Королева пластики: как Меган Фокс из секс-символа превратилась в типичную инстадиву

Изменение формы губ

Насчет натуральности губ актриса говорила так: «Мои губы — это мои губы». В общем, и не подтвердила, и не опровергла предположение об их изменении. Но если сравнивать их форму до 2007 года и после, разница очевидна. Губы немного увеличены, и форма верхней изменена на более острую.

Коррекция формы скул

Нельзя не затронуть также и изменение формы скул. Милые щечки, которые были у актрисы до 2007 года, сменились на четкие, высокие скулы. Все сделано очень аккуратно, с максимальным эффектом, но разница все же налицо. Возможно, эта процедура — дань моде, ведь ее кумир Анджелина Джоли до пластических операций тоже не могла похвастаться четким контуром лица.