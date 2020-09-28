Развенчаны 5 мифов о филлерах, которые не соответствуют действительности

Еще одно заблуждение, что к инъекциям наполнителей можно прибегать только после 30 лет. Специалисты в один голос повторяют, что это не так и процедура выполняется по показаниям. Единственное возрастное ограничение – контурную пластику проводят только по достижении 18 лет. Многие по неизвестной причине также считают, что использовать филлеры на основе гиалуроновой кислоты под глазами нельзя. Носослезная борозда действительно сложна для корректировки в силу анатомических особенностей, однако опытный врач знает, какой именно препарат работает лучше всего в этой зоне. Кроме того, многие почему-то уверены, что решить серьезные проблемы с помощью наполнителей невозможно решить, так как вводятся они только поверхностно. Существуют различные вариации филлеров. В частности, плотные наполнители «укладываются» на кость и корректируют форму подбородка и других зон лица, их вводить поверхностно и вовсе не рекомендуется.

Фото: freepik

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