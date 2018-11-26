Как создать форму бровей, которая сделает вас на 10 лет моложе

Не выщипывайте брови слишком сильно

Брови-ниточки уже давно вышли из моды, однако некоторые представительницы прекрасного пола до сих пор продолжают тщательно их выщипывать. Слишком тонкие брови выглядят неестественно, а как известно, неестественность старит больше всего. К сожалению, у многих женщин, которые в молодости выщипывали волоски чересчур, сейчас могут быть проблемы с густотой: после активного выщипывания фолликулы постепенно отмирают, а это значит, что новые волоски просто не появляются. Именно поэтому бывшим любительницам бровей-ниточек придется немало поднапрячься, чтобы заставить брови расти активнее, ведь выщипывание — одна из главных причин плохого роста волос.

Приподнимите кончики

Главная возрастная проблема, с которой необходимо бороться после 40, — это тяжелый взгляд и опускание бровей. Приятная новость в том, что исправить это можно не только с помощью пластической хирургии: скорректировать нависание и достичь лифтинг-эффекта можно правильной формой. Ваша главная задача — вытянуть внешние уголки бровей в сторону висков. Бровисты не советуют делать слишком густые и низкие брови, ведь идет такая форма по большей части юным девушкам.

Запомните три основополагающих правила в антивозрастной коррекции. Во-первых, равенство ширины бровей и ширины верхней губы. Во-вторых, широкие брови помогут сбалансировать большие глаза, но сделают маленькие еще меньше. В-третьих, при близко посаженных глазах важно не прокрашивать ярко основание бровей, в противном случае глаза будут казаться еще ближе друг к другу. Кроме того, кончики бровей не должны смотреть вниз, их основная задача — открыть взгляд и подтянуть черты лица.

Откажитесь от перманентного макияжа

Перманентный макияж — абсолютное табу. Татуаж бровей зачастую не просто не оправдывает возложенных на него ожиданий, но и порождает еще больше проблем: неоднородная пигментация, излишняя графичность, неестественный синий оттенок. Все эти недочеты сложно предсказать и предотвратить и еще сложнее с ними бороться.

Если вы хотите замаскировать имеющиеся пустоты или шрамы, то лучше выбрать менее стойкую технику татуажа или микроблейдинг. Впрочем, скрыть недостающие участки можно и с помощью специальных продуктов: пудры для бровей, теней или карандаша.

Не перебарщивайте c цветом