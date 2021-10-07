Чужое лицо Валерия Леонтьева: как и почему изменился главный «Казанова» России

Чужое лицо Валерия Леонтьева: как и почему изменился главный «Казанова» РоссииЭксклюзивно для Passion.ru эксперт разобрал внешность певца по косточкам.
Долгое время считалось, что пластические операции по большей части женская прерогатива, но современные стандарты диктуют, что звезда должна удивлять своим молодым видом, и все чаще клиентами клиник косметологии и хирургии становятся мужчины. Это относится и к Валерию Леонтьева. Помимо певческого таланта он всегда отличался подтянутым телом и считался весьма привлекательным для женщин. Певцу уже 72 года, но он до сих пор поддерживает себя в форме и немало внимания уделяет пластике и уходовым процедурам для лица.
Милана Саид-Эминовна Азимова
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники 360 Cosmetology
«Певец сам признавался, что не раз прибегал к услугам пластических хирургов. Судя по фотографиям, можно с уверенностью сказать, что ему проводилась блефаропластика, скорее всего, также была подтяжка нижней части лица и инъекции филлеров в губы и другие манипуляции, стирающие следы времени», – комментирует Милана Саид-Эминовна Азимова.
Леонтьев очень внимателен к уходу за лицом и телом. Он считает, что обязанность артиста – как можно дольше сохранять притягательную внешность, чтобы зрители не были разочарованы.
Фото: starface
Первую пластику артист сделал еще в начале 90-х годов. В то время в России качество эстетической медицины еще не было так развито, и ему пришлось обращаться к специалистам за границей. Первой пластической операцией Леонтьева стала круговая подтяжка лица. Впоследствии он делал ее неоднократно, и одна из них привела к не самым удачным результатам: в Майами Леонтьеву перетянули кожу, и уши певца потеряли свою симметричность, причем достаточно ощутимо. Певцу пришлось выступать с исключительно с распущенными волосами, чтобы скрыть неудачную коррекцию.
Фото: архив пресс-служб
Ходят слухи, что манипуляции над своей внешностью звезда доверяет только американским врачам. И в них, скорее всего, есть большая доля истины, ведь его супруга проживает в Майами, и Леонтьев зимние каникулы всегда проводит с ней. Какие же еще операции и процедуры проводил певец?
Манипуляции с лицом
Достаточно выраженные скулы и впалые щеки могут быть результатом удаления так называемых комков Биша – жировых пакетов в области щек. Это сейчас очень популярная процедура, которая делает лицо визуально худее.
Фото: starface
Также достаточно четко прослеживается корректировка черт лица с помощью филлеров. Но к ней прибегает практически каждый представитель шоу-бизнеса, так что в данном вопросе Валерий не исключение. Филлеры восполнили ему объем скул, заполнили носогубные складки, чтобы придать скульптурность лицу. Вероятно, наполнители используются и для нижней трети лица, чтобы поддерживать четкость овала. На фотографиях Леонтьева в молодости видно, что его губы были значительно тоньше, сейчас же они выглядят пухлыми и явно увеличенными, что также говорит о введении в них филлера.
Уходовые процедуры
Практически полное отсутствие мимических морщин – результат введения ботокса. С его помощью мимика лица «замораживается», и поверхность кожи, независимо от эмоций, остается гладкой.
Регулярные пилинги, солярий, биоревитализация позволяют добиться гладкой и загорелой кожи, а такие процедуры, как Альтера-терапия уплотняют ткани и приводят лицо в тонус. За счет тщательной проработки SMAS-слоя в процессе проведения процедуры, в мышцах и дерме воссоздается коллагеновая матрица, что и становится причиной заметного лифтинг-эффекта. Точечный прогрев сфокусированным ультразвуком позволяет добиться нужного эффекта без повреждения кожного покрова.
Фото: Instagram
Изменение формы и цвета губ
В ранний период творчества, что также следует из фотографий, губы Леонтьева были не только тоньше, но и довольно бледными. Певец признается, что регулярно делает татуаж – эта процедура позволяет сделать контур более четким.
Блефаропластика
Это основная пластическая манипуляция, которая выполняется после 40 лет. Оперативным путем удаляются излишки кожи и жировой ткани с верхнего или нижнего века, при этом есть возможность изменить разрез глаз. Однако последняя операция на веках у Леонтьева также была не слишком неудачной. Он не мог нормально закрыть глаза, и ему некоторое время приходилось спать с открытыми глазами. Ему прописали специальные капли и запретили носить линзы. Все это могло закончиться крайне плачевно, но артисту повезло. Через некоторое время все нормализовалось.
Ринопластика
Если рассматривать ранние фотографии певца, невооруженным глазом видно, что ему проводилась ринопластика. После операции его нос стал более коротким и смотрится намного аккуратнее. Сам артист остался доволен результатом операции.
Абдоминопластика
Помимо лица Леонтьев внес корректировки и в фигуру. Он сделал абдоминопластику и подправил форму живота, придав ему рельефность. Также он откорректировал форму бедер.
Леонтьев очень много времени уделяет занятиям спортом и репетициям, что позволяет ему поддерживать хорошую форму. Он не придерживается какой-то определенной диеты, просто ограничивает количество принимаемой пищи.
Фото: globallook, GettyImages