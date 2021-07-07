Какие проблемы возникают у женщин с настоящим пышным бюстом: разбираем на примере звезд
5 голливудских красавиц с натуральной большой грудью
София Вергара
Фото: GettyImages
Актриса колумбийского происхождения сохранила прекрасную натуральную грудь, несмотря на возраст и рождение ребенка.
Кэти Перри
Фото: GettyImages
Грудь певицы стала еще больше после рождения и кормления ребенка. Возможно, Кэти в ближайшем будущем придется подумать о подтяжке бюста.
Кристина Хендрикс
Фото: GettyImages
Актриса стала всемирно известной благодаря роли секретаря рекламного агентства в культовом сериале «Безумцы». Большая натуральная грудь звезды этот сексапильный ретро-образ удачно дополнила.
Эмили Ратажковски
Фото: GettyImages
Многие считают модель идеалом женской красоты. Большая упругая грудь красивой от природы формы делает стройную фигуру девушки женственной и выразительной.
Бейонсе
Фото: GettyImages
В молодости у певицы была очень выразительная, но небольшая грудь. После рождения детей фигура Бейонсе заметно округлилась, и грудь не стала исключением.
Какие проблемы возникают у обладательниц большой груди
Тагир Файзуллин
Пластический хирург, доцент курса пластической хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук
- Под действием гравитации она достаточно рано начинает провисать и деформироваться, образуются растяжки, кожа груди теряет тонус и эластичность.
- С большой грудью тяжело заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приходится использовать утягивающее компрессионное белье, но даже и с ним выполнять кардионагрузки, прыгать или бегать достаточно некомфортно.
- Выдающийся бюст создает дополнительную нагрузку на позвоночник, особенно на грудной и шейный отделы. Женщины с большим размером чаще сталкиваются с искривлением позвоночника, остеохондрозом, протрузиями и даже грыжами, потому что им приходится «носить» на себе дополнительный вес.
- Большие молочные железы давят на грудную клетку и могут создавать проблемы с дыханием. Если у девушки небольшой объем легких, вдохнуть полной грудью становится физически гораздо тяжелее.
- Подбор гардероба и, в частности, белья превращается в мучение. Далеко не все магазины предлагают большие размеры бюстгальтеров, выбрать нужную форму чашки и подгрудный обхват очень сложно. Тяжелее всего приходится худым девушкам с большой грудью: такие модели белья нередко приходится шить на заказ.
Фото: Globallook
Как следует ухаживать за большой грудью
Большая грудь требует особенного внимания, потому что подвержена нарушению питания и нервной трофики. Необходимо регулярно проводить процедуры, направленные на улучшение кровообращения в этой зоне. Самый простой домашний способ — ежедневный контрастный душ. Он стимулирует питание всех тканей. Кожа груди очень тонкая, она легко и быстро теряет эластичность, подвержена сухости и шелушению. Есть специальные кремы для зоны декольте, часто они содержат коллаген и другие антиэйдж-компоненты, чтобы поддерживать хорошее качество кожи в этой зоне. Очень важно правильно подбирать белье. Оно должно быть с хорошей поддержкой, чтобы грудь не провисала, при этом без косточек или с мягкими косточками, чтобы не создавать давление на сосуды.
Нужно ли чаще обследовать большую грудь
Чем больше грудь, тем больше в ней железистой ткани, тем больше, соответственно, пространства для появления новообразований. Обладательницам крупной груди врачи настойчиво рекомендуют регулярно проводить самообследование и минимум раз в полгода делать УЗИ молочных желез.
Можно ли уменьшить большую грудь
Да, нередко женщины устают от большой груди и обращаются к пластическим хирургам. Редукционная маммопластика направлена на уменьшение объема самой молочной железы, а также на удаление излишков кожи. Принято считать, что такую операцию делают женщины только после родов, но это не так. Молодые девушки нередко испытывают и физический, и психологический дискомфорт от большой груди и хотят получить более удобный для жизни размер. В процессе операции мы можем не просто уменьшить грудь, но и создать новую, более изящную форму, скорректировать асимметрию, убрать дефекты на коже.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!