстанавливает форму «природного бюстгальтера» (треугольный участок кожи между грудью и подбородком), улучшает общий вид груди. Оказывает быстрое и эффективное действие, рекомендуется при первых признаках дряблости кожи, возникающих после беременности, после режима похудения или в результате возрастных изменений. Цена: 4 100 рублей.

Можно ли уменьшить большую грудь

Да, нередко женщины устают от большой груди и обращаются к пластическим хирургам. Редукционная маммопластика направлена на уменьшение объема самой молочной железы, а также на удаление излишков кожи. Принято считать, что такую операцию делают женщины только после родов, но это не так. Молодые девушки нередко испытывают и физический, и психологический дискомфорт от большой груди и хотят получить более удобный для жизни размер. В процессе операции мы можем не просто уменьшить грудь, но и создать новую, более изящную форму, скорректировать асимметрию, убрать дефекты на коже.

Фото: gettyimages, архив пресс-служб

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