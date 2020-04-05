9 мифов о лазерной эпиляции, в которые давно пора перестать верить: развенчивают эксперты
Миф 1. Лазерная эпиляция болезненна
Боль – ощущение субъективное. Все мы имеем индивидуальную чувствительность, поэтому говорить о том, что процедура лазерной эпиляции для всех одинаково комфортна, нельзя. Однако в дорогих качественных аппаратах существует масса приемов, которые позволяют уменьшить, а то и вовсе свести на нет все неприятные ощущения. Например, это могут быть вакуумная насадка и охлаждающий элемент. Также безопасность процедуры введена и в само оборудование – данные пациента заносятся в аппарат, и он сам выбирает для вас параметры, на которых и больно не будет, и результат получится отменный.
Миф 2. Делать лазерную эпиляцию в зоне бикини небезопасно
Это не так. Суть действия лазера заключается в том, что его энергия поглощается пигментом волоса – в этот момент энергия света переходит в энергию тепла, а сам волосяной фолликул разрушается при нагревании. Световая энергия лазера физически не может проникнуть в те области, где залегают лимфоузлы, органы малого таза. Но важно понимать, что это касается лишь качественного оборудования, которое имеет все регистрационные удостоверения. В частности, это удостоверение Минздрава РФ и, что самое важное, американской организации FDA. Последнее говорит о том, что аппарат прошел массу исследований еще до того, как стал применяться на людях. Сама по себе диодная лазерная эпиляция используется в мире уже 15 лет, имеет более 100 научных публикаций, которые доказывают ее безопасность.
Миф 3. Лазерная эпиляция подходит не всем
Отчасти это так. Современные аппараты для лазерной эпиляции позволяют проводить ее людям с любым фототипом кожи. Исключение составляют представители негроидной расы, а также обладатели седых волос. В первом случае лазерная энергия будет поглощаться не только пигментом волоса, но и пигментом кожи. Это будет болезненно и чревато появлением ожога. В седых волосах отсутствует пигмент – основная мишень для действия лазерной энергии. Безусловно, женщинам со светлой кожей и темными волосами потребуется чуть больше процедур для полного избавления от волос, чем женщинам со светлой кожей и светлыми волосами.
Фото: depositphotos
Миф 4. Удалять волосы лазером придется всю жизнь
Появление дешевых корейских и китайских аппаратов для лазерной эпиляции в некоторых клиниках и салонах привело к тому, что в Интернете появилась масса недовольных пациентов. Пишут они одно и то же: ходишь-ходишь, а заявленного эффекта нет… Его и не будет, если поддаться рекламе и сделать эпиляцию всего тела за 7 тысяч рублей. В чем заключается смысл качественной лазерной эпиляции – разогреть фолликул так, чтобы он погиб. За первую процедуру уходит от 15% до 25% всех волос в конкретной зоне. Отсюда и заявленное количество процедур – кому-то для полного удаления волос нужно 4 процедуры, кому-то 6-7 (зависит это во многом от фототипа).
Дешевое оборудование не имеет таких мощностей. Максимум, на что у него хватает сил – повредить фолликул и затормозить рост волос. Действительно, после первой процедуры волосы растут медленнее, и многим кажется, что вот он – эффект. Но волосы все равно продолжают расти, а вы продолжаете ходить. Это может продолжаться бесконечно долго – год, два, три... Вывод здесь очевиден – хорошее редко бывает дешево.
Миф 5. У лазерной эпиляции много противопоказаний
Их не так уж и много. Перед процедурой врач обязан вас осмотреть на предмет наличия каких-либо кожных заболеваний. Если у доктора появляется хотя бы малейшее подозрение на онкологию или же он выявит предрасположенность к развитию меланомы, он отправит вас на консультацию к дерматоонкологу. Другими словами, какие-либо кожные повреждения или новообразования могут быть либо противопоказанием к проведению процедуры, либо временным отводом.
Любые аппаратные методики противопоказаны в период беременности. Просто потому, что исследований, касающихся женщин в положении, никто не проводил и проводить, естественно, не будет. Нельзя делать лазерную эпиляцию и в зоне татуировки. Повременить с лазерной эпиляцией нужно и после загара. Делать процедуру в данном случае можно через две недели после окончания активного принятия солнечных ванн. После процедуры нужно воздержаться от посещения солярия хотя бы на 3-5 дней и активного целенаправленного загара. В течение лета вы вполне можете продолжать курс эпиляции, если будете защищать открытые участки кожи кремами с SPF.
Фото: freepik
Миф 6. Лазерная эпиляция может стать причиной ожога
Такое иногда случается. Причина тому – человеческий фактор. Он заключается в неумении врача оценить состояние кожи и возможность проведения процедуры, а также незнание специалистом конкретного аппарата. Например, загар в солярии или на солнце, использование автозагара является противопоказанием для проведения лазерной эпиляции. Связано это с тем, что меланин, образующийся в коже, начинает конкурировать с меланином волоса, и перетягивает на себя часть тепловой энергии. В результате кожа перегревается, вплоть до появления ожога. Казалось бы, неужели нельзя почувствовать, что ваша кожа горит? Можно! Но нередко, пациенту говорят о том, что да, мол, будет неприятно. Но до какой степени, он не знает, поэтому лежит и терпит. В любом случае пришли на лазерную эпиляцию, попросите врача показать сертификат, который подтверждает его умение работать именно с этим конкретным аппаратом.
