Эксперты раскрыли секреты Диты фон Тиз, Виктории Бекхэм и других бьюти-икон современности

Частенько выкладывает фото без макияжа, на которых выглядит потрясающе. В чем же ее секрет, если это не Instagram-фильтры?

Рашид Велиханов, пластический хирург клиники «Время Красоты»: «В самом начале карьеры внешность Хейли изменилась в лучшую сторону благодаря ринопластике. Кончик носа уменьшился, стал более аккуратным, а нависавшая перегородка между ноздрями поднялась. При этом горбинка и искривление спинки у модели остались! Предположу, что доктор работал только с кончиком носа, чтобы хирургическое вмешательство не было столь явным.

Раньше у Хейли брови были расположены низко и присутствовало небольшое нависание верхних век. Однако теперь мы можем заметить, как эффектно они поднялись — за счет эндоскопического лифтинга».

Екатерина Кушнир, врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты»: «Со своей стороны отмечу, что у Хейли было выполнено объемное моделирование лица с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Подчеркнуты скулы, углы нижней челюсти, немного увеличен объем подбородка и губ. Благодаря инъекциям ботулотоксина лоб идеально гладкий и нет мимических морщин.

Очевидно, что Хейли регулярно заглядывает к своему косметологу на процедуры для улучшения качества кожи, делает курс биоревитализации, чтобы мощно увлажнить ее и сделать сияющей. А еще похоже, что it-girl любит фототерапию BBL — высокоинтенсивный широкополосный свет отлично устраняет такие несовершенства, как пигментация, тусклый цвет лица, следы постакне, расширенные поры и фотоповреждения кожи после интенсивных солнечных ванн».

Ирина Голубева, звездный визажист, блогер, основатель бренда кистей для макияжа IG, основатель онлайн-школы MAKEUPFM: «Если обратить внимание на макияж Хейли, он всегда натуральный, выдержан в естественных, золотистых оттенках, маленькие стрелки, густые, но аккуратные брови. На губах — нюдовые оттенки помад, розоватый тинт или прозрачный блеск. При этом перед сном она обязательно очищает кожу и снимает макияж, чтобы избежать появления прыщиков, закупоривания пор, раннего появления морщин».

Виктория Бекхэм