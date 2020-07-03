Когда прихватило спину: первая помощь при остеохондрозе и почему диагноз стремительно молодеет

Осторожно: сквозняк

Лечением боли в спине занимаются специалисты сразу по трём направлениям: невропатолог, ортопед-травматолог и нейрохирург. К любому из этих специалистов можно обратиться как за первой помощью, так и за полноценным лечениям болей в спине. В свою очередь, боль в спине может быть вызвана множеством факторов: начиная от травмы и заканчивая психосоматикой.

Причиной боли в спине может стать даже долгое нахождение на сквозняке. Любые воспалительные заболевания могут привести к тому, что отекают корешки спинного мозга и их травматизация становится более вероятно. То есть прямой связи нет, только опосредованная, но тем не менее. Любые снижение иммунитета может отразиться на спине, так как происходит внутренний межклеточный отёк и ткани становятся более травмоопасными.

Сезонные обострения также могут быть связаны со снижением иммунитета в холодное время года. При низких температурах повышается вероятность проявления болевого синдрома при остеохондрозе. Именно за счёт переохлаждения и воспаления корешков спинного мозга.