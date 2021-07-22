Эксперты раскрыли секреты Диты фон Тиз, Виктории Бекхэм и других бьюти-икон современности
Хейли Бибер
Фото: gettyimages
Частенько выкладывает фото без макияжа, на которых выглядит потрясающе. В чем же ее секрет, если это не Instagram-фильтры?
Рашид Велиханов, пластический хирург клиники «Время Красоты»: «В самом начале карьеры внешность Хейли изменилась в лучшую сторону благодаря ринопластике. Кончик носа уменьшился, стал более аккуратным, а нависавшая перегородка между ноздрями поднялась. При этом горбинка и искривление спинки у модели остались! Предположу, что доктор работал только с кончиком носа, чтобы хирургическое вмешательство не было столь явным.
Раньше у Хейли брови были расположены низко и присутствовало небольшое нависание верхних век. Однако теперь мы можем заметить, как эффектно они поднялись — за счет эндоскопического лифтинга».
Екатерина Кушнир, врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»: «Со своей стороны отмечу, что у Хейли было выполнено объемное моделирование лица с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Подчеркнуты скулы, углы нижней челюсти, немного увеличен объем подбородка и губ. Благодаря инъекциям ботулотоксина лоб идеально гладкий и нет мимических морщин.
Очевидно, что Хейли регулярно заглядывает к своему косметологу на процедуры для улучшения качества кожи, делает курс биоревитализации, чтобы мощно увлажнить ее и сделать сияющей. А еще похоже, что it-girl любит фототерапию BBL — высокоинтенсивный широкополосный свет отлично устраняет такие несовершенства, как пигментация, тусклый цвет лица, следы постакне, расширенные поры и фотоповреждения кожи после интенсивных солнечных ванн».
Ирина Голубева, звездный визажист, блогер, основатель бренда кистей для макияжа IG, основатель онлайн-школы MAKEUPFM: «Если обратить внимание на макияж Хейли, он всегда натуральный, выдержан в естественных, золотистых оттенках, маленькие стрелки, густые, но аккуратные брови. На губах — нюдовые оттенки помад, розоватый тинт или прозрачный блеск. При этом перед сном она обязательно очищает кожу и снимает макияж, чтобы избежать появления прыщиков, закупоривания пор, раннего появления морщин».
Виктория Бекхэм
Фото: gettyimages
Экс-«перчинка» далеко не сразу стала бьюти-иконой, пройдя долгий путь преображения, на котором был и неудачный опыт увеличения груди, и ярко-оранжевый загар. Зато сейчас аристократичная Бекхэм вдохновляет миллионы девушек по всему миру!
Рашид Велиханов: «Когда в 1999 году Виктория в первый раз увеличила грудь имплантами, скажем честно, это выглядело не очень естественно. Молочные железы были похожи на "шарики" и оказались чересчур объемными для ее стройной, хрупкой фигуры.
После рождения третьего ребенка звезда решила поменять импланты на меньший размер и на другую анатомическую форму. И не прогадала — результат коррекции отличный.
При сравнении фотографий Бекхэм в юношеском возрасте и сейчас можно заметить, она сделала ринопластику. Если раньше нос был более полным, после операции его кончик стал уже и аккуратнее, немного поднялся, а асимметрия исчезла (раньше нос чуточку смотрел вбок).
Скорее всего, звезда также сделала увеличивающую пластику подбородка с помощью специального имплантата».
Екатерина Кушнир: «Бекхэм тоже деликатно увеличивает губы и скулы с помощью филлеров, своевременно подкалывает ботулотоксин.
Четкий овал лица поддерживает аппаратным лифтингом (полагаю, что это Ultherapy — ультразвуковая подтяжка на уровне связочно-мышечного аппарата). Данная методика также позволяет устранить небольшое возрастное нависание века, разгладить носогубные складки, запуская в глубоких слоях кожи активный синтез "свежего" коллагена.
