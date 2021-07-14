Роза Сябитова рассказала, как изменилась ее жизнь после увеличения груди
На днях на Уoutube вышел новый выпуск программы «Почему я?», где героем передачи стала Роза. В интервью ведущей передачи певице Валерии сваха рассказала о пластической операции на грудь. Сейчас Сябитова признается, что ни за что бы не решилась на подобные изменения и даже жалеет о своем выборе.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram syabitova_roza
«Уже десять лет я ношу компрессионное белье, я сплю в нем, я в нем хожу. Спать можно было на животе, а теперь только в определенной позе. А как спина болит? Причем ладно бы свои были бы. Так я сама себе две дыни воткнула. Красиво, не спорю. Но стоит ли эта красота того дискомфорта, с которым я живу?», – сообщила героиня материала об ужасных неудобствах имплантов. Однако на данный момент Сябитова не собирается избавляться от ненавистной груди, но советует всем девушкам воздержаться от подобных изменений.
Роза признается, что выложила крупную сумму за свои искусственные формы: «Это я тюнинг сделала, теперь два "мерседеса" стоят. А так я двоих детей шесть лет кормила, понятно, что там остались только "уши спаниеля"».
Фото: Instagram syabitova_roza
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