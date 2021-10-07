Чужое лицо Валерия Леонтьева: как и почему изменился главный «Казанова» России

Изменение формы и цвета губ

В ранний период творчества, что также следует из фотографий, губы Леонтьева были не только тоньше, но и довольно бледными. Певец признается, что регулярно делает татуаж – эта процедура позволяет сделать контур более четким.

Блефаропластика

Это основная пластическая манипуляция, которая выполняется после 40 лет. Оперативным путем удаляются излишки кожи и жировой ткани с верхнего или нижнего века, при этом есть возможность изменить разрез глаз. Однако последняя операция на веках у Леонтьева также была не слишком неудачной. Он не мог нормально закрыть глаза, и ему некоторое время приходилось спать с открытыми глазами. Ему прописали специальные капли и запретили носить линзы. Все это могло закончиться крайне плачевно, но артисту повезло. Через некоторое время все нормализовалось.

Ринопластика

Если рассматривать ранние фотографии певца, невооруженным глазом видно, что ему проводилась ринопластика. После операции его нос стал более коротким и смотрится намного аккуратнее. Сам артист остался доволен результатом операции.

Абдоминопластика

Помимо лица Леонтьев внес корректировки и в фигуру. Он сделал абдоминопластику и подправил форму живота, придав ему рельефность. Также он откорректировал форму бедер.

Леонтьев очень много времени уделяет занятиям спортом и репетициям, что позволяет ему поддерживать хорошую форму. Он не придерживается какой-то определенной диеты, просто ограничивает количество принимаемой пищи.