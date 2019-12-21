Гравитационный птоз и 7 популярных методов, которые позволят вам «вернуть лицо на место»

Причины появления гравитационного птоза

Гравитационный птоз – это опущение тканей лица и тела, которое с возрастом происходит абсолютно у всех. Обычно признаки птоза начинают появляться после 35-40 лет. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей лица и типа старения, это может случиться раньше или позже указанного возраста. Например, мелкоморщинистый или мускульный типы менее склонны к птозу по сравнению с остальными.

Ошибочно считать, что причина опущения тканей кроется только в ухудшении качественных характеристик кожи. Конечно, с возрастом она становится более тонкой, обезвоженной, а ее эластичность снижается. Однако глобальные возрастные изменения происходят также с поверхностной и глубокой подкожно-жировой клетчаткой лица. Например, равномерный поверхностный слой истончается, а жировые отложения в области носогубных складок и нижней трети лица (в зоне брылей и второго подбородка), наоборот, с возрастом начинают увеличиваться.