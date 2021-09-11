Американский волевой подбородок, как в голливудском фильме – стоит ли его делать

Американский волевой подбородок, как в голливудском фильме – стоит ли его делатьРазбираем с экспертом все нюансы ментопластики.
Кто из знаменитостей изменил форму подбородка
Райан Гослинг
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Сравнивая фотографии актера разных лет, внимательный зритель заметит, что у звезды «Ла-Ла-Ленда» и «Дневника памяти» изменились очертания углов нижней челюсти и подбородка. После менто- и ринопластики средняя и нижняя треть лица «гармонизировались» и стали выглядеть более пропорционально. Внимание на фотографиях Гослинга «до» фокусируется прежде всего на нижней части лица, а после преображения — на глазах.
Брэдли Купер
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Не секрет, что внешность экс-возлюбленного Ирины Шейк тоже прошла через ряд изменений. В частности, Куперу скорректировали подбородочную зону. Вытянутая треугольная форма лица, острый подбородок и линия челюсти сегодня имеют более выразительные и аристократичные черты. Кто-то связывает метаморфозы с естественным процессом взросления, но подобное преображение скорее всего не обошлось без помощи пластических хирургов и косметологов.
Патрик Демпси
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Исполнитель роли Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти» решился придать баланс пропорциям лица путем ментопластики еще на заре актерской карьеры. Ювелирная работа хирургов сделала Демпси обладателем по-мужски точеного и волевого подбородка.
Том Круз
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Кроме очевидного наличия рино- и блефаропластики, голливудского актера можно заподозрить и в моделировании подбородка. Новые контуры нижней трети лица придали внешности знаменитости маскулинных черт.
Роб Лоу
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Актеру, вероятно, поставили имплант в подбородок и импланты в скулы — это довольно распространенное «комбо». Оно и придает мужскому лицу черты, которые ассоциируются с той самой грубостью, чувственностью и брутальностью.
Дмитрий Скворцов
Пластический хирург, обладатель премии «Хрустальный Лотос–2019» в номинации «Лучший пластический хирург по ринопластике», автор методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама».
Что такое ментопластика и кому она подойдет
Ментопластика, или хирургическая коррекция подбородочной зоны, набирает популярность по вполне очевидной причине: нижняя треть лица и очертания подбородка не меньше, чем расположение глаз или форма носа, создают общее впечатление о гармоничности и пропорциональности лица. Операция дает возможность не только улучшить линию овала и получить видимый anti-age эффект, но и решить ряд эстетических проблем, а именно:
- дефицит объема,
- массивная форма, «утяжеляющая» лицо,
- асимметрия,
- врожденные и приобретенные дефекты,
- второй подбородок
- возрастной птоз, «брыли».
Виды пластики подбородка
В зависимости от эстетических задач, которые доктор и пациент совместно определяют во время консультации, подбирается подходящая методика ментопластики. Многие клиники предлагают воспользоваться услугой 3D-моделирования, благодаря которой можно заранее оценить возможный результат и при необходимости внести коррективы еще до операции.
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Для увеличения подбородка, как правило, требуется установка силиконового имплантата: его вставляют в заранее подготовленный «карман» под надкостницей. Альтернативный вариант — имплант из полипропилена. Благодаря своей структуре такая вставка обрастает тканями и надежно фиксируется в подбородочной зоне. Естественных контуров также возможно добиться путем установки биоимплантата, который хирург моделирует из хрящевой ткани уха пациента. Если одномоментно проводится ринопластика, в качестве «донора» может выступать и хрящ носа. Еще один из вариантов увеличивающей ментопластики — остеотомия. Суть операции заключается в отделении части подбородочного отдела нижней челюсти со смещением и фиксацией костного фрагмента титановыми конструкциями. Такая методика предполагает использование только собственной кости пациента без установки имплантов.
Уменьшение подбородка также проводится несколькими способами (в зависимости от необходимого объема хирургического вмешательства): за счет шлифовки кости, липосакции или инъекций липолитиков — специальных препаратов, расщепляющих жир.
Александр Вдовин
Пластический хирург
«Как и любое изменение внешности, волевой подбородок должен быть оправдан внешними данными — говоря проще, он должен подходить под тип внешности. То есть этот вопрос решается строго в индивидуальном порядке. В целом, коррекция подбородка — не такая большая редкость. И есть как минимум две веские причины обращения пациентов. Микрогнатия — отсутствие подбородка или наличие анатомически маленького подбородка, который, прямо скажем, не украшает пациента. Второй момент — это возрастная резорбция кости: уменьшение кости в связи со старением костей черепа. В обоих случаях пациентам показана ментопластика — коррекция подбородка. Также к данной процедуре прибегают из чисто эстетических соображений, например, чтобы вытянуть овал лица. Это одна из популярных на сегодняшний день процедур.
Как правило, коррекция подбородка производится двумя способами — при помощи установки импланта или филерами на основе гиалуроновой кислоты или препаратами гидроксиапатита кальция.
Возвращаясь к теме американского подбородка, можно посоветовать пациентам попробовать подобные изменения, выбрав не операцию с установкой импланта, а именно контурную пластику филерами. Результат вмешательства будет сопоставим с пластикой, но плюс в том, что изменения не будут окончательными: вы всегда сможете скорректировать форму, изменить ее и даже полностью отказаться от нововведения, если изменится мода, что происходит достаточно часто, или когда вам вообще это надоест».
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