Инопланетная красота: 5 неявных преображений звезд с помощью пластики

Аня Тейлор-Джой запомнилась зрителям по фильмам «Сплит», «Стекло» и по главной роли в киноленте «Ведьма». Внешность девушки нельзя было назвать примечательной, но уже тогда на лице выделялись большие глаза и губы в форме двух «галочек».

Настоящую известность Аня Тейлор-Джой получила после сериала «Ход королевы». И не без помощи пластических хирургов. Большие распахнутые, будто «марсианские», глаза и более аккуратные губы сделали внешность актрисы запоминающейся и даже экзотической.

Произошедшие изменения явно указывают на то, что звезда кино провела блефаропластику и откорректировала форму губ с помощью филлеров или процедуры булхорн (подтяжка верхней губы). Результат получился удачным, а благодаря профессионализму хирургов следы вмешательства полностью скрыты от глаз «непосвященных».

Тайра Бэнкс