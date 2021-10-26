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Анджелина Джоли выгуляла маленькое (и очень нескромное) черное платье

В последнее время Анджелина Джоли радует поклонников частыми появлениями на светских мероприятиях — все благодаря масштабной кампании, посвященной фильму «Вечные» с ее участием. Римские каникулы актрисы продолжаются: вчера она блистала на премьере вместе с дочерьми, а сегодня — на фотоколле. Для мероприятия звезда выбрала эффектное (и крайне нескромное) платье — разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Джоли позировала фотографам в дерзком черном платье без бретелей, требование которого — безупречная фигура. Фактурный материал подчеркнул каждый изгиб тела и заставил отказаться от нижнего белья. Дополнили образ босоножки на шпильках запредельной высоты. На этот раз аутфит актрисы был максимально выдержан и лаконичен. Особенно на фоне предыдущих — с пирсингом-обманкой на губе, обилием блеска и наращенными волосами, за которые на звезду посыпался шквал критики.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Ранее Анджелина Джоли выгуливала роскошное «металлическое» платье Atelier Versace, которое подчеркнуло фигуру с самых выгодных ракурсов. Вместе с ней на премьеру пришли ее дочери — 16-летняя Захара и 15-летняя Шайло, которая передумала быть парнем и предстала в женственном образе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook