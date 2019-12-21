passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гравитационный птоз и 7 популярных методов, которые позволят вам «вернуть лицо на место»

Словосочетание «гравитационный птоз», благодаря рекламе омолаживающих процедур, сегодня у всех на слуху. И даже если вы не знаете, что оно обозначает, но видите в зеркале «усталое» или «грустное» лицом (на эти проблемы чаще всего жалуются пациенты при обращении к косметологу), знайте – именно так воспринимается такой естественный процесс старения тканей, как гравитационный птоз.
Евгения Иконникова
Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук

Причины появления гравитационного птоза

Гравитационный птоз – это опущение тканей лица и тела, которое с возрастом происходит абсолютно у всех. Обычно признаки птоза начинают появляться после 35-40 лет. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей лица и типа старения, это может случиться раньше или позже указанного возраста. Например, мелкоморщинистый или мускульный типы менее склонны к птозу по сравнению с остальными.

Ошибочно считать, что причина опущения тканей кроется только в ухудшении качественных характеристик кожи. Конечно, с возрастом она становится более тонкой, обезвоженной, а ее эластичность снижается. Однако глобальные возрастные изменения происходят также с поверхностной и глубокой подкожно-жировой клетчаткой лица. Например, равномерный поверхностный слой истончается, а жировые отложения в области носогубных складок и нижней трети лица (в зоне брылей и второго подбородка), наоборот, с возрастом начинают увеличиваться.

Фото: vostock-photo

Известно, что после 35 лет синтез коллагена постепенно снижается, что влияет на связочный аппарат кожи: поверхностные и глубокие связки истончаются и начинают хуже выполнять свои поддерживающие функции. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к перемещению и провисанию тканей.

Кроме того, с возрастом мышцы лица, особенно в его нижней трети, становятся склонными к постоянному напряжению (гипертонусу), что приводит к опущению уголков рта и не позволяет противодействовать силе гравитации. Как правило, после 45-50 лет начинается возрастное истончение костей, в том числе черепа. Места прикрепления связок кожи к костям меняются, теряются «точки опоры». Это также приводит к птозу.

На начальном этапе формирования гравитационного птоза достаточно хорошо высыпаться и не пить лишней жидкости на ночь. Однако со временем необходимы более радикальные меры. В этом случае важно обратиться за профессиональной помощью к косметологам.

Основные признаки гравитационного птоза

Характерными чертами гравитационного птоза являются следующие:

  • опущение бровей;
  • избыток кожи верхнего века;
  • грыжевые мешки под глазами;
  • выраженные носослезные и носощечные борозды;
  • уплощение щек и уменьшение объема в средней трети лица;
  • углубление и удлинение носогубных складок;
  • опущение уголков рта и формирование губоподбородочных складок;
  • появление брылей и второго подбородка;
  • углубление морщин шеи (или «колец Венеры»).
Дарья Мельникова
Врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники эстетической медицины «Галактика»

Еще один немаловажный фактор, усугубляющий процессы гравитационного птоза, нерешенная проблема зубочелюстной системы, точнее отсутствие ортодонтического и ортогнатологического лечения при наличии для этого показаний. Это приводит к недостаточному объему подбородка, вследствие этого ткани нижнего отдела лица не имеют достаточной опоры. В связи с этим у пациента происходит (или всегда присутствует) сглаженность шейного подбородочного угла и появление так называемого второго подбородка, которое связано не с отложением жира в этой зоне, а с провисанием мышц, которые не натянуты на необходимый костный каркас.

Что же делать и когда начинать борьбу с гравитационным птозом?

Начинать борьбу с птозом нужно как можно раньше. Поскольку его проявления могут быть разнообразными, типы необходимых процедур подбираются врачом индивидуально для каждого пациента.

Для того, чтобы эффективно бороться с гравитационным птозом, важно своевременно обнаружить проблему. При условии обращения на начальных этапах проявления птоза, коррекции можно добиться каким-то одним методом, либо более редкими повторениями процедуры и меньшим количеством визитов к врачу.

Если же гравитационный птоз уже сильно выражен, наиболее логичным станет использование комплексных программ коррекции, которые будут включать в себя сочетание аппаратных и инъекционных методик. При этом аппаратные методики в основном будут направлены на глубокие слои кожи и подкожно-жировую клетчатку, а также на улучшение тонуса и тургора тканей. Это касается прежде всего мышц и связок, так как с них птоз, собственно говоря, и начинается.

