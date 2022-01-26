Миссия невыполнима: как Том Круз в погоне за молодостью перестарался с пластикой

Контурная пластика лица

По последним фотографиям Тома Круза можно сказать, что, определенно, над его лицом проводилась работа филлерами, что позволило добавить недостающий объем и придать контурность лицу. Из-за этого он и выглядел будто раздувшимся на снимках папарацци — просто еще не закончился период реабилитации и не спал отек.

Вообще говоря, контурная пластика филлерами — одна из самых популярных косметологических процедур у современных звезд. Инъекции наполнителя позволяют устранить проявления возрастных изменений кожи и мягких тканей лица. Процедура востребована еще и потому, что безопасна. Основу филлеров составляет гиалуроновая кислота, которая вырабатывается в человеческом организме. При введении ее внутрь тканей риск возникновения аллергических реакций сведен практически к нулю. Состав филлеров биодеградируемый и легко выводится из организма естественным путем. С помощью филлеров корректируется носогубная складка, носослезная борозда, прорабатывается область скул, придается объем губам.