Анджелина Джоли выгуляла маленькое (и очень нескромное) черное платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Джоли позировала фотографам в дерзком черном платье без бретелей, требование которого — безупречная фигура. Фактурный материал подчеркнул каждый изгиб тела и заставил отказаться от нижнего белья. Дополнили образ босоножки на шпильках запредельной высоты. На этот раз аутфит актрисы был максимально выдержан и лаконичен. Особенно на фоне предыдущих — с пирсингом-обманкой на губе, обилием блеска и наращенными волосами, за которые на звезду посыпался шквал критики.
Фото: Globallook
Ранее Анджелина Джоли выгуливала роскошное «металлическое» платье Atelier Versace, которое подчеркнуло фигуру с самых выгодных ракурсов. Вместе с ней на премьеру пришли ее дочери — 16-летняя Захара и 15-летняя Шайло, которая передумала быть парнем и предстала в женственном образе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook