Когда прихватило спину: первая помощь при остеохондрозе и почему диагноз стремительно молодеет
Когда стоит бить тревогу?
«Скрутило спину так, что невозможно разогнуться»: такую жалобу нередко можно услышать от людей самого разного возраста, не только пожилых. Происходит это после тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения. Пострадавшие первым делом думают, как избавиться от боли. Врачи же предупреждают: если прострелило спину или поясницу один раз, наверняка симптомы повторятся. А значит, стоит заняться здоровьем. В большинстве случаев все начинается с остеохондроза, при котором медленно, но верно разрушаются межпозвоночные диски. После приступов острой внезапной боли человек лишается возможности нормально функционировать - любое движение причиняет боль. Важно понимать, к какому врачу стоит обратиться и как оказать себе первую помощь.
Фото: Pexels.com
Осторожно: сквозняк
Лечением боли в спине занимаются специалисты сразу по трём направлениям: невропатолог, ортопед-травматолог и нейрохирург. К любому из этих специалистов можно обратиться как за первой помощью, так и за полноценным лечениям болей в спине. В свою очередь, боль в спине может быть вызвана множеством факторов: начиная от травмы и заканчивая психосоматикой.
Причиной боли в спине может стать даже долгое нахождение на сквозняке. Любые воспалительные заболевания могут привести к тому, что отекают корешки спинного мозга и их травматизация становится более вероятно. То есть прямой связи нет, только опосредованная, но тем не менее. Любые снижение иммунитета может отразиться на спине, так как происходит внутренний межклеточный отёк и ткани становятся более травмоопасными.
Сезонные обострения также могут быть связаны со снижением иммунитета в холодное время года. При низких температурах повышается вероятность проявления болевого синдрома при остеохондрозе. Именно за счёт переохлаждения и воспаления корешков спинного мозга.
Фото: Pexels.com
Прострелило спину: как помочь себе
В первую очередь в острый период необходимо обеспечить неподвижность, стоит зафиксировать поясницу корсетом или эластичным бинтом. Вторым моментом лечения должен быть приём обезболивающих из группы нестеройдных. А также противовоспалительных препаратов, которых на рынке очень много и каждый может подобрать подходящий. Мази для наружного локального воздействия тоже можно использовать.
Если говорить точнее про остеохондроз, то он присутствуют у всех. Сама система нашей жизни - прямохождение, нагрузки на спину, сидячий образ жизни и питания, приводит к тому, что достаточно в раннем возрасте наша спина начинает деградировать. То есть постепенно разрушаться.
Фото: Pexels.com
Но основная проблема остеохондроза — если у вас есть нарушение опороспособности межпозвонковых дисков или появление грыж, костных выступов и остеофитов. И если это давит на позвоночные корешки, то самостоятельно решить проблему нельзя. Тут только хирургическое решение. Почему важно решить этот вопрос? Потому что иначе мы можем получить гипермобильность позвонков, что ведёт к очень серьезной травматизации корешков спинного мозга. Не затягивайте с лечением.
И да, все патологии, к сожалению, молодеют. Это связано с образом нашей жизни, качеством еды и окружающей обстановки. В последнее время даже появился диагноз «юношеский остеохондроз», когда заболевание прогрессирует уже у 9-10-летних детей.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!