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Светлана Бондарчук прогадала с выбором белья под шелковое платье

Светлана Бондарчук примерила один из самых актуальных оттенков в палитре лета — сочный травянисто-зеленый. Правда, с деталью, которая ближе к телу, вышла осечка — нижнее белье предательски выдало само себя под тонким шелком. Образ это совсем не портит, наоборот, — прибавляет пикантности. Разбираем look, а заодно рассказываем, как избежать провалов в сверхсекретной миссии!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана соблазнительно танцует на камеру в шелковой комбинации длины миди. Кстати, от любимого отечественного бренда звезды. Стоимость наряда — нескромные 57 000 рублей, но за натуральный шелк. В дополнение — пара изумрудно-зеленых слингбэков и остромодные солнцезащитные очки от Chanel.

В ассортименте брендов разных сегментов есть нижнее белье, подходящее под любые ткани и силуэты. Это и бесшовные эластичные трусы, которые создают эффект второй кожи, и модели из инновационного кружева, которое плотно прилегает к телу и остается незаметным. О том, как правильно выбрать белье, мы расспросили экспертов. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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