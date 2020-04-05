9 мифов о лазерной эпиляции, в которые давно пора перестать верить: развенчивают эксперты

Миф 1. Лазерная эпиляция болезненна

Боль – ощущение субъективное. Все мы имеем индивидуальную чувствительность, поэтому говорить о том, что процедура лазерной эпиляции для всех одинаково комфортна, нельзя. Однако в дорогих качественных аппаратах существует масса приемов, которые позволяют уменьшить, а то и вовсе свести на нет все неприятные ощущения. Например, это могут быть вакуумная насадка и охлаждающий элемент. Также безопасность процедуры введена и в само оборудование – данные пациента заносятся в аппарат, и он сам выбирает для вас параметры, на которых и больно не будет, и результат получится отменный.

Миф 2. Делать лазерную эпиляцию в зоне бикини небезопасно

Это не так. Суть действия лазера заключается в том, что его энергия поглощается пигментом волоса – в этот момент энергия света переходит в энергию тепла, а сам волосяной фолликул разрушается при нагревании. Световая энергия лазера физически не может проникнуть в те области, где залегают лимфоузлы, органы малого таза. Но важно понимать, что это касается лишь качественного оборудования, которое имеет все регистрационные удостоверения. В частности, это удостоверение Минздрава РФ и, что самое важное, американской организации FDA. Последнее говорит о том, что аппарат прошел массу исследований еще до того, как стал применяться на людях. Сама по себе диодная лазерная эпиляция используется в мире уже 15 лет, имеет более 100 научных публикаций, которые доказывают ее безопасность.

Миф 3. Лазерная эпиляция подходит не всем

Отчасти это так. Современные аппараты для лазерной эпиляции позволяют проводить ее людям с любым фототипом кожи. Исключение составляют представители негроидной расы, а также обладатели седых волос. В первом случае лазерная энергия будет поглощаться не только пигментом волоса, но и пигментом кожи. Это будет болезненно и чревато появлением ожога. В седых волосах отсутствует пигмент – основная мишень для действия лазерной энергии. Безусловно, женщинам со светлой кожей и темными волосами потребуется чуть больше процедур для полного избавления от волос, чем женщинам со светлой кожей и светлыми волосами.