Евгения Соболева
Врач-дерматолог, косметолог ЦИДК
«В качестве профилактики гравитационного птоза необходимы регулярные процедуры массажа и самомассажа, для улучшения кровообращения и лимфодренажа, что устранит отечность тканей, сделает их менее «тяжелыми». При проявлениях возрастного и «природного» гравитационного птоза в косметологии используются различные методики: аппаратные и инъекционные. Задача и объем работы будут зависеть от степени выраженности опущения тканей. В основном применяются методы стимуляции выработки новых волокон собственного коллагена и эластина кожи – белков «молодости», формирующих каркас упругого молодого лица. Какие методики и в какой комбинации подходят именно вам, определит врач косметолог на консультации».

Нитевой лифтинг

Установка нитей – очень действенный метод борьбы с птозом. Его суть заключается в фиксации тканей, которые уже начали опускаться. Нити могут быть как лифтинговыми, дающими жесткую фиксацию, так и армирующими, которые создают дополнительную сетку, уплотняя структуру ткани и не давая провисать ей. Нити устанавливаются в подкожно-жировую клетчатку и способны удержать именно этот слой, на мышцы и связки нити не оказывают влияния, поэтому лучше эту методику совмещать с чем-то другим.

Фото: vostock-photo

Ультразвуковой лифтинг Ulthera

Эффективно борется с гравитационным птозом ультразвуковой smas-лифтинг на аппарате Ulthera System – это методика сфокусированного ультразвука, которая воздействует на глубокие слои мышц и связок лица, благодаря которому происходит формирование нового коллагенового каркаса, укрепление связочного аппарата и таким образом создается ярко выраженный эффект лифтинга.

4D-омоложение

Процедура проводится на аппарате Fotona и позволяет как прогреть глубокие слои тканей, так и поработать с качеством кожи, в том числе с ее рельефом. Оказывает комплексное омолаживающее воздействие.

Инъекции для стимуляции выработки собственного коллагена

Для борьбы с гравитационным птозом аппаратные методики, как правило, сочетаются с процедурами инъекционными. Инъекции специальных препаратов вводятся в кожу с целью стимуляции выработки нового коллагена. Это поможет остановить процесс развития гравитационного птоза.

Коррекция объемов лица

После того как возвращен тонус мягким тканям лица, их надо вернуть на законное место, с которого они опустились вниз. Для этого используются инъекционные методики – введение филлеров (чаще всего на основе гиалуроновой кислоты) для моделирования средней трети лица и прежде всего области скул и области виска. Еще один важный этап коррекции – моделирование подбородка. Оно очень часто производится у тех, у кого подбородок не имеет достаточного объема либо изначально, либо с возрастом теряет в том числе свой костной объем. Чем раньше будет выполнена контурная пластика, тем меньший объем препарата потребуется для выполнения процедуры и тем более естественный результат будет получен.

Марина Хрептик
Врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники эстетической медицины SELINE

RF-лифтинг

Помимо выше перечисленных методик с гравитационным птозом отлично справляется RF-лифтинг. Во время процедуры происходит прогревание тканей на уровне дермы воздействием тока высокой частоты, что способствует естественному обновлению кожного каркаса. Наилучший эффект достигается за курс из 4-8 процедур.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Ультра А сыворотка с ретинолом «Совершентсво кожи» Ultra A Skin Perfecting Serum, Ultraceuticals, обладает кераталитическим действием, стимулирует выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, сокращает морщины, улучает цвет лица, устраняет очаги гиперпигментации и воспалений, регулирует выработку кожного сала. Цена: 7870 рублей.

Биоармирование

Отличным эффектом также обладает биоармирование — направленные инъекции филлера с гиалуроновой кислотой. Молодой коллаген формируется по направлениям инъекций и обновляет каркас, поддерживающий лицо. Этот способ имеет нарастающий эффект, который становится наиболее заметным в течение 3-4 недель.

Вместо заключения хочется напомнить, что самое важное в уходе за собой – это регулярность и комплексный подход, в том числе и при борьбе с гравитационному птозом! Сходив один раз к косметологу, не стоит рассчитывать на внезапное омоложение на 20 лет. Проявлять заботу о себе регулярно.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!