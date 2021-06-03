Светлана Бондарчук прогадала с выбором белья под шелковое платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @a030aa
Светлана соблазнительно танцует на камеру в шелковой комбинации длины миди. Кстати, от любимого отечественного бренда звезды. Стоимость наряда — нескромные 57 000 рублей, но за натуральный шелк. В дополнение — пара изумрудно-зеленых слингбэков и остромодные солнцезащитные очки от Chanel.
В ассортименте брендов разных сегментов есть нижнее белье, подходящее под любые ткани и силуэты. Это и бесшовные эластичные трусы, которые создают эффект второй кожи, и модели из инновационного кружева, которое плотно прилегает к телу и остается незаметным. О том, как правильно выбрать белье, мы расспросили экспертов. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Instagram @a030aa
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