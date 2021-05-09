Инопланетная красота: 5 неявных преображений звезд с помощью пластики
Аня Тейлор-Джой
Фото: gettyimages
Аня Тейлор-Джой запомнилась зрителям по фильмам «Сплит», «Стекло» и по главной роли в киноленте «Ведьма». Внешность девушки нельзя было назвать примечательной, но уже тогда на лице выделялись большие глаза и губы в форме двух «галочек».
Настоящую известность Аня Тейлор-Джой получила после сериала «Ход королевы». И не без помощи пластических хирургов. Большие распахнутые, будто «марсианские», глаза и более аккуратные губы сделали внешность актрисы запоминающейся и даже экзотической.
Произошедшие изменения явно указывают на то, что звезда кино провела блефаропластику и откорректировала форму губ с помощью филлеров или процедуры булхорн (подтяжка верхней губы). Результат получился удачным, а благодаря профессионализму хирургов следы вмешательства полностью скрыты от глаз «непосвященных».
Тайра Бэнкс
Фото: gettyimages
Американская супермодель Тайра Бэнкс — кумир для многих девушек. Несколько раз она попадала в список самых красивых людей планеты. Тайра не скрывает, что обращалась за помощью к пластическим хирургам, чтобы проложить дорогу к подиуму.
В 18 лет она решилась на ринопластику. Модель признается, что эта операция стала трамплином в ее карьере, хотя вмешательство было скорее вынужденным. Кости носа доставляли ей дискомфорт и мешали здоровому дыханию. В дальнейшем модель еще не раз делала инъекции ботокса и подтяжку лица. Полученное некогда мировое признание заставляет Тайру оставаться в прекрасной форме. Хорошо, что вмешательства хирургов проводятся крайне аккуратно, хотя их положительная сторона не остается незаметной для поклонников.
Холли Берри
Фото: gettyimages
Американская актриса Холли Берри в свои 54 года выглядит так, что ей позавидуют 20-летние. Но гладкая кожа, гармоничные черты лица и стройная фигура, позволяющие ей с успехом красоваться на экране, — результат не только генетики и активных занятий в спортзале, но и хирургического вмешательства. Чтобы принимать участие в конкурсах красоты, звезда решилась на ринопластику и маммопластику. Форма носа стала более элегантной и гармонирует с чертами лица, создавая омолаживающий эффект.
Высокие скулы актрисы указывают на контурную пластику, а гладкая кожа и высокий лоб — результат применения ботулотоксина. К счастью Холли, все вмешательство ее хирург проводит на высоком профессиональном уровне, поэтому поклонникам актрисы остается только удивляться тому, как с каждым годом она выглядит все свежее.
Скарлетт Йоханссон
Фото: gettyimages
Прекрасная внешность актрисы для многих ее поклонников остается предметом восхищения. Но к этому приложила старания не только природа, но и умелые руки хирурга.
Если сравнить фото Скарлетт разных лет, можно заметить, что лицо с годами значительно сузилось. Такой эффект достигается с помощью ботулотоксина, который помог скорректировать и форму бровей, сохранив подвижность и естественность мимики.
Форма носа изменена благодаря ринопластике: он тоже стал значительно уже. Маммопластика позволила увеличить грудь, а филлеры на основе гиалуроновой кислоты сформировали высокие скулы.
Грамотно проведенные инъекции и аккуратная пластика делают последствия операций незаметными для окружающих и позволяют Скарлетт и далее блистать на экране.
Дженнифер Энистон
Фото: gettyimages
Актриса, воплотившая героиню Рэйчел из сериала «Друзья», на некоторое время задала тренд на ринопластику. Дважды она проводила коррекцию носа, в результате он стал более изящным. «Нос, как у Рэйчел» стал наиболее частым запросом в клиниках пластической хирургии.
Несмотря на то, что актрисе за 50 лет, ее грудь остается приподнятой и четко очерченной. Такой эффект могла дать операция по укреплению и подтяжке. Благодаря тому, что Дженнифер не устает следить за своей внешностью, она продолжает оставаться востребованной и популярной в киноиндустрии.
Пластические операции, проведенные умелыми руками, остаются незаметны окружающим и способны изменить к лучшему не только внешность, но и жизненный путь. Но в этом деле стоит полагаться только на грамотного и опытного врача.
Фото: GettyImages
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