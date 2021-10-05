Ненавистный жир: как выглядят и живут участники известных шоу о похудении

Веста Романова стала финалисткой первого сезона проекта. Во время испытаний, которые длились несколько недель, девушка избавилась от 50 кг лишнего веса. Это и немудрено: участников сажали на специально разработанное меню, а тренеры не давали им спуска в спортивном зале.

Когда Веста стала участницей программы, стрелка на весах показывала отметку в 123 кг. Во время съемок у нее начался роман с еще одним худеющим — Петром Васильевым. Но после окончания шоу отношения сошли на нет.

Романова сумела не только удержать свой результат, но и улучшить его. Она самостоятельно сбросила еще 10 кг.

Сейчас она выглядит отлично, растит маленькую дочь, пишет книги о похудении и учит людей приводить свое тело в норму.

Петр Васильев

Минус 57,9 кг