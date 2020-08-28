От асимметрии лица до сепсиса: чем грозит неправильное введение филлеров
Прежде чем позволять кому-то вводить вам что-то в лицо, стоит несколько раз подумать и проверить рекомендации и регалии специалиста. Как передает британский онлайн-портал The Sun, в последнем эпизоде выходящего на BBC One документального шоу «Вся правда о косметологических процедурах» пластический хирург-консультант Найл Киркпатрик, который специализируется на исправлении медицинских ошибок при введении филлеров, напомнил об опасностях, сопряженных с процедурой, о которых почему-то многие забывают. По его словам, многие из его пациентов даже не знают, что именно им вкололи под видом наполнителей, из-за чего осложняется процесс устранения последствий, если что-то пошло не так.
Киркпатрик отметил, что видел ужасающие последствия: асимметрия порой меньшее из зол. Одно из самых распространенных и самых страшных осложнений – некротизация тканей. Иными словами, ваше лицо начинает гнить. Если при инъекции филлер попал в артерию или вену, или его количество было слишком велико или введено не в то место, кровоснабжение нарушается и возникает некроз. Особенно опасные места на лице – носогубные складки и межбровье. В его практике были случаи, когда у одной пациентки началась желтуха и пошло отмирание кожи, а у мужчины после лечения шрамов от акне филлерами синяки от инъекций через 5 дней начали гнить из-за заблокированной артерии. Лечение этой проблемы заняло 5 месяцев.
Еще один побочный эффект от неправильно введенных наполнителей – образование гранулем – болезненных твердых комков в ответ на инфекцию или воспаление, впоследствии они кальцифицируются и удалить их можно будет только хирургическим путем. Кроме того, не стоит забывать, что, как и в случае с любыми инфекциями, нельзя исключать риск заражения, если не соблюдаются правила гигиены. Это приведет к появлению рубцов и уродливых шрамов, у некоторых пациентов развивается хроническая боль, деформируются черты лица и форма губ. В особо тяжелых случаях заражение может перейти в сепсис или стать причиной слепоты. По оценкам специалистов, только в Британии за последний год 200 человек потеряли зрение после введения филлеров.
Фото: pexels
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