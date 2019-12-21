Гравитационный птоз и 7 популярных методов, которые позволят вам «вернуть лицо на место»
Причины появления гравитационного птоза
Гравитационный птоз – это опущение тканей лица и тела, которое с возрастом происходит абсолютно у всех. Обычно признаки птоза начинают появляться после 35-40 лет. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей лица и типа старения, это может случиться раньше или позже указанного возраста. Например, мелкоморщинистый или мускульный типы менее склонны к птозу по сравнению с остальными.
Ошибочно считать, что причина опущения тканей кроется только в ухудшении качественных характеристик кожи. Конечно, с возрастом она становится более тонкой, обезвоженной, а ее эластичность снижается. Однако глобальные возрастные изменения происходят также с поверхностной и глубокой подкожно-жировой клетчаткой лица. Например, равномерный поверхностный слой истончается, а жировые отложения в области носогубных складок и нижней трети лица (в зоне брылей и второго подбородка), наоборот, с возрастом начинают увеличиваться.
Фото: vostock-photo
Известно, что после 35 лет синтез коллагена постепенно снижается, что влияет на связочный аппарат кожи: поверхностные и глубокие связки истончаются и начинают хуже выполнять свои поддерживающие функции. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к перемещению и провисанию тканей.
Кроме того, с возрастом мышцы лица, особенно в его нижней трети, становятся склонными к постоянному напряжению (гипертонусу), что приводит к опущению уголков рта и не позволяет противодействовать силе гравитации. Как правило, после 45-50 лет начинается возрастное истончение костей, в том числе черепа. Места прикрепления связок кожи к костям меняются, теряются «точки опоры». Это также приводит к птозу.
На начальном этапе формирования гравитационного птоза достаточно хорошо высыпаться и не пить лишней жидкости на ночь. Однако со временем необходимы более радикальные меры. В этом случае важно обратиться за профессиональной помощью к косметологам.
Основные признаки гравитационного птоза
Характерными чертами гравитационного птоза являются следующие:
- опущение бровей;
- избыток кожи верхнего века;
- грыжевые мешки под глазами;
- выраженные носослезные и носощечные борозды;
- уплощение щек и уменьшение объема в средней трети лица;
- углубление и удлинение носогубных складок;
- опущение уголков рта и формирование губоподбородочных складок;
- появление брылей и второго подбородка;
- углубление морщин шеи (или «колец Венеры»).
Еще один немаловажный фактор, усугубляющий процессы гравитационного птоза, нерешенная проблема зубочелюстной системы, точнее отсутствие ортодонтического и ортогнатологического лечения при наличии для этого показаний. Это приводит к недостаточному объему подбородка, вследствие этого ткани нижнего отдела лица не имеют достаточной опоры. В связи с этим у пациента происходит (или всегда присутствует) сглаженность шейного подбородочного угла и появление так называемого второго подбородка, которое связано не с отложением жира в этой зоне, а с провисанием мышц, которые не натянуты на необходимый костный каркас.
Что же делать и когда начинать борьбу с гравитационным птозом?
Начинать борьбу с птозом нужно как можно раньше. Поскольку его проявления могут быть разнообразными, типы необходимых процедур подбираются врачом индивидуально для каждого пациента.
Для того, чтобы эффективно бороться с гравитационным птозом, важно своевременно обнаружить проблему. При условии обращения на начальных этапах проявления птоза, коррекции можно добиться каким-то одним методом, либо более редкими повторениями процедуры и меньшим количеством визитов к врачу.
Если же гравитационный птоз уже сильно выражен, наиболее логичным станет использование комплексных программ коррекции, которые будут включать в себя сочетание аппаратных и инъекционных методик. При этом аппаратные методики в основном будут направлены на глубокие слои кожи и подкожно-жировую клетчатку, а также на улучшение тонуса и тургора тканей. Это касается прежде всего мышц и связок, так как с них птоз, собственно говоря, и начинается.
«В качестве профилактики гравитационного птоза необходимы регулярные процедуры массажа и самомассажа, для улучшения кровообращения и лимфодренажа, что устранит отечность тканей, сделает их менее «тяжелыми». При проявлениях возрастного и «природного» гравитационного птоза в косметологии используются различные методики: аппаратные и инъекционные. Задача и объем работы будут зависеть от степени выраженности опущения тканей. В основном применяются методы стимуляции выработки новых волокон собственного коллагена и эластина кожи – белков «молодости», формирующих каркас упругого молодого лица. Какие методики и в какой комбинации подходят именно вам, определит врач косметолог на консультации».
Нитевой лифтинг
Установка нитей – очень действенный метод борьбы с птозом. Его суть заключается в фиксации тканей, которые уже начали опускаться. Нити могут быть как лифтинговыми, дающими жесткую фиксацию, так и армирующими, которые создают дополнительную сетку, уплотняя структуру ткани и не давая провисать ей. Нити устанавливаются в подкожно-жировую клетчатку и способны удержать именно этот слой, на мышцы и связки нити не оказывают влияния, поэтому лучше эту методику совмещать с чем-то другим.
Фото: vostock-photo
Ультразвуковой лифтинг Ulthera
Эффективно борется с гравитационным птозом ультразвуковой smas-лифтинг на аппарате Ulthera System – это методика сфокусированного ультразвука, которая воздействует на глубокие слои мышц и связок лица, благодаря которому происходит формирование нового коллагенового каркаса, укрепление связочного аппарата и таким образом создается ярко выраженный эффект лифтинга.
4D-омоложение
Процедура проводится на аппарате Fotona и позволяет как прогреть глубокие слои тканей, так и поработать с качеством кожи, в том числе с ее рельефом. Оказывает комплексное омолаживающее воздействие.
Инъекции для стимуляции выработки собственного коллагена
Для борьбы с гравитационным птозом аппаратные методики, как правило, сочетаются с процедурами инъекционными. Инъекции специальных препаратов вводятся в кожу с целью стимуляции выработки нового коллагена. Это поможет остановить процесс развития гравитационного птоза.
Коррекция объемов лица
После того как возвращен тонус мягким тканям лица, их надо вернуть на законное место, с которого они опустились вниз. Для этого используются инъекционные методики – введение филлеров (чаще всего на основе гиалуроновой кислоты) для моделирования средней трети лица и прежде всего области скул и области виска. Еще один важный этап коррекции – моделирование подбородка. Оно очень часто производится у тех, у кого подбородок не имеет достаточного объема либо изначально, либо с возрастом теряет в том числе свой костной объем. Чем раньше будет выполнена контурная пластика, тем меньший объем препарата потребуется для выполнения процедуры и тем более естественный результат будет получен.
RF-лифтинг
Помимо выше перечисленных методик с гравитационным птозом отлично справляется RF-лифтинг. Во время процедуры происходит прогревание тканей на уровне дермы воздействием тока высокой частоты, что способствует естественному обновлению кожного каркаса. Наилучший эффект достигается за курс из 4-8 процедур.
Биоармирование
Отличным эффектом также обладает биоармирование — направленные инъекции филлера с гиалуроновой кислотой. Молодой коллаген формируется по направлениям инъекций и обновляет каркас, поддерживающий лицо. Этот способ имеет нарастающий эффект, который становится наиболее заметным в течение 3-4 недель.
Вместо заключения хочется напомнить, что самое важное в уходе за собой – это регулярность и комплексный подход, в том числе и при борьбе с гравитационному птозом! Сходив один раз к косметологу, не стоит рассчитывать на внезапное омоложение на 20 лет. Проявлять заботу о себе регулярно.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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