Миссия невыполнима: как Том Круз в погоне за молодостью перестарался с пластикой

Миссия невыполнима: как Том Круз в погоне за молодостью перестарался с пластикойРазбираем с экспертом, что стало с лицом актера
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Фото: Globallook
Действительно актер вполне соответствует званию нестареющего супергероя, который без устали выполняет все невыполнимые миссии. И зритель даже не догадывается, сколько ему лет, ведь Круз всегда сильный, мускулистый и будто застывший во времени. Но это все о его фигуре, а вот с лицом физические нагрузки, к сожалению, не всегда помогают. И несмотря на то что артист явно следит за собственной внешностью и регулярно посещает лучших косметологов, годы берут свое. Том Круз однозначно не выглядит на свои уже почти 60 лет. Что же помогает ему сохранить молодость? И не перестарался ли он в своем стремлении затормозить процесс старения, ведь в последнее время даже верные поклонники упрекают его в том, что он перестарался с антиэйдж-методиками, из-за чего его лицо периодически выглядит одутловатым.
Милана Азимова
Врач-косметолог, специалист клиники 360 Cosmetology
Контурная пластика лица
По последним фотографиям Тома Круза можно сказать, что, определенно, над его лицом проводилась работа филлерами, что позволило добавить недостающий объем и придать контурность лицу. Из-за этого он и выглядел будто раздувшимся на снимках папарацци — просто еще не закончился период реабилитации и не спал отек.
Вообще говоря, контурная пластика филлерами — одна из самых популярных косметологических процедур у современных звезд. Инъекции наполнителя позволяют устранить проявления возрастных изменений кожи и мягких тканей лица. Процедура востребована еще и потому, что безопасна. Основу филлеров составляет гиалуроновая кислота, которая вырабатывается в человеческом организме. При введении ее внутрь тканей риск возникновения аллергических реакций сведен практически к нулю. Состав филлеров биодеградируемый и легко выводится из организма естественным путем. С помощью филлеров корректируется носогубная складка, носослезная борозда, прорабатывается область скул, придается объем губам.
Фото: Globallook
SMAS-лифтинг
Поддерживать молодость лица и избавляться от морщин и других следов времени без уходовых процедур просто невозможно. А лицо Тома Круза так и излучает красоту и молодость не по годам. Его овал четкий, без следов птоза. Если посмотреть на снимки актера разных лет, видно, что с большой вероятностью он регулярно прибегает к лифтинг-процедурам. В частности, можно предположить, что он делал аппаратный SMAS-лифтинг — это своего рода безоперационная подтяжка лица. Воздействие сфокусированным ультразвуковым пучком на мышечный каркас лица позволяет вернуть на место поплывший овал, устранить последствия птоза.
Результатом процедуры становится устранение птоза верхних век, брови возвращаются на свое место, поднимаются уголки губ, прорабатывается и поднимается нижняя треть лица, исчезают мимические морщины. Кожа лица становится более упругой, устраняется второй подбородок.
«Вся сценическая жизнь Тома Круза — это работа над своей внешностью и борьба с недостатками. Но если тело помогают поддерживать в форме диета и физические нагрузки, то для лица требуются более серьезные меры. Актер, по словам коллег по цеху, всегда пользовался услугами косметологов и перепробовал буквально все. Одно время он даже включил в свой бьюти-рацион маски из птичьего помета. Но современная косметология далеко шагнула вперед и предлагает большое количество косметологических процедур, по своей эффективности не уступающих пластической хирургии», — комментирует специалист клиники 360 Cosmetology.
Ботулинотерапия
Это золотой стандарт инъекционной косметологии. Уже более 20 лет ее используют зарубежные и отечественные звезды. И Круз не исключение. Врач весьма деликатно проработала ботулотоксином область глаз и лба актера, что избавило его от заломов между бровей и «гусиных лапок» в уголках глаз, но при этом позволило сохранить мимику. Эффект от процедуры сохраняется более 9 месяцев. Уколы выполняются тончайшими иглами, которые почти не повреждают кожные покровы.
Коррекция зубного ряда
Некрасивые зубы серьезно препятствовали восхождению Тома Круза на киноолимп, о чем он и сам регулярно рассказывал в интервью. Неровный зубной ряд, больше напоминающий частокол, был у актера с детства, потому он испробовал все способы сделать улыбку голливудской — от ношения брекетов до отбеливания и виниров.
Фото: GettyImages
Ринопластика
О факте проведенной ринопластики актер особо не распространяется, но стоит только присмотреться, и вы увидите, что результат, как говорится, налицо и на лице. После операции у Круза исчезла горбинка, спинка носа стала более ровной, что сделало лицо еще привлекательнее. При этом необходимо отметить, что все было проведено весьма деликатно и индивидуальности артист не потерял.
Фото: globallook, GettyImages