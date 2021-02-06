passion.ru

Мария Горбань вышла замуж

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мария Горбань с мужем

Фото: @gorban_masha/ Instagram

Неожиданные кадры с торжества актриса опубликовала в своем блоге в Instagram.

Знаменитость показала в Сети фотографии, на которых предстала перед подписчиками в подвенечном платье и с нежным свадебным букетом из белых пионовидных роз. Также она опубликовала снимок рук молодоженов с оригинальными обручальными кольцами. «Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо, слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться», — трогательно обратилась к супругу Мария.

Напомним, что Мария Горбань уже была замужем. В 2013-м году она сочеталась браком с осветителем Юрием Филатовым, от которого родила дочь Стефанию. Но влюбленные не сошлись характерами и полюбовно разошлись. А пять лет назад звезда сериала «Кухня» отметила свадьбу с оператором Кириллом Зоткиным, с которым на сегодняшний день решила отметить еще одно торжество по этому случаю и законно закрепить свои отношения.

К слову, недавно мы писали, что актриса похвасталась стройными ногами в небесно-голубом бикини. Мария Горбань поделилась фотографиями из отпуска в стильном пляжном образе — бикини небесно-голубого оттенка и цветном платке на голове. Акцент на фотографиях пришелся на ноги — стройные и «бесконечные».

Фото и видео: @gorban_masha/ Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!