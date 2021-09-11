Американский волевой подбородок, как в голливудском фильме – стоит ли его делать

«Как и любое изменение внешности, волевой подбородок должен быть оправдан внешними данными — говоря проще, он должен подходить под тип внешности. То есть этот вопрос решается строго в индивидуальном порядке. В целом, коррекция подбородка — не такая большая редкость. И есть как минимум две веские причины обращения пациентов. Микрогнатия — отсутствие подбородка или наличие анатомически маленького подбородка, который, прямо скажем, не украшает пациента. Второй момент — это возрастная резорбция кости: уменьшение кости в связи со старением костей черепа. В обоих случаях пациентам показана ментопластика — коррекция подбородка. Также к данной процедуре прибегают из чисто эстетических соображений, например, чтобы вытянуть овал лица. Это одна из популярных на сегодняшний день процедур.

Как правило, коррекция подбородка производится двумя способами — при помощи установки импланта или филерами на основе гиалуроновой кислоты или препаратами гидроксиапатита кальция.

Возвращаясь к теме американского подбородка, можно посоветовать пациентам попробовать подобные изменения, выбрав не операцию с установкой импланта, а именно контурную пластику филерами. Результат вмешательства будет сопоставим с пластикой, но плюс в том, что изменения не будут окончательными: вы всегда сможете скорректировать форму, изменить ее и даже полностью отказаться от нововведения, если изменится мода, что происходит достаточно часто, или когда вам вообще это надоест».