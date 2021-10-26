Анджелина Джоли выгуляла маленькое (и очень нескромное) черное платье

Джоли позировала фотографам в дерзком черном платье без бретелей, требование которого — безупречная фигура. Фактурный материал подчеркнул каждый изгиб тела и заставил отказаться от нижнего белья. Дополнили образ босоножки на шпильках запредельной высоты. На этот раз аутфит актрисы был максимально выдержан и лаконичен. Особенно на фоне предыдущих — с пирсингом-обманкой на губе, обилием блеска и наращенными волосами, за которые на звезду посыпался шквал критики.