Еще Виктория очень любит "уколы красоты", в частности, плазмотерапию. Инъекции собственной плазмы крови пациента, смешанные со специально подобранными коктейлями, запускают процессы омоложения на клеточном уровне, устраняют морщины и улучшают качество кожи.
Сияющий взгляд поддерживает мезотерапия области вокруг век».
Ирина Голубева: «Секрет красоты Виктории Бекхэм состоит в том, что она максимально питает и увлажняет кожу, уделяет особое внимание очищению. В дорогу звезда берет с собой множество увлажняющих средств и никогда не упускает возможности лишний раз воспользоваться ими. Также она регулярно делает маски для лица и особое внимание уделяет шее и зоне декольте.
Хочется отметить, что Виктория не только снаружи питает кожу, но и принимает витамины, ухаживая таким образом за организмом изнутри. Она занимается пилатесом раз в неделю, ежедневно в ее жизни присутствуют тренировки, да и с 4 детьми, бизнесом, всемирной известностью невозможно не быть активной».
Дита фон Тиз
Фото: gettyimages
«Королева бурлеска считает, что в борьбе за красоту все средства хороши. Поэтому она прибегала не только к хорошо известным и зарекомендовавшим себя "приемам" эстетической медицины, но и к весьма опасным методикам — в частности, удалению двух нижних пар ребер, — отмечает Рашид Велиханов. — Эта устаревшая и небезопасная операция позволила Дите уменьшить объем талии до минимальных объемов: 56 см, а в затянутом корсете 42 см! Однако в таком случае утрачивается защитная функция ребер для внутренних органов и возможность травм при ударе повышается. Я как специалист против таких неоправданных рисков.
Еще в 21 год девушка резко похудела, из-за чего ее грудь потеряла форму и упругость. Тогда Дита обратилась к пластическому хирургу за маммопластикой, чтобы вернуть ей пышность и красоту. Полагаю, что впоследствии она делала и ее подтяжку — потому что объем большой, а гравитационный птоз, увы, никто не отменял. Не исключаю, что звезда также делала липосакцию для устранения локальных жировых отложений.
Если взглянуть на последние фотографии в Instagram-аккаунте Диты, можно заметить, насколько у нее безупречный овал лица в 48 лет. Предполагаю, что у нее может быть выполнена хирургическая подтяжка лица и пластика век».
Екатерина Кушнир: «Красотка делает ботулинотерапию от морщин, а вот филлеры на основе гиалуроновой кислоты — нет, не похоже. В частности, объем губ у Диты свой, природный, а скулы она подчеркивает с помощью яркого сценического грима.
Думаю, Дита много времени уделяет уходу за кожей, чтобы она оставалась идеально фарфоровой: не загорает и всегда пользуется SPF защитой, делает химические пилинги и использует косметику с отбеливающими компонентами.
Она, как и другие бьюти-иконы из списка, делает аппаратные лифтинговые процедуры (Альтера или Термаж) и коллагенотерапию — инъекции чистого коллагена для упругости кожи.
А еще поражает потрясающая форма танцовщицы. Скорее всего, вдобавок к тренировкам она делает аппаратный массаж и обертывания, которые улучшают лимфодренаж и устраняют отечность, лишние объемы».
Меган Маркл
Фото: gettyimages
После всех происшествий в британской королевской семье герцогиню Сассекскую кто-то горячо любит и поддерживает, а кто-то ненавидит. Но одно признают обе стороны дебатов: Меган мастерски умеет подчеркнуть достоинства своей внешности!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Рашид Велиханов: «Ринопластика сделала нос Маркл более аккуратным и изящным, придала внешности аристократичности. Больше никаких хирургических вмешательств не вижу! Только регулярные косметологические процедуры».
Екатерина Кушнир: «А вот что касается косметологии, то Меган устранила веснушки, которые раньше были у нее по всему лицу, с помощью фототерапии, придала чувственный объем губам с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, ходит на плацентарные капельницы, чтобы замедлить процессы старения "изнутри", а перед важными мероприятиями делает инфракрасный термолифтинг skin tyte, который моментально дает идеальный овал и делает кожу более упругой».
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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