Миф 7. Лазерная эпиляция – чисто женская процедура
Отнюдь. Сильная половина человечества давно оценила преимущества данного вида эпиляции. Как правило, мужчины удаляют волосы не щеках до линии роста бороды, на подбородке, на передней и задней поверхности шеи, в области подмышек. Многие прибегают к эпиляции из-за постоянного раздражения кожи при бритье, другие – с целью улучшить свою внешность, третьи – из гигиенических соображений. Дело в том, что с волосяными фолликулами связаны потовые и сальные железы. Лазерное удаление волос уменьшает количество последних, соответственно, уменьшается количество выделяемого пота и кожного сала. А это, в свою очередь, обеспечит лучшую сохранность дорогостоящих рубашек и свитшотов.
Миф 8. Любые методы удаления волос в конечном итоге усиливают их рост
Если вы пользуетесь бритвой, то пушковые волосы (а их на нашем теле большинство – тонкие, едва заметные волоски) становятся жесткими, темными. То есть вы, по сути увеличиваете такими методами зону для депиляции – вот с чем связан миф о том, что после депиляции волос может стать больше. Бритва часто вызывает раздражение, фолликулиты. Через порезы может попасть инфекция.
Депиляция с помощью домашнего электрического аппарата, восковой депиляции, шугаринга частично повреждает, смещает репродуктивный аппарат волоса. Волоски становится тоньше, но они гарантированно будут со временем врастать в кожу. Это происходит потому, что депиляцию проводят против роста, вдоль и поперек, чаще всего стихийно, что и это приводит к врастанию ослабленных волосков.
Но во время лазерной эпиляции идет прямое воздействие на фолликулы, поэтому проблема врастающих волос решается раз и навсегда. C первых сеансов. Точнее сказать, лазерная эпиляция – это прямое медицинское показание для борьбы с врастающими волосами и фолликулитом (раздражение от врастающих волос, прыщи). Помимо прочего, лазерный луч – стерилен, а домашние методы – нет.
Миф 9. Невозможно понять, что в клинике используется хороший лазер
Возможно! Главное – знать, какие документы просить. Как уже говорилось выше, в первую очередь все лазерное оборудование должно быть сертифицировано Росздравнадзором РФ, а лучше еще и иметь регистрацию CE Mark (Евросоюз) и FDA (CША). Спрашивайте у специалистов, не стесняйтесь. Также стоит узнать, какой тип лазеров используется в клинике.
Фотоэпиляция появилась раньше, но сегодня – это морально устаревший метод, как кассетные плееры или DVD-проигрыватели. То есть они работают, но зачем? Фотоэпиляция приблизительно на 20% менее эффективна, болезненна, более длительна, чем лазерная эпиляция. Ограничения вложены в саму технологию. При фотоэпиляции продуцируется пучок волн, и все они разной длины. Поэтому часть из них поглощается кожей, часть – пигментом сосудов и лишь часть пигментом волос. То есть фотоэпиляция будет эффективна только для людей с белой кожей и черными волосами! Другие пациенты будут проходить курс долго и мучительно. Если увеличивать мощность светового излучения для эффективного удаления светлых волос, то у пациента будут ожоги. Если не увеличивать – будет низкая эффективность.
Александритовый лазер признан «золотым стандартом» для проведения процедуры лазерной эпиляции на любом участке лица и тела. Он так называется потому, что в нем используют искусственный кристалл александрита, обогащенный ионами хрома. Сразу после сеанса кожа – гладкая. Лазерный луч такого лазера – селективный, то есть избирательный. Длина его волны 755 нм, она прицельно воздействует на пигмент волоса. Но все существующие на рынке модели александритовых лазеров прошлого поколения создают весьма ощутимые болезненные ощущения. Кроме того, они имеют ограничения для темной и загорелой кожи или для очень светлых волос. Фреон, который зачастую используют для охлаждения, может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.
Лазер Deka Motus AX с технологией Moveo для динамической эпиляции – новейшая методика, которая сегодня считается наиболее безболезненной, быстрой и безопасной для любого типа волос и кожи, в том числе и кожи со свежим загаром, и пигментацией. Сапфировый наконечник Moveo имеет встроенную контактную систему охлаждения кожи до 15°C, что делает процедуру максимально комфортной. Участок кожи 10х10 см обрабатывается от 10 секунд. Нагрев и передача лазерного излучения происходит плавно, и энергия локализуется в волосяном фолликуле, не повреждая кожу.
Также в качестве заключения хочется отметить, какой бы вид лазерной эпиляции вы ни выбрали, после сеанса необходимо использовать солнцезащитный крем с фактором защиты минимум SPF 15+ для лица и тела. А бояться лазеров не стоит – это безопасная и проверенная временем методика.
Фото: freepik, depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!