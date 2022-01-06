Королева пластики: как Меган Фокс из секс-символа превратилась в типичную инстадиву

Королева пластики: как Меган Фокс из секс-символа превратилась в типичную инстадивуЭксперты специально для Passion.ru разобрали бьюти-трансформацию актрисы
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Фото: Globallook
Дмитрий Скворцов
Пластический хирург
Меган Фокс не отказывается использовать достижения современной пластической хирургии и этот факт не скрывает. На премьере 2007 года она сопровождала своего жениха и была неизвестна публике. Неидеальный нос и тонкие губы не привлекали внимания, но в то же время девушка выглядела по-своему прекрасно: длинные, стройные ноги, блестящие волосы и красивая фигура. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды? Но Меган не хотела быть просто симпатичной, простой и талантливой девушкой, она видела себя сногсшибательной красавицей.
Фото: GettyImages
Ринопластика
И тогда Меган начала менять свой образ, вернее контуры лица. Ринопластика приподняла кончик носа, убрала горбинку. Эту операцию она сделала в 2007 году. В фильме «Тело Дженнифер», который вышел в 2009-м, актриса сыграла роковую красотку. Образ ее героини был настолько соблазнительным, что Меган стали сравнивать с Анджелиной Джоли. После такого успеха, казалось бы, незачем прибегать к услугам пластических хирургов. Но в этом же году актриса сделала следующую ринопластику, сузив спинку носа. Но и на этом Меган не остановилась — третья ринопластика в 2010-м изменила форму ноздрей, и только тогда результат актрису полностью устроил.
Изменение формы губ
Насчет натуральности губ актриса говорила так: «Мои губы — это мои губы». В общем, и не подтвердила, и не опровергла предположение об их изменении. Но если сравнивать их форму до 2007 года и после, разница очевидна. Губы немного увеличены, и форма верхней изменена на более острую.
Коррекция формы скул
Нельзя не затронуть также и изменение формы скул. Милые щечки, которые были у актрисы до 2007 года, сменились на четкие, высокие скулы. Все сделано очень аккуратно, с максимальным эффектом, но разница все же налицо. Возможно, эта процедура — дань моде, ведь ее кумир Анджелина Джоли до пластических операций тоже не могла похвастаться четким контуром лица.
Фото: Globallook
Изменение подбородка
Шрам под подбородком выдает факт операции по изменению его величины и формы. Ментопластика, как и пластика скул, неуловимо преображает геометрию лица. Подбородок актрисы в 2011-м стал меньше и четче выражен. Таким образом, лицо стало более вытянутым.
Мавджуда Тохирова
Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic
«То, что Меган Фокс прибегала к помощи эстетической медицины, подтверждают многие эксперты. И это как раз тот самый случай, когда все вмешательства пошли актрисе только на пользу. Все сделано очень деликатно и выглядит естественно. Мои пациентки часто приводят ее в пример и хотят внешность «как у Меган Фокс». Из пластических операций, помимо ринопластики и ментопластики, можно также отметить увеличение груди.
У Меган Фокс четкие скулы, тогда как на более ранних фотографиях у нее заметны достаточно круглые щеки. Конечно, с возрастом подкожно-жировая клетчатка на лице истончается, но без контурной пластики из-за этого нередко изменяется сам овал лица. У актрисы он идеальный, поэтому, скорее всего, она увеличивала объем скул с помощью контурной пластики. Идеально гладкий лоб говорит о том, что актриса регулярно прибегает к ботулинотерапии. Скорее всего, инъекции делаются также вокруг глаз и около губ, для коррекции десневой улыбки.
Думаю, что Меган прибегает и к аппаратным методикам. По скорректированным с помощью фильтров фотографиям сложно отследить качество ее кожи».
Фото: globallook, GettyImages