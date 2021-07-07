Какие проблемы возникают у женщин с настоящим пышным бюстом: разбираем на примере звезд

Как следует ухаживать за большой грудью

Большая грудь требует особенного внимания, потому что подвержена нарушению питания и нервной трофики. Необходимо регулярно проводить процедуры, направленные на улучшение кровообращения в этой зоне. Самый простой домашний способ — ежедневный контрастный душ. Он стимулирует питание всех тканей. Кожа груди очень тонкая, она легко и быстро теряет эластичность, подвержена сухости и шелушению. Есть специальные кремы для зоны декольте, часто они содержат коллаген и другие антиэйдж-компоненты, чтобы поддерживать хорошее качество кожи в этой зоне. Очень важно правильно подбирать белье. Оно должно быть с хорошей поддержкой, чтобы грудь не провисала, при этом без косточек или с мягкими косточками, чтобы не создавать давление на сосуды.

Нужно ли чаще обследовать большую грудь

Чем больше грудь, тем больше в ней железистой ткани, тем больше, соответственно, пространства для появления новообразований. Обладательницам крупной груди врачи настойчиво рекомендуют регулярно проводить самообследование и минимум раз в полгода делать УЗИ молочных желез.