Мария Горбань вышла замуж
Фото: @gorban_masha/ Instagram
Знаменитость показала в Сети фотографии, на которых предстала перед подписчиками в подвенечном платье и с нежным свадебным букетом из белых пионовидных роз. Также она опубликовала снимок рук молодоженов с оригинальными обручальными кольцами. «Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться», — трогательно обратилась к супругу Мария.
Напомним, что Мария Горбань уже была замужем. В 2013-м году она сочеталась браком с осветителем Юрием Филатовым, от которого родила дочь Стефанию. Но влюбленные не сошлись характерами и полюбовно разошлись. А пять лет назад звезда сериала «Кухня» отметила свадьбу с оператором Кириллом Зоткиным, с которым на сегодняшний день решила отметить еще одно торжество по этому случаю и законно закрепить свои отношения.
К слову, недавно мы писали, что актриса похвасталась стройными ногами в небесно-голубом бикини. Мария Горбань поделилась фотографиями из отпуска в стильном пляжном образе — бикини небесно-голубого оттенка и цветном платке на голове. Акцент на фотографиях пришелся на ноги — стройные и «бесконечные».
Фото и видео: @gorban_masha/ Instagram
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