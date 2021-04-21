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Как стильно носить спецовку — учимся у Ани Тейлор-Джой и Хайди Клум

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Аня Тейлор-Джой

Фото: Eastnews

Комбез-спецовка и безразмерные брюки празднуют свое победное возвращение в образы знаменитостей. Рассказываем, как стильно носить униформу рабочего в повседневных аутфитах и на вечеринки!

Аня Тейлор-Джой дефилировала по улицам Нью-Йорка в комбинезоне брутального силуэта. И, кажется, в паре с вместительным и экологичным шоппером — это идеальный микс для неспешного кофе-брейка. Ранее такой трюк использовала Хайди Клум, которая отправилась на съемки шоу «Топ-модель по-немецки» в total white, а в главной роли — все тот же остромодный комбез, который на хрупких плечах звезды подиума выглядит максимально соблазнительно.

Среди поклонниц тренда и Саша Савельева, которая носит эту стильную деталь и в пир, и в мир. Например, на недавнем показе спортивной экипировки российской сборной для Игр в Токио актриса блистала в комбинезоне серо-голубого цвета, который зарифмовала с босоножками на каблуках.

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Из арсенала рабочего знаменитым модницам полюбилась еще одна деталь — широкие брюки-карго с крупными накладными карманами. В них во всю щеголяют Ким Кардашьян, Хейли Бибер и Рианна, сочетая с максимально высокими шпильками. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Фото: Eastnews / Instagram / Светлана Наконечная

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