Светлана Бондарчук прогадала с выбором белья под шелковое платье

В ассортименте брендов разных сегментов есть нижнее белье, подходящее под любые ткани и силуэты. Это и бесшовные эластичные трусы, которые создают эффект второй кожи, и модели из инновационного кружева, которое плотно прилегает к телу и остается незаметным. О том, как правильно выбрать белье, мы расспросили экспертов. Подробности — на Passion.ru.