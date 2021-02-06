Мария Горбань вышла замуж

Напомним, что Мария Горбань уже была замужем. В 2013-м году она сочеталась браком с осветителем Юрием Филатовым, от которого родила дочь Стефанию. Но влюбленные не сошлись характерами и полюбовно разошлись. А пять лет назад звезда сериала «Кухня» отметила свадьбу с оператором Кириллом Зоткиным, с которым на сегодняшний день решила отметить еще одно торжество по этому случаю и законно закрепить свои отношения.