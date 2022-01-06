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Королева пластики: как Меган Фокс из секс-символа превратилась в типичную инстадиву

Эксперты специально для Passion.ru разобрали бьюти-трансформацию актрисы
Меган Фокс, конечно, особа привлекательная и не скрывает, что ее внешность — не только заслуга мамы и папы, но и плод трудов пластических хирургов и косметологов. В начала 2000-х она считалась главной конкуренткой Анджелины Джоли в борьбе за звание самой желанной женщины планеты и подающей большие надежды актрисой. Однако не случилось. Желание довести свою внешность до идеала, как и дурной характер, сыграли с ней злую шутку. На пороге 2022-й, а внушительной фильмографией и яркими работами знаменитость похвастаться все еще не может. Зато ее лицо изменилось настолько сильно, что порой кажется, будто она перестаралась. Так ли это, мы решили узнать у экспертов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Фокс, 2021 год

Фото: Globallook

Дмитрий Скворцов

Пластический хирург

Меган Фокс не отказывается использовать достижения современной пластической хирургии и этот факт не скрывает. На премьере 2007 года она сопровождала своего жениха и была неизвестна публике. Неидеальный нос и тонкие губы не привлекали внимания, но в то же время девушка выглядела по-своему прекрасно: длинные, стройные ноги, блестящие волосы и красивая фигура. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды? Но Меган не хотела быть просто симпатичной, простой и талантливой девушкой, она видела себя сногсшибательной красавицей.

Меган Фокс, 2009 год

Меган Фокс, 2009 год

Фото: GettyImages

Ринопластика

И тогда Меган начала менять свой образ, вернее контуры лица. Ринопластика приподняла кончик носа, убрала горбинку. Эту операцию она сделала в 2007 году. В фильме «Тело Дженнифер», который вышел в 2009-м, актриса сыграла роковую красотку. Образ ее героини был настолько соблазнительным, что Меган стали сравнивать с Анджелиной Джоли. После такого успеха, казалось бы, незачем прибегать к услугам пластических хирургов. Но в этом же году актриса сделала следующую ринопластику, сузив спинку носа. Но и на этом Меган не остановилась — третья ринопластика в 2010-м изменила форму ноздрей, и только тогда результат актрису полностью устроил.

Изменение формы губ

Насчет натуральности губ актриса говорила так: «Мои губы — это мои губы». В общем, и не подтвердила, и не опровергла предположение об их изменении. Но если сравнивать их форму до 2007 года и после, разница очевидна. Губы немного увеличены, и форма верхней изменена на более острую.

Коррекция формы скул

Нельзя не затронуть также и изменение формы скул. Милые щечки, которые были у актрисы до 2007 года, сменились на четкие, высокие скулы. Все сделано очень аккуратно, с максимальным эффектом, но разница все же налицо. Возможно, эта процедура — дань моде, ведь ее кумир Анджелина Джоли до пластических операций тоже не могла похвастаться четким контуром лица.

Меган Фокс, 2011 год

Меган Фокс, 2011 год

Фото: Globallook

Изменение подбородка

Шрам под подбородком выдает факт операции по изменению его величины и формы. Ментопластика, как и пластика скул, неуловимо преображает геометрию лица. Подбородок актрисы в 2011-м стал меньше и четче выражен. Таким образом, лицо стало более вытянутым.

Мавджуда Тохирова

Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic

«То, что Меган Фокс прибегала к помощи эстетической медицины, подтверждают многие эксперты. И это как раз тот самый случай, когда все вмешательства пошли актрисе только на пользу. Все сделано очень деликатно и выглядит естественно. Мои пациентки часто приводят ее в пример и хотят внешность «как у Меган Фокс». Из пластических операций, помимо ринопластики и ментопластики, можно также отметить увеличение груди.

У Меган Фокс четкие скулы, тогда как на более ранних фотографиях у нее заметны достаточно круглые щеки. Конечно, с возрастом подкожно-жировая клетчатка на лице истончается, но без контурной пластики из-за этого нередко изменяется сам овал лица. У актрисы он идеальный, поэтому, скорее всего, она увеличивала объем скул с помощью контурной пластики. Идеально гладкий лоб говорит о том, что актриса регулярно прибегает к ботулинотерапии. Скорее всего, инъекции делаются также вокруг глаз и около губ, для коррекции десневой улыбки.

Думаю, что Меган прибегает и к аппаратным методикам. По скорректированным с помощью фильтров фотографиям сложно отследить качество ее кожи».

Фото: globallook, GettyImages

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